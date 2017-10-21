Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 октября 2017
- 04:30 Российские военные прибыли в освобождённый от ИГИЛ Восточный Каламун — репортаж РВ (ФОТО).
- 02:00 «Приперли к стенке»: военный эксперт о признании Госдепа США про химоружие в Сирии.
- Вчера 23:44 Сирия: Боевики ИГИЛ уничтожили древнюю мусульманскую святыню сразу после визита журналистов «Аль-Арабии» — репортаж РВ (ФОТО).
- Вчера 19:45 США взрастили терроризм в Сирии и не брезгуют химоружием, — сенатор.
Российские военные прибыли в освобождённый от ИГИЛ Восточный Каламун — репортаж РВ (ФОТО)
Российские военные прибыли в освобождённый от террористов ИГИЛ* Восточный Каламун.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
20 октября российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики впервые проведена акция по оказанию гуманитарной и медицинской помощи жителям населенного пункта Настрия провинции Риф-Дамаск (район Восточный Каламун).
Причиной проведения акции стали слабо развитая инфраструктура и полностью разрушенная за годы войны экономика в данном районе. После расселения беженцев в Насрии, им не хватает продовольствия и медикаментов. Отсутствуют стабильное электроснабжение, центральное водоснабжение, не функционируют медицинские учреждения.
В ходе проведения акции жителям Насрии выдано 85 продовольственных наборов и 2000 кг муки.
Одновременно с выдачей продуктов силами медицинского отряда специального назначения был развернут медицинский пункт, в котором оказана помощь, выданы необходимые препараты и даны консультации 89 жителям, в том числе 24 детям.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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«Приперли к стенке»: военный эксперт о признании Госдепа США про химоружие в Сирии
Госдеп США впервые признал, что «Джебхат ан-Нусра» применяет химоружие в Сирии. Ранее американцы неоднократно обвиняли в применении химоружия Дамаск. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Госдепа.
Госдепартамент США впервые признал, что террористы „Хайят Тахрир аш-Шам”, связанные с «Джебхат ан-Нусрой», используют химическое оружие в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Такое заявление Госдеп сделал на своем сайте в сообщении, где объясняется, почему американцам не стоит приезжать в Сирию.
«Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами „Джебхат ан-Нусры» химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях”, — отметил Конашенков.
Представитель Минобороны напомнил, что сейчас в провинции Идлиб известен только один случай использования отравляющих веществ — в Хан-Шейхуне.
«Однако США упрямо обвиняли в нем правительственные войска. А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из «Джебхат ан-Нусры» они называли „умеренной оппозицией”», — добавил он.
Конашенков подчеркнул, что теперь «все встало на свои места»: в Идлибе действует связанная с «Аль-Каидой»* группировка «Джебхат ан-Нусра», которая «применяет химическое оружие против мирного населения».
«Не ясно только, для чего же Вашингтону была нужна громкая атака дорогостоящими крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат. Можно ведь было сжечь десятки миллионов долларов и с пользой для дела — нанеся удары по террористам «Джебхат ан-Нусры»*», — добавил Конашенков.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает, что признание, сделанное Госдепом, лишь подтверждает непродуманность политики США в Сирии.
«Признание того, что действующие в Сирии группировки именно в Идлибе применяют химическое оружие — это подтверждение того, что удар по авиабазе Шайрат был совершенно глупым решением, свидетельствующим о неумной политике США. Потому что город Хан-Шейхун, где сирийские войска якобы применили химическое оружие, находится именно в провинции Идлиб. А теперь американцы сами говорят о том, что группировка „Джебхат ан-Нусра»* использует в Идлибе химоружие, и если там (в Хан-Шейхуне) и было химоружие 4 апреля (как утверждали ранее США), то оно принадлежало боевикам”, — сказал Иван Коновалов в эфире радио Sputnik.
По его мнению, вряд ли признание американцев сможет кардинально изменить ситуацию.
«США и их союзники сделали так много для того, чтобы демонизировать (президента Сирии) Башара Асада и сирийскую армию, что, конечно, сразу ситуация вряд ли изменится. Это американская политика: им легко сначала голословно обвинить, а потом признать, что они были не правы. Но как говорится: ложки-то вернули, а осадочек остался. США постоянно сначала голословно обвиняют, а потом, когда их припирают к стенке, говорят, что они ошибались.
И я не думаю, что произойдет какое-то кардинальное изменение, они так и будут обвинять во всех грехах сирийское правительство, сирийскую армию, президента Башара Асада. Потому что для них убрать Асада является „идеей фикс”. Но в любом случае, я надеюсь, что после признания США (о применении в Идлибе химоружия боевиками) мировое сообщество посмотрит реально на вещи — на то, что делают американцы в Сирии, как они говорят на белое — черное, а на черное — белое», — отметил военный эксперт.
