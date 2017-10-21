В РФ предложили нанести удар по экономике США: Настало время показать, что Россия — не мальчик для битья
17:07. 21 октября 2017 Просмотров - 275 4 коммент. Опубликовал: jackomb
Россия может болезненно ударить по экономике США, введя против них ответные санкции. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от КПРФ Николай Иванов.
В Госдуме предложили ввести новые санкции в отношении США, что станет болезненным ударом для американской экономики. С такой инициативой выступил депутат от партии КПРФ Николай Иванов, передает «ПолитНавигатор».
Через РФ проходит грузовой и пассажирский поток из США и Европы в Китай и Юго-Восточную Азию. В случае перекрытия данного канала иностранные компании в первые три месяца потеряют примерно 1,5 миллиарда долларов, сказал Иванов.
Депутат напомнил, что входящая в «Ростех» корпорация «Ависма» подписала договор с компанией Boeing о поставках титанового проката до 2022 года. По словам Иванова, возможная приостановка этого контракта пошатнёт позиции авиастроительного гиганта США. Также он отметил, что для создания одного самолёта Boeing использует 20-50 тонн титана. Такая контрмера могла быть дать импульс для развития самолётостроения в России, подчеркнул Иванов.
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Ещё один рычаг воздействия на американских сенаторов – пересмотр контракта о поставке российских ракетоносителей. Речь идёт о знаменитом договоре на двигатели РД-180, без которых Пентагону не удастся выводить военные спутники на орбиту, отметил депутат Госдумы РФ. В течение десятков лет Россия продаёт эти двигатели американцам по цене значительно ниже рыночной, добавил он.
Также депутат отметил, что у американской стороны не получится стремительно нарастить выпуск титана, а с ракетными двигателями ситуация станет ещё хуже. Соединённым Штатам потребуется как минимум десять лет для этого, уточнил он. Если Вашингтон откажется отменять санкции, то военная мощь США серьёзно ослабнет. В противном случае, американцы должны снять ограничения и признать воссоединение Крыма с Россией, подчеркнул он. По словам Иванова, для РФ оба варианта выгодны.
Существуют и другие примеры возможных ходов России в ответ на санкции США, сказал Иванов. Это и замена системы GPS на ГЛОНАСС, и отказ в аренде сельскохозяйственных земель для западных компаний, заключил депутат.
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это что за бизнес-продавать двигатели ниже рыночной цены?
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Трёп и брехня. Пока у власти те, кого мы типа избираем, подобные выступления будут трёпом и брехнёй.
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Доброе утро проснулись и 30 лет не прошло.
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Бредовая статья. – “Америка потеряет 1.5 миллиарда…” Для Америки это копейки. Россия потеряет намного больше. И удар по экономике России будет намного сильнее.
Ну не полетают они в космос какое-то время без РД-180. Ну купят титан у других, даже если чуть дороже. “Перекроем дорогу в Китай !?”… Это смешно. Закрыть воздушное пространство – значит нарушить все возможные законы использования воздушного пространства. Даже если и так, будут летать через Турцию, Грузию, Индию…России придется выплачивать колоссальные неустойки по нарушенным контрактам, судиться со всей Европой…. Здорово!!! Вернемся в 1920е годы, когда Россия была изгоем.