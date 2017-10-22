“Мне приказали пойти на это”: тайная сторона российского масонства

Масоны среди нас. "Вольным каменщиком", как они себя именуют, может оказаться кто угодно — от соседа по лестничной клетке до какой-нибудь медийной личности. В России вот уже 150 лет не утихают разговоры об их могуществе. Так ли это на самом деле? О жизни масонов в современной России, больших деньгах и тайных собраниях — в материале.

"Хочешь быть масоном — спроси масона"

Высокий человек в черном пальто ведет за собой по извилистым улицам ночной столицы. "Я когда-то состоял в ложе ради научного интереса, так сказать", — бросает он, не оглядываясь. Сейчас он не перестает общаться с другими членами братства, но причину своего ухода не называет.

"В ложу вступают по разным мотивам. Одни думают, причем всерьез, что будут вершить судьбы мира, другие считают, что обретут тайные знания. А кто-то просто начитался "Войны и мира" Толстого (в романе подробно описаны посвящение Безухова в масоны и его жизнь в ложе. — Прим. ред.)", — замечает мой собеседник Павел.

Если во времена Пушкина и Грибоедова (масоны считают их "своими". — Прим. ред.) действовал принцип: "чтобы быть масоном, спроси об этом масона" и нужно было заводить как можно больше знакомств с членами ложи, то в XXI веке возможностью "порулить" судьбами мира может воспользоваться практически каждый.

"В тех же США миллионы масонов. В Европе тоже немало. А у нас — сплошная текучка. Постоянных членов ложи мало", — сетует Павел. По его словам, все дело в достаточно дорогом "входном билете" — от 10-20 тысяч рублей. Поэтому бюджет российского масонства — в отличие от зарубежных тайных обществ — не такой большой, как принято считать.

"Несколько лет назад одна из крупных лож Франции со скандалом выгнала своего великого мастера. А знаете за что? Он на деньги братства приобрел личный вертолет", — делится он.

Подходим к небольшой двери в старинном здании по соседству с Тверской-Ямской, за ней — ведущие вниз ступеньки. В подвальном помещении не то бар, не то клуб. "Обычно в таком антураже и проходят собрания разных тайных обществ. Хотя в лучшие времена Великая ложа России (единственная признанная за рубежом масонская организация в Российской Федерации. — Прим. ред.) устраивала свои собрания в "Метрополе", возле Кремля. Там же заседали мартинисты, которые практикуют оккультизм, — у них что-то типа христианского каббализма", — рассказывает мой собеседник.



Много ли в России масонов

Масонство не имеет единой централизованной организации, но в то же время достаточно иерархично. Различные масонские ложи из примерно 10 человек (максимум из 20) могут объединяться в "великие". Первая такая объединенная ложа появилась в Англии ровно 300 лет назад и с тех пор считается самой авторитетной. В 1740 году ее адепта, генерала на русской службе Джеймса (Якова) Кейта, назначили великим мастером России. А к концу XVIII века вся российская знать "заболевает" масонством: членами ложи становятся известные государственные деятели, поэты, художники, архитекторы.

Так продолжалось до тех пор, пока внук Екатерины II, император Александр I, в 1822 году неожиданно для всех не объявил масонство вне закона. Доходило до того, что чиновники давали специальные расписки о своей "непринадлежности к ложам". А в народе поползли слухи, что масоны поклоняются дьяволу.

Лишь ненадолго масонство возродилось после 1905 года. Но в первое же десятилетие советской власти масонские ложи "зачистили". Ходит байка, что масоны пытались посотрудничать лично со Сталиным, но тот, ознакомившись с их предложением, тут же запросил именные списки всех членов русской ложи. А в послевоенные годы, когда развернулась кампания по "борьбе с сионизмом", представление о масонах как о "тайном мировом правительстве" окончательно укореняется в общественном сознании.

В очередной раз российское масонство воспряло в 1995 году с появлением Великой ложи России (ВЛР), признанной более чем 90 масонскими организациями в разных странах мира. Ее члены называют себя "клубом мужчин, которые верят в Бога и хотят нести в общество свет знания". Эта организация считает себя единственной получившей официальное право на существование от зарубежных лож.

Преемственность — важное для масонов понятие, ведь они считают, что уже не одно тысячелетие хранят и передают "тайные знания".