В августе официальный Дамаск сообщил, что на оставленных боевиками складах нашли химоружие, которое производили американские и британские компании. При этом сирийские власти не раз подчеркивали, что никогда не применяли отравляющие вещества против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия: Боевики ИГИЛ уничтожили древнюю мусульманскую святыню сразу после визита журналистов «Аль-Арабии» — репортаж РВ (ФОТО)
Боевики ИГИЛ приехали целенаправленно для подрыва мечети Аль-Имам Али, и, к сожалению, это преступление им удалось.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Согласно легенде, проходя через деревню сирийскую Тайбет Аль-Имам в нынешней провинции Хама, внук пророка Мохаммеда остался очень доволен оказанным ему там приёмом и пообещал местным жителям тысячу лет мира и благополучия. В честь этого события жители в 1002 году построили мечеть Аль-Имам Али. Тысяча лет с тех пор миновала, и все в деревне говорит о том, что вместе с ней из этих мест ушло и благополучие.
Еще на подъезде к Тайбет Аль-Имам становится видно, что в населенном пункте велись ожесточенные бои с использованием тяжелой артиллерии: руины домов, погнутые рельсы на железнодорожной насыпи, сгоревший танк. В самой деревне практически отсутствуют дома, на которых нет следов взрывов и выстрелов.
Согласно рассказам местных жителей, боевики ИГИЛ* ехали целенаправленно для подрыва мечети Аль-Имам Али, и, к сожалению, это преступление им удалось.
«Террористы приехали в нашу деревню с целью взорвать это минарет. Эти боевики не мусульмане, потому что хотят уничтожить все связанное с исламом. Мы прекрасно знаем, что эти группировки хотят уничтожить сознание людей, потому что они сами живут без веры и без культуры…» — рассказал корреспонденту «Русской Весны» местный житель Халиль.
Укладывающихся в голове объяснений, зачем террористам, прикрывающимся Исламом, открыто взрывать мусульманскую святыню, нет. Но есть две версии, одинаково указывающие на то, что так называемое «Исламское государство» не располагает адекватной идеологией и очень далеко от здравого смысла в своих идеях.
Согласно первой версии, бытующей среди сирийцев, поводом послужила зависть к тому, что жители Сирии располагают столь значимыми религиозными святынями и культурным наследием, а на территории халифата таковых либо нет, либо их значительно меньше. Страна, выбранная саудитами и американцами в качестве жертвы, не может превосходить ИГИЛ в чем бы то ни было. Это особенно нелепо, учитывая, что основные исторические, культурные и религиозные объекты исламского мира расположены, в основном, вне пределов территории, провозглашенной террористами своим государством.
Об этом, кстати, свидетельствует и рассказ местного старожила:
«Телеканал „Аль-Арабия” снимал сюжет об этой мечети. Боевики приехали сразу же после выхода этого сюжета в эфир. У боевиков были точные карты нашей деревни. Саудовская Аравия не хочет, чтобы такие памятники были на территории Сирии», — сообщил нам не представившийся житель деревни.
Вторая версия еще проще и циничнее: боевики не приемлют любые проявления Ислама, выходящие за пределы вахаббизма. В этом смысле под ударом находятся все мусульманские святыни, так как вахаббизм начал свое развитие с территории Катара и Саудовской Аравии — стран, которые и появились не так давно, не говоря о какой-либо значительной культурной истории.
Основные разрушения мечети пришлись на минарет. Местные жители говорят, что он находился в не самом хорошем состоянии и требовал ремонта, поэтому рухнул сразу.
Помещение храма в настоящее время приводят в порядок бригады рабочих, состоящих из местных жителей. Большим везением они считают то, что во время взрыва не пострадали своды находящихся под мечетью катакомб. Они еще со времени основания храма выполняли функцию резервуаров для сбора дождевой воды. Если бы своды этих помещений рухнули, все здание и несколько прилегающих к нему построек в прямом смысле провалились бы под землю…
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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США взрастили терроризм в Сирии и не брезгуют химоружием, — сенатор
США в Сирии «взрастили» терроризм и не брезгуют никакими методами, в частности, с применением химического оружия, заявил в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.
Ранее сообщалось, что госдеп США впервые признал, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»*, связанные с «Джебхат ан-Нусрой»*, используют в Сирии химическое оружие.
«Это же не секрет, … что делают американцы (в Сирии — ред.), кто на самом деле использует химическое оружие, кто их снабжает, кто руководит вообще процессом террористической организации, военной кампании… Терроризм взрастили Соединенные Штаты и не брезгуют никакими методами, в том числе применением химического оружия», — сказал Клинцевич.
Сенатор добавил, что при этом США «ловко» переводят стрелки на своих оппонентов и дискредитируют их.
«Ситуация, самое главное, еще и в том, что сегодня террористы, поддерживаемые такими сильными и мощными спецслужбами, как Соединенные Штаты, на самом деле ситуацию проигрывают… Российские ВКС задачу выполнят, уже практически выполнили, осталось немного», — заключил Клинцевич.
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* Запрещенные на территории РФ террористические организации.
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