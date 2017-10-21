«Страшнее атомной бомбы»: Путин рассказал, как остаться человеком

Научно-технический прогресс нельзя остановить. Движение вперед, новые открытия, желание увидеть, что там за горизонтом всегда будет преследовать человека. Главное, что мы все должны осознать: чем больше знаний, тем большая ответственность ложится на нас. Игры с генетикой опасны, особенно, когда знаешь, что уже в ближайшем будущем можно будет генетически запрограммировать человека по заданным характеристикам.

Президент России считает, что генетическая коррекция человека окажется пострашнее атомной бомбы. От себя добавлю: в преступных и безответственных руках. Но, с другой стороны, в области изменения человеческой ДНК и фармакологии генная инженерия даст потрясающие возможности, от которых нельзя отказываться.

Об этом и многом другом российский лидер говорил на встрече с участниками ВФМС - Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Молодые люди делились с Владимиром Путиным своими взглядами на мир будущего, на темы развития новейших технологий, сохранения экологии и появления новых медиа, даже изменения в глобальной политике затронули.

Так, Зенг Хаохенг, студент Мюнхенского университета, представитель делегации из Китая, рассказал в своей презентации «Проектирование будущего» о том, что мир будущего будет отвечать потребностям каждого человека: «Природа, инновации и технологии будут находится в балансе, и все будет в гармонии».

Студент МГИМО Хамед Хасан представил направление «Глобальная политика и ее повестка», во время которого рассказал, что молодежь выступает за «продвинутую внешнюю политику». Будущее за такими площадками для международного диалога как БРИКС, ЕврАзЭС, G20, ООН.

И все они правы… Роль научно-технического прогресса нельзя недооценивать. От того, впишется ли государство в новые реалии, сможет ли население к ним адаптироваться и не забыть при этом о таких понятиях, как социальная справедливость, нравственность, свобода и уважения чужих культур, зависит наше общее будущее. В противном случае судьба всех ждет безрадостная: войны, социальное расслоение вплоть до образования каст, рост противоречий и прочих проблем.

Наша планета меняется. Жизнь становится трудней и сложней не только в экономическом и политическом плане, но и в связи с изменениями климата. Мы развиваем науку, чтобы сделать ее лучше. И тут, главное, не забыть, кто мы есть, и сохранить в себе человечность. Россия готова к подобному взаимодействию во имя общего блага, а готово ли мировое сообщество?

Правильные вопросы задал президент России, необходимые, требующие анализа, а не быстрого ответа «ни о чем». Мы творим не просто историю отдельного государства или народа, а планетарную историю. Об этом не стоит забывать… Но и верить нужно, что мы справимся с этой задачей.