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В России скучно не будет, у нас «отрицательный рост экономики»

16:21. 21 октября 2017 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

О том, как подмена понятий и выражений ведет к принятию выгодных решений на выборах президента РФ.

В России скучно не будет, у нас «отрицательный рост экономики»
 

Казалось бы, что такого, если мы без конца заменяем русские слова на иностранные? Что с того, если мы «как бы» по-другому назовем явления? Ведь вроде бы, то же самое?

Но в том-то и дело, что нет. Вдумайтесь. Фактическое падение экономического роста у нас называется «отрицательным ростом экономики». Отрицательный рост. Что это за белиберда? Но у Минэкономики и других чиновников такой термин живет и здравствует.

Что за центры компетенций открываются по стране? В частности, например, Международный центр алмазных компетенций. Не вдаваясь в суть этого мероприятия (которое подразумевает подготовку специалистов для обработки алмазов непонятно где, в то время как это должно делаться в специализированных учреждениях) хочется спросить — почему именно компетенций? Что это значит? Зачем нужно было именно так «обзывать» это явление?

Или вот, к примеру. Последние отставки и назначения в губернаторской среде часто называют сменой политиков и хозяйственников на технократов. Но, позвольте, кто-нибудь вдумался в сам смысл понятия «технократы»? Технократы — это приверженцы технократии, которая в свою очередь представляет собой общество, в котором власть принадлежит научно-техническим специалистам. Именно так и никак иначе. А где вы видели научно-технических специалистов во власти? Где они у нас? В каком таком месте заседают? В Минэкономике, в Минфине? Где производственный план развития страны? Ничего этого нет в помине. Даже принятый несколько лет назад закон о стратегическом развитии страны до сих пор не заработал. Так о чем речь?

 

Канули в небытие пятилетки, ГОЭЛРО, схемы размещения производительных сил регионов. Вся масса документов давно является ничего не значащей макулатурой. Госпрограммы, проектные офисы, целевые показатели — все принимается для отвода глаз. Никто и не думает всерьез выполнять их. Подумаешь, Счетная палата заявила, что наименьший уровень исполнения среди госпрограмм — «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Всего 16,5%. И что с того, что у нас Дальний Восток, по словам президента РФ, является приоритетом на весь XXI век? Да ничего. Просто слова.

Или вот, например, взрыв на производственных объектах у нас стал называться «хлопком». А пожары теперь называют завуалированным выражением «термоточки». И так далее, и так далее.

Примеров, когда используются слова и выражения не по теме и не к месту или вовсе обозначают совершенно другие понятия, можно привести массу. Благодаря этому безотказному приему черное становится белым, а белое — черным. И попробуй потом докажи, что это не так.

Процесс девальвации и инфляции слов, их значений, повсеместен. И на первый взгляд в этом ничего страшного нет. Но это только на первый. За таким сознательным замыливанием смыслов, понятий кроется совершенно умышленное деяние — тот, кто делает это, стремится уйти от сути, старается с помощью слов замазать ее. В итоге мы с вами, сами того не замечая, перестаем называть вещи своими именами. А следующий этап — это отсутствие адекватной оценки происходящему. А еще следующий — принятие неверных решений. Выгодных тем, кто и плел всю эту паутину.

Следовательно, вместо четкого понимания, что накануне выборов президента РФ страна оказалась в жутком состоянии, когда экономика деградирует день ото дня, когда производство загибается, а банки жируют и получают триллионы рублей, когда денег на продукты становится все меньше, а заявляется, что инфляция чуть ли не в минусе и все нормально, мы слышим и, к сожалению, часто верим другому. Что все «файн», что экономика растет и даже предвидится полупроцентный рост ВВП, что у нас открываются новые проектные офисы, что Восточный экономический форум с каждым разом собирает все больше триллионов на инвестиции по развитию Дальнего Востока, что будут новые вливания туда-то и туда-то.

И вся эта сладкоголосая чушь, прикрытая, замазанная разными словами и выражениями, льется потоком с экранов телевизоров, с правильных газет и интернет-сайтов и создает благостную картину нашего с вами бытия.

Ну, а апофеозом явилось недавнее заявление главы государства о том, что катастрофическое расслоение между бедными и богатыми в нашей стране есть результат 90-х годов. И, дескать, срочно это надо исправлять. А исправить сможет кто? Понятно кто.

 

 

http://svpressa.ru/society/article/183334/

 

Метки: противостояние
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