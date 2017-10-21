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Прежде, чем в продовольственном купить очередную порцию трупов, досмотрите этот ролик до конца

19:27. 21 октября 2017 Просмотров - 315 2 коммент. Опубликовал:


Отсюда.

P.S. Лично я уже много лет не трачу ни копейки на финансирование садизма по отношению к животным. И ничего, вполне себе без мяса-рыбы-птицы живу и работаю. Здоров. Точнее, стал здоровым.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: нравственность, природа, совесть, человек
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2 коммент.»

  • 4194 2955
    Антон 21 октября 2017 в 21:54 Ссылка Пометить
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    Как вы относитесь к садизму по отношению к растениям?
    - У растений есть сознание…

    Живое не может питаться мёртвым. Живое живёт питаясь живым. Это закон. Вы не можете изменить его или сделать мягче.

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  • 298 171
    Облико Морале 21 октября 2017 в 21:59 Ссылка Пометить
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    на батоне масло

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