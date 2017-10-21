Самый желанный товар из России

Систему противовоздушной обороны С-400 заказывают по всему миру — теперь также страна-член НАТО.

Они явно слишком тяжёлые для клиентов, чтобы их можно было вырвать из рук у производителя. Но спрос на российские противовоздушные системы типа С-400 «Триумф» большой. Настолько большой, что представитель концерна даже кокетничал: «Возможности производства не безграничны».

Полгода назад оборонное предприятие России «Ростек» объявило, что оно производит сейчас систему С-400 для Китая. Китай и Россия уже много лет сотрудничают в военно-политической сфере, но в последние недели последовали два дополнительные заказа большой политической значительности: сначала президент России Владимир Путин и турецкий глава государства подтвердили подписание договора о продаже системы С-400, затем Путин заключил такую-же сделку с королём Саудовской Аравии.

Горячо желанных товаров «Made in Russia» не часто встречается. Однако когда речь идёт о новейшей российской системе ПВО, то государства «буквально выстроились в очередь». Но почему Китай, Индия, Турция считают её такой великолепной?

Турция, страна-член НАТО, этой запланированной покупкой российской системы противовоздушной обороны демонстративно показывает, что она не хочет больше зависеть от западного, в частности от американского, вооружения. С другой стороны, это политическое неповиновение имеет смысл только в том случае, если товар адекватный с военной точки зрения.

Модернизированная мобильная система С-400 — фактически целая группа пусковых установок — считается очень эффективной, поскольку она может одновременно захватывать самые различные воздушные цели и может их автоматически поражать: истребители, летающие на большой высоте самолёты-разведчики, баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, даже бомбардировщики-невидимки. Система отслеживает одновременно до 36 целей, в радиусе до 400 километров и на высоте в 27 километров. Таким образом, королевство Саудовская Аравия было бы в состоянии защитить себя от великого соперника Ирана.

Лучше, чем система США

«Эта система доказала своё превосходство над всеми другими, это, безусловно, лучшая система противовоздушной обороны», — сказал Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Несколько менее восторженно высказался бывший полковник Вольфганг Рихтер, эксперт по вопросам вооружения фонда «Наука и политика» в Берлине, но всё же причислил российскую зенитную систему к «продуктам высшего качества на международном рынке. Это проект, с которым Турция значительно улучшит свою обороноспособность». С-400 «безусловно лучше, чем американская система Patriot, которая есть у Германии, — говорит Рихтер. — И к тому же она дешевле».

Для России недавние крупные заказы важны, потому что они укрепляют её репутацию как второго по величине экспортёра вооружений в мире, военная промышленность является одной из крупнейших отраслей экономики страны. Именно заключение договора с Турцией особенно подходит для удовлетворения стремления Москвы к стратегическому весу. В любом случае, правительства США это не радует.

Франк Нинхойзен (Tages-Anzeiger, Швейцария)

оригинал https://www.tagesanzeiger.c…

Источник: nnm.me