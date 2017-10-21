Наши ниндзя круче или как воспитывали казаков-характерников

После крещения Руси, преследуемые князьями и греками волхвы, жрецы и воины-охранники храмов объединялись в тайные общества и в отдаленных от крупных городов местах начали создавать Сечи. На островах Днепра, побережья Буга и Днестра, в Карпатах и многочисленных лесах Руси волхвы основали школы боевого закаливания и подготовки, в которых путь воина к вершинам совершенства опирался на родной вере(дохристианской), извечные обычаи и обряды.

Сейчас среди современных казаков почему-то мало говорится о таком феномене как о казаках – характерниках. То есть о людях владеющих тайной приобщения к природным «силам- энергиям», и, которые в древних источниках назывались воинами «Хариями» или «Характерниками» (т. есть сочетали в себе качества и воя и волхва).

Многие наши молодые казаки вообще не знают о таком понятии, хотя в народных преданиях о Стеньке Разине прямо говорится об этом : « Сенька Разин был из донских казаков. Он по христиански, был как бы, как дьявол, а по-нашему казак- характерник. Стреляют в него, стреляют. «Стой-ко те!»— крикнет он. Перестанут стрелять они, и снимет он с себя одежды, повытряхнет пули и отдаст назад; а если сам стреляет, то как «прядь» делает. Сенька и сам заговаривал от пуль….» Поэтому в этой небольшой статье мы приоткроем завесу, как же при помощи позабытых ведических знаний наших предков воспитывались супер воины казаки – характерники. Мы также уверены, что сведения, которые будут приведены ниже не принесут никому вреда, так как история этого искусстйа показывает, что на миллион самостоятельно занимающихся достигает цели только один, а настоящих (полноценных) наставников – характерников и волхвов, сумевших бы провести все обряды у нас можно по пальцам пересчитать.

Считалось, что будущий характерник должен обладать профессиональной наследственностью, и что передача ему силы идет от 7 поколения, (а знать надо своих предков вплоть до девятого колена). Подготовка воина – характерника начиналась с ритуального его зачатия, где учитывалось: благоприятное время, место (выбиралось «место силы»), любовь между отцом и матерью, мать должна быть до замужества девственницей и др .

После рождения мальчика на третий день ребенок получал имя от родителей и в казачьем роду принимались за его воспитание. С самых ранних лет все дети воспитывались в любви к Изначальной Вере, Богам и Предкам. Знакомство ребенка с образными символами своей Веры начиналось в младенчестве с обозрения обережных знаков и орнаментов, изображенных на игрушках. Приобщение детей к изначальной Вере Предков происходило в возрасте от 3-х до 7 лет ибо в этом возрасте у всех детей из славяно-арийских родов очень сильно развито общинное мышление. И поэтому воспитание именно в это время проводилось с помощью специальных игр-систем, которые изменяют архитектонику и структуру мозга, причем делать это надо было своевременно.

Поэтому с 4-6 лет ребенка с помощью игр ненавязчиво (ни в коем случае нельзя перегружать психику) обучали искусству воспринимать информацию в измененных состояниях сознания, что позволяло своевременно вмешиваться в формирующуюся конструкцию мозга и во время её изменить, как бы провести искусственную эволюцию. Несоблюдение указанных сроков информационного воспитания приводит к тому, что формирование этих способностей у взрослого человека не всегда возможно, а если возможно то занимает несколько десятилетий, при этом не гарантирует достижение даже среднего уровня воя – характерника.

Вспомним опять же народный эпос про Разина : «Близ речки Дону, в тридцати пяти верстах от Азовского моря, жил в одной станице донской казак, народился у него сын и воспитал он его только до шести лет и погиб с женой в стычке с Азовскими (Кубанскими) казаками. Взял его в свой дом атаман азовцев, а он был старик, девяноста пяти лет из древнего рода характерников. Принял он сироту на место своего дитя, стал его воспитывать и научать своему ремеслу, в три страны велел ему ходить, а в четвертую не велел». Для детей придумывались занимательные формы игры в реальную жизнь, где они старались быть похожими на взрослых. Также эти игры были направлены на развитие фантазии и активизацию правого полушария мозга и поэтому дети свободно видели и воспринимали не только наш мир Яви, но могли видеть и общаться также и с Навными существами (лещими, домовыми и т. д.).

