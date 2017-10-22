Мост Рамы: отмель в океане или древнейший рукотворный мост мира

Мост Рамы, как называют его индусы, расположен в Индийском океане и представляет собой участок отмелей и островов протяженностью 50 километров между полуостровом Индостан и островом Шри-Ланка. С самолета это интересное сооружение смотрится как частично затопленный мост шириной от 1,5 до 5 километров, а не как природный объект. Историки и географы, археологи и океанологи до сих пор не могут решить, что же это такое: причудливая отмель в океане или грандиозное сооружение, возведенное человеческими руками.Еще в XV веке мост Рамы, или Адамов мост, как его называют европейцы, был действительно мостом. Уровень мирового океана был ниже современного, поэтому участок суши выступал над водой. Мост Рамы также запечатлен на древней карте острова Цейлон в атласе Птолемея, а также на мореходных английских и португальских картах. Как полагают ученые, позже он был разрушен в результате землетрясенияКак отмечают исследователи, мост Рамы, или то, что от него осталось в наши дни, разделяет акваторию Индийского океана на два залива с удивительно разными свойствами. К югу от перешейка расположен Маннарский залив, вода которого прозрачная и чистая, изумрудного цвета, а сам залив, как правило, спокоен и безмятежен. А вот Полкский залив, что лежит к северу от моста Рамы, наоборот, известен своими штормовыми ветрами, а вода в нем мутная, со множеством растворенных частиц. Считается, что эта отмель существенно смягчила удар тропического циклона, который обрушился на Индию в 2004 году.Но самое интересное в этом мосте, конечно, не это. Его поверхность возвышается в некоторых местах над окружающим океаническим дном на 12 метров. Есть участки, где это действительно можно назвать отмелью, там мост выше морского дна всего на 1-2 метра. А вот как быть с 12-метровой разницей, которая наводит на мысль об искусственной насыпи? Более того, как показывают исследования последних лет, эта «отмель» имеет весьма специфическое строение. В основании моста Рамы находится слой песка толщиной от 3 до 5 метров, а выше начинаются гигантские валуны, размер которых достигает 2 метров. Все это заставило ученых задуматься и по-новому посмотреть на индийский эпос «Рамаяна».Согласно этому древнейшему произведению, по приказу царя Рамы был построен мост между Индией и Шри-Ланкой, а строили его человекоподобные обезьяны. Иллюстрацией этих событий являются многочисленные росписи и скульптуры на территории Индии, Индонезии и других стран. Обезьяны это были или древние первобытные люди, не известно, но версия того, что этот мост был построен, а не образовался в результате природных процессов на дне океана, приобретает все больше сторонников. К тому же не так давно индийскими специалистами был проведен анализ пород, из которых сложен мост. Оказалось, что их возраст сопоставим со временем, когда происходили события из эпоса «Рамаяна», то есть им более 10 000 лет. Можно по-разному относиться к народным сказаниям, но если вам посчастливится попасть в эти края, обязательно посетите мост Рамы. Это поистине выдающееся сооружение, которое восхищает и заставляет задуматься.

Источник: nashaplaneta.su