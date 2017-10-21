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Под Шамкиром и Елизаветполем русские войска разбили персов потеряв 73 человека

03:23. 21 октября 2017 Просмотров - 192 3 коммент. Опубликовал:



«Битва под Шамкиром». Литография М.



Вот как это было.


Шамкорская битва — сражение между русскими войсками под командованием генерала В. Г. Мадатова и авангарда 60-тысячной иранской армии под командованием шахзаде Мохаммеда, сына Аббас-Мирзы, и эриванского сардара Амир-хана, произошедшее 3 (15) сентября 1826 года у селения Шамхор (ныне г. Шамкир, Азербайджан), на р. Шамхор-чай (Шамхорка), во время Русско-персидской войны 1826—1828 годов.





После вторжения в середине июля 1826 года в Карабах 40-тысячная иранская армия Аббас-Мирзы была задержана осадой крепости Шуша. 22 августа (3 сентября) отряд Мадатова по приказу Ермолова выступил навстречу 3-тысячному персидскому отряду под командованием Зураб-хана, который расположился на одном из притоков реки Тауса. Однако персидский отряд заблаговременно отступил и занял позицию на одной из вершин. Мадатов приказал штурмом выбить персидский отряд. В ходе небольшого боя персы отступили к Елизаветполю (ныне Гянджа, в СССР - Кировабад), а шамшадильские татары(азербайджанцы) разъехались по своим селениям. Узнав об этом, Ермолов отправил Мадатову батальон Херсонского гренадерского полка и приказал занять Елизаветполь. 25 августа (6 сентября) Мадатов выступил в направлении Елизаветполя. В его отряд входили пять рот Грузинского полка, батальон Херсонского гренадерского полка, три роты егерей 41-го полка, казаки и милиция, к тому же имелось 12 орудий. Персы подошли к Елизаветполю раньше. Сын Аббас-Мирзы Мохаммед с 10-тысячным отрядом выступил навстречу русским к селению Шамкор. 1 (13) сентября к нему присоединился эриванский сардар Амир-хана с 4-тысячным отрядом и 2 орудиями. 3 (15) сентября казаки и кавказские татары (азербайджанцы) атаковали авангард персидского отряда и вынудили их отступить за Шамкор.



Мадатов

Портрет Валериана Григорьевича Мадатова, работы Джорджа Доу.
Военная галерея Зимнего Дворца, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)


Боевой порядок иранских войск был построен в форме полумесяца, выгнутого в сторону противника, в центре его находилась регулярная пехота (сарбазы), а на флангах — иррегулярная конница (гулямы). Сзади располагались орудия и фальконеты. Мадатов, несмотря на большое превосходство противника в силах, с ходу атаковал его позиции. При поддержке артиллерии конница завязала бой на флангах, а пехота ударом в штыки прорвала центр войск иранцев. Разгром пришедшего в замешательство противника был завершён конной атакой грузинских и татарских (азербайджанских) ополчений.

 

У иранцев насчитывалось 2 тысячи потерь, у отряда Мадатова — всего 27 человек.






Шамкорская битва длилась недолго и была несложна. Она окончилась одним стремительным ударом. Сопротивление неприятеля было так слабо, что блистательная победа, разгром в пять раз сильнейшего врага,- стоили русским войскам всего двадцать семь человек, выбывших из строя, в то время, как потери неприятеля были громадны. По сознанию самих персиян, они потеряли в этот фатальный для них день свыше двух тысяч человек одними убитыми. Шахская гвардия, участвовавшая в деле, более не существовала,- она почти вся легла под ударами русской конницы. Пространство от Шамкора до Елизаветполя, на протяжении тридцати с лишком верст, устлано было неприятельскими трупами. Об этом свидетельствовал, между прочим, и сам Паскевич, проезжавший, спустя восемь дней, через поле битвы,- а Паскевича никак нельзя заподозрить в пристрастии к Мадатову или в желании преувеличить значение шамкорской победы.


Трофеями этого сражения были: одно орудие английской артиллерии, одиннадцать фальконетов вместе с верблюдами и семьдесят пять человек пленных.




 

После поражения в Шамкорской битве персидские отряды спешно отступили к Елизаветполю (теперь Гянджа), где через 10 дней состоялось новое сражение, теперь с основнывыми силами персов.

 

Силы сторон

Русские войска: 8000 человек, 22 орудия

Иранские войска: 35000 человек, 24 орудия

 

Потери

Русские: 46 убитых, 249 раненых

Персы: 2 тысячи убитых и раненных, 1 тысяча пленными,

 


Отступление персидских войск


Покидая Елизаветполь (Гянджу), персы разграбляли имущество местных жителей.

Целые кварталы свидетельствовали о печальных событиях, пронёсшихся над городом, и старая Гянджа, когда-то оплот Азербайджана, мрачно возвышалась теперь над остатками опустошённого города.

Менее других пострадало армянское население, выказавшее вообще много твёрдости и решимости во всё пребывание персиян в городе. Населяя отдельный форштадт, армяне его укрепили и, поставив на всех входах и выходах сторожевые караулы, объявили, что будут служить персиянам, но под условием, чтобы ни один их солдат не показывался в квартале и чтобы все требования персидского правительства производились не иначе, как через посредство выбранных ими самими старшин. Всякое насилие они положили отражать оружием и в случае крайности стоять до последнего. Умный Назар-Али-хан видел бесполезность силы и решил прибрать к рукам армянское население хитростью. Он предложил им, под видом особой любезности со своей стороны, сложить всё их имущество и даже перевести семьи внутрь цитадели для безопасности на случай появления русских и штурма ими города. Армяне, понимая, в чём дело, отклонили это предложение; татары, напротив, вдались в обман и были жестоко наказаны за своё легковерие; покидая крепость, персияне увели с собой и всех татарских женщин.