В ВЛР сегодня входят 50 лож, по большей части московских. Впрочем, в России есть и другие масонские организации с иными уставами. Но они, в отличие от ВЛР, не имеют официального статуса "великой ложи" и являются, по сути, представительствами зарубежных масонских собраний.

"Сейчас в России примерно полторы тысячи масонов. Причем более тысячи из них являются регулярными, то есть состоят в Великой ложе России", — отмечает религиовед Дмитрий Педенко.

Большая часть действующих в России лож требует от своих кандидатов верить в Бога и бессмертие души. Однако это не значит, что нет масонов-атеистов. "Отличительной особенностью ряда так называемых нерегулярных масонских организаций является как раз то, что туда принимают не только верующих, но и атеистов. Однако количество таких лож в России незначительно и в них весьма мало участников. В связи этим распространена ситуация, когда членами двух нерегулярных организаций являются одни и те же лица", — подчеркивает эксперт.



"Приказали стать масоном"

"Масонство — это в первую очередь древний клуб добропорядочных людей", — заверяет политолог Вячеслав Смирнов, член Великой ложи России. На вопрос, что побудило его стать масоном, уклончиво отвечает: "Родина приказала".

В каждой ложе есть три градуса (степени. — Прим. ред.) посвящения — ученик, подмастерье, мастер-каменщик. Кроме того, существует еще множество различных градусов, однако, как утверждают в ложах, никакой высшей степени посвящения не существует, ведь масон масону брат.

Сам обряд инициации в градус сложен и символичен. Так, кандидата в "ученики" перед началом посвящения наполовину обнажают, завязывают ему глаза и оставляют на полчаса в "комнате размышлений". После этого его ведут в "храм", где совершается ряд различных символических действий: например, будущий масон торжественно клянется на священной книге своей религии (чаще всего это Библия. — Прим. ред.).

"Часто церемония посвящения проводится с музыкальным сопровождением, что усиливает впечатления кандидата", — утверждают на одном из масонских форумов.

В конце обряда мастер-каменщик призывает членов ложи помогать новичку в трудностях, будучи уверенными в том, что и он в трудную минуту им поможет. Именно помощь ближнему, братская любовь и приверженность истине являются главными принципами масонства. Сами масоны формулируют свое призвание так: "сделать хорошего человека лучше". При этом сами масоны зачастую не могут ответить, как замысловатые ритуалы вместе с требованием понимать огромное количество абстрактных терминов реально способствуют этому.



В свою очередь, Павел утверждает, что чем выше градус, тем больше придется заплатить за посвящение. Кроме того, согласно уже официальной информации на сайте ВЛР, масоны делают ежегодные взносы.

Почему-то принято считать, что во время своих ритуалов масоны занимаются сексом. "Масонов часто путают с телемитами. Вот те — настоящие маргиналы, у них посвящают через секс. Один мой знакомый телемит рассказывал, что к ним на обряды в Москве даже приезжал какой-то магистр из США", — говорит Павел. Телемиты являются последователями учения знаменитого английского мистика Алистера Кроули, которое выражается в принципе: "делай, что изволишь, да будет то законом".



"Своих не выдаем"

В масонских ложах есть несколько правил анонимности. Так, любой член братства может заявить о своей принадлежности к масонству без предварительного согласования с собратьями. Но выдавать других нельзя.



"При встрече с российским членом братства знаки подавать смысла нет — все и так друг друга знают, по крайней мере, меня уж точно. Если я кого-то не знаю, знакомые представят. А для иностранных братьев существуют рекомендательные письма с печатями или электронные письма от их юрисдикций с фотографией и рекомендацией к общению", — объясняет Вячеслав Смирнов.

Однако в начале 2010-х российское масонство все-таки потряс "разоблачительный" скандал: кто-то опубликовал в Сети списки действительных членов ложи. Это дало новую пищу различного рода конспирологическим теориям о том, что масоны сначала развалили СССР, а затем прочно засели в Кремле. "Виновного нашли быстро и заставили все удалить. Там (в списке. — Прим. ред.) были даже какие-то чиновники и менеджеры известных компаний", — рассказывает Павел.

Впрочем, в последние годы масонские ряды, по его словам, редеют. "Скажем так, ожидания не совпадают с реальностью: многие видят, что довольно скучно быть масоном. Да и не любят их у нас", — заключает он.

Источник: nnm.me