Мост Рамы: отмель в океане или древнейший рукотворный мост мира
09:14. 22 октября 2017 Просмотров - 424 4 коммент. Опубликовал: brahman
Мост Рамы, как называют его индусы, расположен в Индийском океане и представляет собой участок отмелей и островов протяженностью 50 километров между полуостровом Индостан и островом Шри-Ланка. С самолета это интересное сооружение смотрится как частично затопленный мост шириной от 1,5 до 5 километров, а не как природный объект. Историки и географы, археологи и океанологи до сих пор не могут решить, что же это такое: причудливая отмель в океане или грандиозное сооружение, возведенное человеческими руками.
Еще в XV веке мост Рамы, или Адамов мост, как его называют европейцы, был действительно мостом. Уровень мирового океана был ниже современного, поэтому участок суши выступал над водой. Мост Рамы также запечатлен на древней карте острова Цейлон в атласе Птолемея, а также на мореходных английских и португальских картах. Как полагают ученые, позже он был разрушен в результате землетрясения
Как отмечают исследователи, мост Рамы, или то, что от него осталось в наши дни, разделяет акваторию Индийского океана на два залива с удивительно разными свойствами. К югу от перешейка расположен Маннарский залив, вода которого прозрачная и чистая, изумрудного цвета, а сам залив, как правило, спокоен и безмятежен. А вот Полкский залив, что лежит к северу от моста Рамы, наоборот, известен своими штормовыми ветрами, а вода в нем мутная, со множеством растворенных частиц. Считается, что эта отмель существенно смягчила удар тропического циклона, который обрушился на Индию в 2004 году.
Но самое интересное в этом мосте, конечно, не это. Его поверхность возвышается в некоторых местах над окружающим океаническим дном на 12 метров. Есть участки, где это действительно можно назвать отмелью, там мост выше морского дна всего на 1-2 метра. А вот как быть с 12-метровой разницей, которая наводит на мысль об искусственной насыпи? Более того, как показывают исследования последних лет, эта «отмель» имеет весьма специфическое строение. В основании моста Рамы находится слой песка толщиной от 3 до 5 метров, а выше начинаются гигантские валуны, размер которых достигает 2 метров. Все это заставило ученых задуматься и по-новому посмотреть на индийский эпос «Рамаяна».
Согласно этому древнейшему произведению, по приказу царя Рамы был построен мост между Индией и Шри-Ланкой, а строили его человекоподобные обезьяны. Иллюстрацией этих событий являются многочисленные росписи и скульптуры на территории Индии, Индонезии и других стран. Обезьяны это были или древние первобытные люди, не известно, но версия того, что этот мост был построен, а не образовался в результате природных процессов на дне океана, приобретает все больше сторонников. К тому же не так давно индийскими специалистами был проведен анализ пород, из которых сложен мост. Оказалось, что их возраст сопоставим со временем, когда происходили события из эпоса «Рамаяна», то есть им более 10 000 лет. Можно по-разному относиться к народным сказаниям, но если вам посчастливится попасть в эти края, обязательно посетите мост Рамы. Это поистине выдающееся сооружение, которое восхищает и заставляет задуматься.
Источник: nashaplaneta.su
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хари рама хари путин)
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В Гугл-Земля рассмотрел этот мост. Не думаю, что это искусственное сооружение. Это отмель, которая и вокруг острова. Удивительно, что ширина отмели везде одинакова!
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Самая охраняемая тайна России – это настоящая история России. Самый главный секрет планеты – это реальная история планеты. Жаль, что не знаю санскрита, ведь тогда можно было бы попробовать прочитать Махабхарат. Там наверняка есть упоминание о мосте Рамы и его строительстве.
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в начале 2000 ных годов, то ли 2то ли 3 наш российский кришнаид сеимал фильм по этот мост и выложил первую версиб на ютуб. Там говорилось, что мост местные жители зовут мостом Адама (и на накртах старых он мост Адама), он решил пройти его. Его снимали он шёл , вода была по грудь. И только в одном месте ему пришлось плыть. Когда пришел на остров, он увидел много камней, и сказал, что больше вероятности, что мост строили от острова, т.к на материке он упирается в песчанную отмель, и песок этот на десятки километров. Потом он передалал свой фильм и там говорил, как все говорят.
После этого я стала сомневаться в индусских сказках. А потом одна индусская женщина сказала, что эти сказки пришли к ним из америки в период битлов, а на самом деле в старых книгах всё по другому.