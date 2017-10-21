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«Страшнее атомной бомбы»: Путин рассказал, как остаться человеком

20:31. 21 октября 2017 Просмотров - 117 2 коммент. Опубликовал:

ввп

Научно-технический прогресс нельзя остановить. Движение вперед, новые открытия, желание увидеть, что там за горизонтом всегда будет преследовать человека. Главное, что мы все должны осознать: чем больше знаний, тем большая ответственность ложится на нас. Игры с генетикой опасны, особенно, когда знаешь, что уже в ближайшем будущем можно будет генетически запрограммировать человека по заданным характеристикам.

Президент России считает, что генетическая коррекция человека окажется пострашнее атомной бомбы. От себя добавлю: в преступных и безответственных руках. Но, с другой стороны, в области изменения человеческой ДНК и фармакологии генная инженерия даст потрясающие возможности, от которых нельзя отказываться.

Об этом и многом другом российский лидер говорил на встрече с участниками ВФМС - Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Молодые люди делились с Владимиром Путиным своими взглядами на мир будущего, на темы развития новейших технологий, сохранения экологии и появления новых медиа, даже изменения в глобальной политике затронули.

Так, Зенг Хаохенг, студент Мюнхенского университета, представитель делегации из Китая, рассказал в своей презентации «Проектирование будущего» о том, что мир будущего будет отвечать потребностям каждого человека: «Природа, инновации и технологии будут находится в балансе, и все будет в гармонии».

Студент МГИМО Хамед Хасан представил направление «Глобальная политика и ее повестка», во время которого рассказал, что молодежь выступает за «продвинутую внешнюю политику». Будущее за такими площадками для международного диалога как БРИКС, ЕврАзЭС, G20, ООН.

И все они правы… Роль научно-технического прогресса нельзя недооценивать. От того, впишется ли государство в новые реалии, сможет ли население к ним адаптироваться и не забыть при этом о таких понятиях, как социальная справедливость, нравственность, свобода и уважения чужих культур, зависит наше общее будущее. В противном случае судьба всех ждет безрадостная: войны, социальное расслоение вплоть до образования каст, рост противоречий и прочих проблем.

Наша планета меняется. Жизнь становится трудней и сложней не только в экономическом и политическом плане, но и в связи с изменениями климата. Мы развиваем науку, чтобы сделать ее лучше. И тут, главное, не забыть, кто мы есть, и сохранить в себе человечность. Россия готова к подобному взаимодействию во имя общего блага, а готово ли мировое сообщество?

Правильные вопросы задал президент России, необходимые, требующие анализа, а не быстрого ответа «ни о чем». Мы творим не просто историю отдельного государства или народа, а планетарную историю. Об этом не стоит забывать… Но и верить нужно, что мы справимся с этой задачей.

Метки: будущее Земли, Будущее России, будущее человечества, владимир путин, геополитика, глобальная политика
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2 коммент.»

  • 1301 1013
    Juryi 21 октября 2017 в 22:11 Ссылка Пометить
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    Правильные вопросы задал автор Viktoria Sokolova , необходимые !
    Но требующие не анализа, анализ давно сделан старыми и новыми утопистами,
    а настойчивого внедрения в умы и души молодых людей главных критериев проектирования будущего : воспитание (сохранять пока нечего)
    в себе человечности ! Человечность – нравственность,
    социальная справедливость, взаимоуважение разных человеческих культур.
    Чтобы сделать человечество и его жизнь лучше.

    К этому ни мировое сообщество, ни Россия не готовы …

    Президент России , закулисный модератор фестиваля и взявший
    на себя смелость наставлять молодежь на путь в будущее и
    решение задач будущего, не удосужился показать молодежи
    главную проблему человечности. Еще бы, ведь он первый олигарх
    России и потому не нравственность его конек, а ,
    как у последнего «нового русского» – пресловутая прибыль.

    Прибыль, которую он искусно (не отнимешь – J U) укутывает
    в широкую тогу прописных истин
    «научно-технический прогресс нельзя остановить»,
    «чем больше знаний, тем большая ответственность»,
    «генетическая коррекция человека окажется пострашнее
    ( в руках его приверженцев – J U) атомной бомбы»,
    ударяя на новейшие технологии, сохранение экологии
    и новые медиа в мире будущего.
    И ни слова о лозунге ВФДМ, провозгласившем
    — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу».
    Ни слова об империализме – виновнике всех бед человечества.

    И сообразно этим направлениям задурманенная молодежь говорит
    «Природа, инновации и технологии будут находится в балансе,
    и все будет в гармонии», даже «Глобальная политика и ее повестка”
    про «продвинутую внешнюю политику».

    И как же они представляют пути и средства достижения озвученных лозунгов ?
    Ни одного постулата от президента или рафинированной нашей ФСБ
    молодежи о настоящих целях и задачах ВФДМ не звучало.
    Это вам не 1957 или 1985 год – это «цивилизованный» 2017 год
    под патронажем России.

    Поэтому «судьба всех ждет безрадостная: войны, социальное расслоение
    вплоть до образования каст, рост противоречий и прочих проблем».

    Я скажу одним словом, что нас ждет – Апокалипсис.
    Уже разрабатываются и обсуждаются сценарии атомной войны,
    за которой у человечества нет будущего.

    J UDOV

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  • 4194 2955
    Антон 21 октября 2017 в 22:20 Ссылка Пометить
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    Надо понимать, что нарушая гармонию внешнего результата и внутренней готовности к нему, мы берём “кредитную линию” (когда мы хотим результат получить сейчас, а самим измениться под этот результат когда-то потом – мы берём кредит, грабительский, под неизвестные заранее проценты…)
    - Короче, это всё равно придётся отдавать, отрабатывать (обойти законы жизни и организовать невыслуженный рай невозможно, жизнь всё вернёт на место).

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