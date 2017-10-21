«Страшнее атомной бомбы»: Путин рассказал, как остаться человеком
Научно-технический прогресс нельзя остановить. Движение вперед, новые открытия, желание увидеть, что там за горизонтом всегда будет преследовать человека. Главное, что мы все должны осознать: чем больше знаний, тем большая ответственность ложится на нас. Игры с генетикой опасны, особенно, когда знаешь, что уже в ближайшем будущем можно будет генетически запрограммировать человека по заданным характеристикам.
Президент России считает, что генетическая коррекция человека окажется пострашнее атомной бомбы. От себя добавлю: в преступных и безответственных руках. Но, с другой стороны, в области изменения человеческой ДНК и фармакологии генная инженерия даст потрясающие возможности, от которых нельзя отказываться.
Об этом и многом другом российский лидер говорил на встрече с участниками ВФМС - Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Молодые люди делились с Владимиром Путиным своими взглядами на мир будущего, на темы развития новейших технологий, сохранения экологии и появления новых медиа, даже изменения в глобальной политике затронули.
Так, Зенг Хаохенг, студент Мюнхенского университета, представитель делегации из Китая, рассказал в своей презентации «Проектирование будущего» о том, что мир будущего будет отвечать потребностям каждого человека: «Природа, инновации и технологии будут находится в балансе, и все будет в гармонии».
Студент МГИМО Хамед Хасан представил направление «Глобальная политика и ее повестка», во время которого рассказал, что молодежь выступает за «продвинутую внешнюю политику». Будущее за такими площадками для международного диалога как БРИКС, ЕврАзЭС, G20, ООН.
И все они правы… Роль научно-технического прогресса нельзя недооценивать. От того, впишется ли государство в новые реалии, сможет ли население к ним адаптироваться и не забыть при этом о таких понятиях, как социальная справедливость, нравственность, свобода и уважения чужих культур, зависит наше общее будущее. В противном случае судьба всех ждет безрадостная: войны, социальное расслоение вплоть до образования каст, рост противоречий и прочих проблем.
Наша планета меняется. Жизнь становится трудней и сложней не только в экономическом и политическом плане, но и в связи с изменениями климата. Мы развиваем науку, чтобы сделать ее лучше. И тут, главное, не забыть, кто мы есть, и сохранить в себе человечность. Россия готова к подобному взаимодействию во имя общего блага, а готово ли мировое сообщество?
Правильные вопросы задал президент России, необходимые, требующие анализа, а не быстрого ответа «ни о чем». Мы творим не просто историю отдельного государства или народа, а планетарную историю. Об этом не стоит забывать… Но и верить нужно, что мы справимся с этой задачей.
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Правильные вопросы задал автор Viktoria Sokolova , необходимые !
Но требующие не анализа, анализ давно сделан старыми и новыми утопистами,
а настойчивого внедрения в умы и души молодых людей главных критериев проектирования будущего : воспитание (сохранять пока нечего)
в себе человечности ! Человечность – нравственность,
социальная справедливость, взаимоуважение разных человеческих культур.
Чтобы сделать человечество и его жизнь лучше.
К этому ни мировое сообщество, ни Россия не готовы …
Президент России , закулисный модератор фестиваля и взявший
на себя смелость наставлять молодежь на путь в будущее и
решение задач будущего, не удосужился показать молодежи
главную проблему человечности. Еще бы, ведь он первый олигарх
России и потому не нравственность его конек, а ,
как у последнего «нового русского» – пресловутая прибыль.
Прибыль, которую он искусно (не отнимешь – J U) укутывает
в широкую тогу прописных истин
«научно-технический прогресс нельзя остановить»,
«чем больше знаний, тем большая ответственность»,
«генетическая коррекция человека окажется пострашнее
( в руках его приверженцев – J U) атомной бомбы»,
ударяя на новейшие технологии, сохранение экологии
и новые медиа в мире будущего.
И ни слова о лозунге ВФДМ, провозгласившем
— «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу».
Ни слова об империализме – виновнике всех бед человечества.
И сообразно этим направлениям задурманенная молодежь говорит
«Природа, инновации и технологии будут находится в балансе,
и все будет в гармонии», даже «Глобальная политика и ее повестка”
про «продвинутую внешнюю политику».
И как же они представляют пути и средства достижения озвученных лозунгов ?
Ни одного постулата от президента или рафинированной нашей ФСБ
молодежи о настоящих целях и задачах ВФДМ не звучало.
Это вам не 1957 или 1985 год – это «цивилизованный» 2017 год
под патронажем России.
Поэтому «судьба всех ждет безрадостная: войны, социальное расслоение
вплоть до образования каст, рост противоречий и прочих проблем».
Я скажу одним словом, что нас ждет – Апокалипсис.
Уже разрабатываются и обсуждаются сценарии атомной войны,
за которой у человечества нет будущего.
J UDOV
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Надо понимать, что нарушая гармонию внешнего результата и внутренней готовности к нему, мы берём “кредитную линию” (когда мы хотим результат получить сейчас, а самим измениться под этот результат когда-то потом – мы берём кредит, грабительский, под неизвестные заранее проценты…)
- Короче, это всё равно придётся отдавать, отрабатывать (обойти законы жизни и организовать невыслуженный рай невозможно, жизнь всё вернёт на место).