На детей кроме игр также воздействовали информацией передаваемой через осязание. Следует знать, что огромную роль в информационном общении играет правая рука и позвоночник, поэтому с помощью них легче воздействовать на человека. С шестилетнего возраста мальчикам устраивали военизированные игры. С 7-9 лет детей обучали основам Веры, грамоте, счету, вычислениям, письму и естествознанию. Воспитанием, в основном, занимались мужчины отцы, а в большинстве своем Деды.

Когда же исполнялось 12 лет, а в эпосе про Разина указано 9 лет (также 9 лет указано и в книге «Славянские ритуалы» О. Духовой) совершался обряд имянаречения: «Прошло время, и атаман вздумал имянаречение сироте провести, собрал казаков, чтобы совершить обряд, и назвали его Степаном. «Ну, теперь ты, мой сын Степан, слушай меня! Вот те шашку и ружье, занимайся охотой, дикой птицею!». Вовремя этого обряда смывались детские имена (обряд проходил в текучей воде) и вместо детского давались два взрослых имени одно из них общинное под которым казака все знали (имя Души), а второе тайное (имя его высшего «Я», духа), оно хранилось в глубокой тайне и его не ведали даже отец и мать.Согласно древним славяно-арийским ведам живущий человек разделяется на три личности: на личность связанную с душой, личность, связанную с телом и Высшее «Я» — личность его духа.

То есть личность человека представляла собою Триглав, или по-другому сказать триединство, в котором доминирует одна из перечисленных личностей. Или как еще образно в древности говорили в человеке живут три брата: старший (сознание духа, высшее «Я») спит, средний (ум сознание души) руководит, а младший и вовсе доверчивый дурак ( эмоции и чувства присущие телу ). Считалось что высшее «Я» пребывает в сердце воплощенного человека, а именно в его правой части, а сознание души и тела обретается в голове (левое полушарие и правое). И вот главной задачей в воспитании характерника было пробудить Высшее сознание сердца. И так после обряда имянаречения приступали к профессиональной подготовке воя -казака, которая начиналась с тренировки его взгляда( см. описание взгляда Разина у историка Савельева).

В результате такой тренировки характерник должен овладеть способностью излучать силу глазами, например взглядом сдвинуть предмет или перерезать нить (см. Н.Кулагина). Затем его наставником, обычно его же родным дедом, выполнялась постановка казаку воображения по всем органам чувств. Зрительного воображения, слухового воображения, тактильного, вкусового и т.д. Потом в течении занятий будущему характернику прививалось качество «использования силы только для добра.» Дальше казак учился ощущать в себе ток силы в различных частях тела: руках, ногах, голове и т. д.

Такие тренировки проводились обычно на голодный желудок так как голодание резко повышает общую чувствительность организма. Организм человека способен принимать информацию, как из внешней среды, так и из внутренней. Прием и обработку информации осуществляет нервная система через процесс восприятия раздражения рецепторами, сигнал от которых идет к мозгу по нервным волокнам. Все волокна спинного мозга перекрещиваются в районе груди (место перекрещивания в древности ещё называлось путевым камнем или кристаллом силы), и поэтому правая половина головного мозга контролирует левую половину тела и наоборот (также разворачиваются в районе груди и энергетические каналы человека).

Дальше у воя вырабатывалась резкое повышение общей чувствительности к любым субпороговым раздражителям по всем органам чувств.Надо отметить, что человек воспринимает почти всю информацию, но осознает и пользуется лишь очень малым её объемом, доступным его органам чувств. Остальная информация теряется в глубинах подсознания или может восприниматься как интуиция. Информация попадает в мозг двумя путями. Рецепторный это когда сила информационного раздражения по конкретному рецептору превышает определенный биологический порог срабатывания.

