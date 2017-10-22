Как устроено лучшее в мире здравоохранение Кубы

Система подготовки врачей Кубы во многом опирается на опыт подготовки специалистов бывшего Советского Союза: чтобы получить диплом врача, необходимо 6 лет проучиться в мединституте и пройти 3-летнюю специализацию.

Предметом гордости кубинской системы здравоохранения являются такие направления, как онкология, педиатрия, гематология, иммунология, эндокринология, лечение кожных заболеваний; большим достижением местных хирургов стали операции при помощи лапароскопа. Специалисты страны разработали также уникальную практику рассасывания тромбов и предупреждения инфарктов. Ежегодно на Кубе проводят около 30 тыс. операций по удалению катаракты. Здесь изготавливаются уникальные медицинские препараты, например мелагенин, используемый для лечения кожного заболевания витилиго, а также знаменитые вакцины против менингита и гепатита В, аналогов которым нет в мире.

Куба пошла по пути переориентирования медицины из лечебной в профилактическую. Большое количество мероприятий направлено на предупреждение болезней. Система здравоохранения организована так, чтобы предотвращать заболевания, прежде чем они перейдут в запущенную стадию и потребуют дорогостоящего лечения. Так, каждый пенсионер один раз в год имеет возможность бесплатно отдохнуть и полечиться на курорте; право на ежедневный бесплатный обед на фабрике, на которой раньше работал, и на посещение семейного врача или медсестры. Жители страны регулярно проходят медицинские и диспансерные осмотры. В первые месяцы после рождения все дети получают прививки против двенадцати заболеваний: полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, туберкулеза, тифа, кори, краснухи, паротита, менингита В и С и гепатита В. Хороших результатов достигла кубинская медицина в профилактике и контроле распространения ВИЧ/СПИДа, показатели которых в стране очень низки по сравнению с множеством других государств. Выработана стратегия, сочетающая половое воспитание с санитарно-амбулаторными методами, благодаря которой удается отсрочить начало заболевания у вирусоносителей и продлить жизнь больным. Кубинские исследователи работают над созданием вакцины рекомбинантного типа для предотвращения этого заболевания.

По данным ЮНИСЕФ и ВОЗ: смертность новорожденных - 3 человека на 1000. Преполагаемая продолжительность жизни при рождении - 78 лет у мужчин и 80 лет у женщин. Расходы на здравоохранение - примерно 12 процентов бюджета. Заболеваемость СПИДом в 5 раз ниже, чем в среднем по региону. Заболеваемость туберкулезом - 13 человек на 100.000 населения при среднемировом уровне 178 человек.

Власти вкладывают огромные средства в разработку отечественных вакцин: пусть люди покупают свои лекарства, а не импортные. Едва объявили о снятии санкций США против Кубы, на американский рынок тут же вышли (и проходят сейчас регистрацию) две кубинские вакцины — одна для облегчения состояния больных раком лёгких, другая — для лечения ног при диабете, дабы избежать ампутации стопы. Популярен в Латинской Америке и воск из кубинского сахарного тростника, позволяющий снизить холестерин в крови, а также антиоксиданты из коры мангового дерева.