Как устроено лучшее в мире здравоохранение Кубы

В марте 2012 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что Куба представляет собой страну с лучшей на планете системой здравоохранения. Именно она является образцом качества в этой сфере. Высокие нормы медицины этой страны следовало бы перенять остальным государствам, используя их как модель развития отрасли, сообщил заместитель гендиректора ВОЗ доктор Анарфи Асамоа-Баа.
Современная система здравоохранения на Кубе была полностью сформирована после революции 1959 г. Скудное медицинское обслуживание в дореволюционное время походило на таковое всех развивающихся стран: частнопрактикующие врачи, чья помощь была совершенно недоступной для простого населения, и народные методы лечения. После революции были сформулированы два основных принципа социального развития страны: образование и медицина должны быть доступны и бесплатны для каждого гражданина.
Вся медицина на острове является государственной, курирует ее специально созданное Министерство здравоохранения. Здоровье нации является одним из государственных приоритетов Кубы: ежегодно на медицинскую отрасль из казны выделяется больше средств, чем на обеспечение армии.
Все финансовые и административные аспекты здравоохранения на Кубе управляются государством, что предполагает жесткую централизацию, финансирование из государственных источников и превалирующую государственную собственность на лечебно-профилактические учреждения. Акцент делается на оказание универсальных медицинских услуг для всех категорий населения; соотношение числа врачей и пациентов на Кубе – одно из самых высоких в мире. В стране выделяются значительные средства на научные исследования, связанные со здоровьем человека, в частности в сфере биотехнологий и генной инженерии, производства вакцин и многочисленных медикаментов; результаты этих исследований получили всеобщее признание. Реализация такого подхода стала возможной благодаря наличию большого количества специалистов высокой квалификации, подготовленных в рамках национальной системы образования.
Национальная система здравоохранения включает 276 больниц, 442 поликлиники, 165 стоматологических поликлиник, а также 466 учреждений различного значения, в которых работают около 800 тыс. медиков различного уровня (население Кубы 11 451 652 человек).Существует также сеть учреждений оздоровительного туризма, ежегодно в них обслуживаются около 6 тыс. иностранных пациентов. Медицинский туризм является важной статьей кубинской экономики и привлекает ежегодно более двадцати тысяч медицинских туристов. Куба обслуживает иностранных пациентов из многих стран мира на протяжении вот уже более чем двадцати лет, диагностика и лечение – на уровне лучших мировых стандартов. Большинство пациентов приезжает сюда из Латинской Америки, Европы и Канады, в последнее время растет и число американцев. Наиболее востребованы микрохирургические и лапароскопические плановые операции, программы лечения неврологических и ортопедических проблем, услуги стоматологии и пластической хирургии.
Система подготовки врачей Кубы во многом опирается на опыт подготовки специалистов бывшего Советского Союза: чтобы получить диплом врача, необходимо 6 лет проучиться в мединституте и пройти 3-летнюю специализацию.
Предметом гордости кубинской системы здравоохранения являются такие направления, как онкология, педиатрия, гематология, иммунология, эндокринология, лечение кожных заболеваний; большим достижением местных хирургов стали операции при помощи лапароскопа. Специалисты страны разработали также уникальную практику рассасывания тромбов и предупреждения инфарктов. Ежегодно на Кубе проводят около 30 тыс. операций по удалению катаракты. Здесь изготавливаются уникальные медицинские препараты, например мелагенин, используемый для лечения кожного заболевания витилиго, а также знаменитые вакцины против менингита и гепатита В, аналогов которым нет в мире.
Куба пошла по пути переориентирования медицины из лечебной в профилактическую. Большое количество мероприятий направлено на предупреждение болезней. Система здравоохранения организована так, чтобы предотвращать заболевания, прежде чем они перейдут в запущенную стадию и потребуют дорогостоящего лечения. Так, каждый пенсионер один раз в год имеет возможность бесплатно отдохнуть и полечиться на курорте; право на ежедневный бесплатный обед на фабрике, на которой раньше работал, и на посещение семейного врача или медсестры. Жители страны регулярно проходят медицинские и диспансерные осмотры. В первые месяцы после рождения все дети получают прививки против двенадцати заболеваний: полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, туберкулеза, тифа, кори, краснухи, паротита, менингита В и С и гепатита В. Хороших результатов достигла кубинская медицина в профилактике и контроле распространения ВИЧ/СПИДа, показатели которых в стране очень низки по сравнению с множеством других государств. Выработана стратегия, сочетающая половое воспитание с санитарно-амбулаторными методами, благодаря которой удается отсрочить начало заболевания у вирусоносителей и продлить жизнь больным. Кубинские исследователи работают над созданием вакцины рекомбинантного типа для предотвращения этого заболевания.
