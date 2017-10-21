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Новое русское дворянство:

08:07. 21 октября 2017 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

Что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»

Новое русское дворянство:

Министр обороны Сергей Шойгу наградил одного из сенаторов и бывшего сослуживца фамильным гербом. Выяснилось, что гербы есть также у многих чиновников и депутатов, некоторые из них даже считают себя дворянами. О новой российской геральдике — сюжет Ольги Гладышевой.

Новое русское дворянство:

В Совет Федерации генерал-полковника Виктора Бондарева привела квота от губернатора Кировской области — после долгих лет военной службы теперь он возглавляет комитет по обороне и безопасности. На первом же заседании уроженец села Новобогородецкое Воронежской области получил почетный подарок от министра обороны Сергея Шойгу — личный фамильный герб. ​

«Право на герб по законам Российской Империи принадлежало потомственным дворянам. Петр Первый вообще запретил всем, кто не дворяне гербы иметь. Это, кстати, русская специфика, есть страны, где были гербы и у мещан, даже крестьян», — рассказал герольдмейстер Российского императорского дома Станислав Думин

Заместитель Шойгу вручил герб Бондареву со словами о возрождении традиций. Фамильные гербы действительно изначально были в военных кругах — стоит только вспомнить средневековых рыцарей. Но как тогда воспринимать самого министра обороны — королем, вассалом короля?

Источник: nnm.me

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