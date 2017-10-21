В РФ предложили нанести удар по экономике США: Настало время показать, что Россия — не мальчик для битья

Россия может болезненно ударить по экономике США, введя против них ответные санкции. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от КПРФ Николай Иванов.

В Госдуме предложили ввести новые санкции в отношении США, что станет болезненным ударом для американской экономики. С такой инициативой выступил депутат от партии КПРФ Николай Иванов, передает «ПолитНавигатор».

Через РФ проходит грузовой и пассажирский поток из США и Европы в Китай и Юго-Восточную Азию. В случае перекрытия данного канала иностранные компании в первые три месяца потеряют примерно 1,5 миллиарда долларов, сказал Иванов.