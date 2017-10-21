Новое русское дворянство:
Что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Министр обороны Сергей Шойгу наградил одного из сенаторов и бывшего сослуживца фамильным гербом. Выяснилось, что гербы есть также у многих чиновников и депутатов, некоторые из них даже считают себя дворянами. О новой российской геральдике — сюжет Ольги Гладышевой.
В Совет Федерации генерал-полковника Виктора Бондарева привела квота от губернатора Кировской области — после долгих лет военной службы теперь он возглавляет комитет по обороне и безопасности. На первом же заседании уроженец села Новобогородецкое Воронежской области получил почетный подарок от министра обороны Сергея Шойгу — личный фамильный герб.
«Право на герб по законам Российской Империи принадлежало потомственным дворянам. Петр Первый вообще запретил всем, кто не дворяне гербы иметь. Это, кстати, русская специфика, есть страны, где были гербы и у мещан, даже крестьян», — рассказал герольдмейстер Российского императорского дома Станислав Думин
Заместитель Шойгу вручил герб Бондареву со словами о возрождении традиций. Фамильные гербы действительно изначально были в военных кругах — стоит только вспомнить средневековых рыцарей. Но как тогда воспринимать самого министра обороны — королем, вассалом короля?
Источник: nnm.me