Русские войска во главе с князем Мадатовым торжественно встречало христианское население города.


Вступление Мадатова в древнюю Гянджу было торжественно. Всё христианское население, предшествуемое духовенством в белых пасхальных ризах, с хоругвями и крестами, вышло навстречу к русским войскам как к своим избавителям. Колонны остановились. Мадатов, сойдя с коня, просил духовенство отслужить благодарственный молебен. Жители подносили солдатам хлеб и вино, бросались к ногам Мадатова, обнимали его колени. Войска вступили в город и заняли цитадель, над которой тотчас же развилось победное русское знамя. Всё ожило в мрачном перед тем Елизаветполе, и в роскошных садах его, весь день и всю ночь, до самого утра, раздавались песни и восклицания: «Кгчах (молодец) Мадатов!»


Так ликовали армяне; но злобно смотрели татарские беки,- Шамкорская победа рассеяла их политические мечты. Исчезнувшее персидское знамя на цитадели заменилось знаменем русским,- и как всё это просто, спокойно совершилось: персияне исчезли; русские, под командой знакомого всем князя Мадатова, вошли и стали в цитадель, как будто бы никогда её не покидали.



Итоги битв


Поражение персидских войск под Шамкором и Елизаветполем (Гянджой), вынудило Аббас-Мирзу 5 (17) сентября 1826 года снять осаду Шуши.

10 (22) сентября в Елизаветполь прибыл генерал И.Ф. Паскевич и принял начальство над всеми войсками в городе, состоявшими из 6 батальонов пехоты, 1 кавалерийского и 2 казачьих полков, 24 орудий, татарской и грузинской конницы.

13 (25) числа в 7 верстах от города расположился Аббас-Мирза с 15000 пехоты, 20000 кавалерии и 26 орудиями. Несмотря на неравенство сил, Паскевич по настоянию Мадатова решился дать сражение. Победа была полная; главный виновник её, Мадатов, гнал на другой день неприятеля ещё 23 версты; персы бежали, уже не сопротивляясь, сажая пехоту на лошадей конницы.

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http://masterok.livejournal.com/3961516.html

https://cont.ws/@chervonec001/715771

Метки: богатыри не вы, были люди, великие войны, Время, генерал Мадатов, история
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3 коммент.»

  • 4742 2562
    Кирилл 21 октября 2017 в 3:34 Ссылка Пометить
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    Был век бурный – дивный век,
    Громкий, величавый!
    Был огромный человек,
    Расточитель славы!
    То был век богатырей!
    Но смешались шашки,
    Нынче лезут из щелей,
    “Хомячки – барашки”.
    -
    (Денис Давыдов)

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    • 322 150
      Илья Кирилл 21 октября 2017 в 7:28 Ссылка Пометить
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      Кирил; а ведь ты подлец! Зачем исказил поэму Дениса Давыдова? Если у тебя в мозга хомячки нacpaли, то это не значит, что у всех мозги дырявые!
      Автор не в курсах, что иранцы и персы, это разные народы.
      Иранцы- это тюрки, а Персы это славяне (ПЕРуна СЫны).

      П.С. Стихи Дениса Давыдова без Кириловых хомячков.

      Современная песня
      Был век бурный, дивный век,
      Громкий, величавый;
      Был огромный человек,
      Расточитель славы:
      То был век богатырей!
      Но смешались шашки,
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      Мира разрушенье.
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      И заботой боевой,
      И огнем сражений?..
      Нет, он в битвах не бывал -
      Шаркал по гостиным
      И по плацу выступал
      Шагом журавлиным.
      Что ж?- Быть может, он богат
      Счастьем семьянина,
      Заменя блистанье лат
      Тогой гражданина?..
      Нет; нахально подбочась,
      Он по дачам рыщет
      И в театрах, развалясь,
      Все шипит да свищет.
      Что ж?- Быть может, старины
      Он бежал приманок;
      Звезды, ленты и чины
      Презрел спозаранок?
      Нет, мудрец не разрывал
      С честолюбьем дружбы
      И теперь бы крестик взял…
      Только чтоб без службы.
      Вот гостиная в лучах:
      Свечи да кенкеты,
      На столе и на софах
      Кипами газеты;
      И превыспренний конгресс
      Двух графинь оглохших
      И двух жалких баронесс,
      Чопорных и тощих;
      Всё исчадие греха,
      Страстное новинкой;
      Заговорщица-блоха
      С мухой-якобинкой;
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      Что в гостиных бить привык
      В маленький набатик.
      Все кричат ему привет
      С аханьем и писком,
      А он важно им в ответ:
      Dominus vobiscum!
      И раздолье языкам!
      И уж тут не шутка!
      И народам и царям -
      Всем приходит жутко!
      Все, что есть,- все пыль и прах!
      Все, что процветает,-
      С корнем вон!- ареопаг
      Так определяет.
      И жужжит он, полн грозой,
      Царства низвергая…
      А России – боже мой!-
      Таска… да какая!
      И весь размежеван свет
      Без войны и драки!
      И России уже нет,
      И в Москве поляки!
      Но назло врагам она
      Все живет и дышит,
      И могуча, и грозна,
      И здоровьем пышет.
      Насекомых болтовни
      Внятием не тешит,
      Да и место, где они,
      Даже не почешет.
      А когда во время сна
      Моль иль таракашка
      Заползет ей в нос,- она
      Чхнет – и вон букашка!

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        юстас Илья 21 октября 2017 в 7:35 Ссылка Пометить
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        Персия– это старое название Ирана , дурик ! С 1935 года Персия стала официально называться Ираном. Википедию хотя бы посмотри , ушлёпок.
        Иди на хер со своими “тайными знаниями” , проповедник хренов.

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