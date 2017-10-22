Фотография сохраняет ауру, биополе и энергетику человека

Экстрасенсы, маги и знахари, ученые и исследователи утверждают, что фотография несет в себе энергетику человека, и по ней можно сказать многое. Она имеет память, и человек со сверхчувствительностью может с легкостью рассказать об изображениях на фото и о связанных с ними событиях.Официальная наука, по каким-то причинам, закрывает глаза на сверхвозможности и уникальность фотообъектива, а ведь обычная фотокамера может приподнять занавесу неизвестного, того, что так пугает людей и в тоже время завораживает.Так, каждый человек хоть в раз жизни видел на снимках непонятные прозрачные шары. Во время съемки они не заметны, а вот фотокамера их фиксирует. С точки зрения оккультизма, круги на фото – это души низких астральных миров, которые расположены близко к земле. Прозрачные шары еще называют плазмоидами. Эти энергетические сгустки чаще замечены в тех местах, где происходят аномальные процессы.Такого рода круги в большом количестве можно обнаружить на фото, сделанных в больнице, на кладбище или в морге.Фотография позволяется специалисту считать ауру человека, его биополе, энергетику.Вокруг материального тела человека, животного или просто неодушевленного предмета существует особые тонкоматериальные излучения – аура. Так, в Индии считают, что человеческое тело окружено тонкими телами (их семь и они разного цвета). Именно аурой они и называют совокупность всех этих тел. Человеческому взору она не видна, а вот на фото проявляется. Если живое тело поместить в магнитное поле, то ауру можно запечатлеть видеокамерой или фотоаппаратом.Первыми это проделала семья Кирлиан. Ведь помимо лучей видимого спектра, действительно существуют другие носители излучения. После физического тела самым плотным считается эфирное тело. Кирлиан делали снимки эфирных субстанций, которые окружают не одушевленные предметы и человека, и доказали существования тонкоматериального мира, о котором так много говорят эзотерики и люди, называющие себя экстрасенсами. Это стало настоящим прорывом в науке.С помощью фотоаппаратов и сделанных фото ученые Кирлиан доказали версию эзотериков: каждое существо или предмет имеет эфирные двойники, которые могут существовать независимо от своего хозяина. К примеру, проводился такого рода эксперимент: ложился лист бумаги и фотографировался, далее половину листа отрывали и снова делали фото; на том месте, где оторвано пол-листа, оставался его эфирный двойник, и лишь спустя две недели он исчезал, постепенно бледнея и исчезая.Кирлиан и их последователями проводились множество подобных экспериментов, которые всегда подтверждали ожидаемый результат. Данное обстоятельство имело для науки довольно существенное значение. Так, к примеру, было сфотографировано дерево с недавно сломанной верхушкой, но на фото сломанная верхушка дерева оказалась на прежнем месте, однако была не столь насыщенного цвета как само дерево.Исследователь Силанов создал специальный фотоаппарат с кварцевой линзой, снимающий в очень широком спектральном диапазоне и который фотографирует не материальные субстанции. Его фото подтверждают существование призраков, приведений, аур – все, что принято считать паранормальными явлениями. Его множественные снимки запечатлели на бумаге прозрачные необъяснимые силуэты людей, дымчатые облака, странные картинки… Силанов убежден, что существует память поля и все события, либо выборочные сюжеты, записываются природой, а фотографии это могут передать и показать.Так, во время эксперимента были сделаны фото тела умирающего человека во время его биологической смерти. Эта сложная и длительная работа показала, что после смерти тела, его активность сразу не прекращается, а длительность зависит от того как человек пришел к самой смерти. В таком случае правы были художники, которые на заре изобретения фотографии пытались сделать невозможное: запечатлеть на пленке душу своих моделей.Конечно, есть народы, в которых фотографироваться строго запрещено, они верят, что это принесет беду и смерть. Ведь колдуны утверждают, что навести порчу или проклятье можно с помощью одной лишь фотографии. Поэтому, по их мнению, публичные люди (артисты, певцы и т. д.) заканчивают свою жизнь весьма дисгармонично. Это может быть тяжелая болезнь, убийство, самоубийство. Ведь именно с помощью фотографий, звезды делятся с поклонниками своей жизненной силой и энергией. Единицы знаменитостей умирали спокойной и природной смертью.Фотосессии для людей шоу-бизнеса – неотъемлемая часть их профессии. Но звезды экрана утверждают, что фотосессия приводит к плохому самочувствию, к огромной усталости и упадка сил. Удачная фотосессия, когда человек на фото излучает энергию. Фото притягивает зрителя, на него хочется и приятно смотреть. В итоге, утверждают экстрасенсы, после публикации снимков, человек начинает терять свою энергию и получает взамен все вытекающие последствия.Существует много суеверий по поводу отношения к фото и их использованию.Многим кажется это смешным, но все же практика показывает, что это работает. К примеру, рвать фотографии ни в коем случае нельзя. Если человек это делает еще и под сильными эмоциями (плачет, сердится), то разорванному человеку на фото это может обернуться болезнью либо неприятностями. Если сжечь фото – то запускается процесс стирания информации вплоть до того, что человек на сожженном фото может в реальной жизни потерять помять полностью или частично. Так же имеет место быть и смертельные обряды: закопанная фотография на могиле приводит к гибели человека на фото.Сегодня люди большую части жизнь уделяют виртуальной жизни, регистрируются в социальных сетях, выкладывают огромное количество фото со свободным доступом к их просмотру. Это так же является опасным как для здоровья, так и для личной жизни. Ведь никто не может гарантировать, что недоброжелатель не захочет воспользоваться каким-то снимком, чтобы навредить, позавидовав или отомстив за что-то.Фотография – это ключ к ячейке с полной информацией о человеке.И выкладывая фото в интернет, не известно, кто и каким глазом, и с какими мыслями на нее посмотрит. Поэтому суеверие о том, что человека достаточно сглазить, лишь взглянув на его фото, самое распространенное действие с изображением. В силу и возможности фотографий большинству с трудом вериться или вообще не верится, но как бы это все сказочно не звучало, фотографии используют в различных целях.Магия фотографии – это мощнейшая сила, не до конца изученная. Ученые делают уверенные шаги в поисках истинных возможностей и предназначений фото, пытаются познать мир за полем нашего зрения. Поэтому, пока люди полностью не открыли возможности фотографий, которые оставляют много загадок, лучше фотографировать, делать фото и их просматривать с чистыми мыслями, с хорошим настроением, чтобы не навредить ни себе, не людям.

Источник: 2planeta.ru