По данным ЮНИСЕФ и ВОЗ: смертность новорожденных - 3 человека на 1000. Преполагаемая продолжительность жизни при рождении - 78 лет у мужчин и 80 лет у женщин. Расходы на здравоохранение - примерно 12 процентов бюджета. Заболеваемость СПИДом в 5 раз ниже, чем в среднем по региону. Заболеваемость туберкулезом - 13 человек на 100.000 населения при среднемировом уровне 178 человек.
Власти вкладывают огромные средства в разработку отечественных вакцин: пусть люди покупают свои лекарства, а не импортные. Едва объявили о снятии санкций США против Кубы, на американский рынок тут же вышли (и проходят сейчас регистрацию) две кубинские вакцины — одна для облегчения состояния больных раком лёгких, другая — для лечения ног при диабете, дабы избежать ампутации стопы. Популярен в Латинской Америке и воск из кубинского сахарного тростника, позволяющий снизить холестерин в крови, а также антиоксиданты из коры мангового дерева.
Одной из особенностей политики Кубы всегда была забота о здоровье не только своих граждан, но и жителей других стран.
Первая бригада кубинских врачей-добровольцев в составе 50 специалистов была направлена в начале 1960-х гг. в Алжир по просьбе молодой республики. На сегодня медицинскую помощь от Кубы получила уже 91 страна. Куба одновременно сотрудничает с 69 странами, в которых работают около 30 тыс. кубинских врачей и работников здравоохранения. Около 2000 кубинских врачей поддерживают здравоохранение в Южной Африке, Мали, Гамбии, Гвинее-Бисау. Бригады кубинских медиков работали после разрушительных цунами в Юго-Восточной Азии, Кашмирского землетрясения.
Обнадеживающие итоги дают методы кубинской медицины в деле профилактики и контроля распространения ВИЧ-инфекции - СПИДа, показатели которых в стране очень низки по сравнению с множеством других стран.Выработана стратегия, сочетающая половое воспитание с санаторно-амбулаторными методами, благодаря которым удается оттянуть начало заболевания у вирусоносителей и продлить жизнь больным. Кубинские исследователи работают над созданием вакцины рекомбинантного типа для предотвращения этого заболевания.Куба тратит на здравоохранение до 8% ВВП - более, чем в Великобритании.Надо помнить при этом, что такую систему здравоохранения создали простые люди, стремящиеся к обычным человеческим благам. На Кубе распределение доходов и власти и по сей день одно из самых эгалитарных в мире.Сегодняшнее физическое и ментальное здоровье кубинского народа уходит своими корнями в это равенство.Определяющие же факторы здоровья нации находятся не в системе здравоохранения, а в более широких экономических структурах общества, что понимали кубинские революционеры, создавая новую социалистическую действительность.
Упреждая появление болезней среди населения, минздрав не тратится впоследствии на дорогие препараты, которые необходимы, если здоровье человека уже вконец запущено. И когда в России говорят, что на дворе кризис и нет средств на хорошую медицину, это не совсем логично. Опыт Кубы показал — отличное лечение без разорительных трат возможно и в небогатой стране. Если подойти к вопросу с умом.
nfoabad.com/zdravohranenie/yeto-interesno-luchshe-v-mire-zdravohranenie-kuby.htm
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Однако куба по продолжительности жизни населения занимает в мировом рейтинге 32 место, сразу после США, но далеко впереди России, которая занимает 110 строчку в том же рейтинге, сразу после КНДР. Это при том, что кубинские врачи учились в СССР. Обидно!!!!!!!!!!!!!!!!!
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это кто как считает