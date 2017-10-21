Прежде, чем в продовольственном купить очередную порцию трупов, досмотрите этот ролик до конца
19:27. 21 октября 2017 Просмотров - 315 2 коммент. Опубликовал: brahman
Отсюда.
P.S. Лично я уже много лет не трачу ни копейки на финансирование садизма по отношению к животным. И ничего, вполне себе без мяса-рыбы-птицы живу и работаю. Здоров. Точнее, стал здоровым.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Как вы относитесь к садизму по отношению к растениям?
- У растений есть сознание…
Живое не может питаться мёртвым. Живое живёт питаясь живым. Это закон. Вы не можете изменить его или сделать мягче.
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на батоне масло