Судьба этого информационного раздражения, преодолевшего рецепторный порог и попавшего в мозг, сталкивается со вторым порогом – мозговым. То есть в сознание попадают лишь те информационные раздражения, которые по своей величине или количеству импульсов преодолевают физиологический мозговой порог. А остальные фиксируются на бессознательном уровне. Второй путь прохождения информации в мозг – полевой, или внесенсорный. То есть вне рецепторный, когда информация попадает прямо на информационно- полевые структуры мозга.

При получении полевой или волновой информации она поступает в мозг и, минуя сознание прямо из подсознания направляется на орган слуха (так происходит ясно слышание) или орган зрения (ясновидение). В этих вариантах срабатывает уже обратная информационно- биологическая связь. То есть если при прямой связи сигнал идет or рецепторов органа чувств к мозгу, то при обратной связи нервные импульсы идут от мозга к рецепторам, раздражают их и формируют зрительный образ или звук. В результате этих тренировок характерник приобретал способность четко видеть и слышать на мысленном экране звуковые изображения запрашиваемой информации. Потом у казаков развивалась до четкого ощущения способность выделять ладонью и кончиками пальцев «силу». И на конец достигалась возможность действовать силой на большие расстояния на людей на предметы, явления природы.Характерник должен был уметь брать силу и от «земли» и от «неба».

Одним из важнейших способов тренировки являлся и обычный сон, так как в нем повышается полевая чувствительность мозга и некоторых рецепторов к восприятию внешней и внутренней информации, в том числе слабой волновой, полевой и субпороговой. Поскольку в физиологических механизмах естественного сна наблюдаются пассивная и активная фаза сна, то и всё многообразие искусственных снов, или как говорят «трансов», также делится на пассивные – гипноз, и Противоположный ему – «активный транс» или, как его называли казаки, состояние «Хара» (Ха -положительное Ра – свет, то есть положительное просветление).

Состояние «Хара» вместо пассивного торможения и сонливости (как в гипнозе), вызывает мгновенную активизацию большинства психофизиологических механизмов. В отличие от гипноза техника самопогружения в него может быть мгновенной. Вот этого то умения мгновенного перехода в высшее состояние просветления и должен был достичь молодой казак. Первоначальный переход с доминирующей в обычном состоянии сознания личности души на более высокий уровень личности его духа (высшего» «Я») выполнялся учеником с помощью наставника и назывался «подключение характерника к небу».

Такая процедура носила ритуальный характер и была одним из посвящений. В начале внимание обучаемого максимально концентрировалось на чем ни будь, обычно на сердце, которое должно было привлечь к себе ум (так как сердце есть место пребывания духовного сознания поэтому «Ум» концентрируется на сердце, на его правой половине). Затем внимание рассредоточивалось, в результате этого сознание души как бы растворяется (происходит торможение левого полушария мозга, то есть вначале сознание суживается, а потом концентрируется внимание на каком либо чувстве, или эмоции и центр сознания переходит в правое полушарие).

Остается только сознание тела (Стадия обычного гипноза, когда «Я» души уходит, а телу «доверчивому младшему брату» можно внушать различные установки). Методика хороша: для лечения, для эстрады, зомбирования и т. д. Но вою-характернику надо другое, поэтому процесс продолжается. Далее происходит остановка как, процессов мышления так и восприятия внешней и внутренней среды. Потом мгновенно выключаются все эмоциональные психические процессы. И в этот момент следует перевод сознания ученика на другой высший уровень его «Я», в который вливаются и «Я» его души и тела (происходит синтез). Теперь «Я» ученика усиливается, мозг включается, и сознание начинает функционировать в новом, теперь уже рабочем режиме, но на другом уровне.Таким образом, достигается первоначальное вхождение в состояние «Хара». А в дальнейшем ученик входит в него самостоятельно, и мгновенно используя для этого тайное имя своего высшего «Я».

Опыт тренированности вхождения в состояние «Хары», позволяет приобрести способность мгновенно входить в это состояние в любом положении тела, в любом самом сложном движении, при занятии любым сложным делом (на скаку, в прыжке ). Можно вообще выполняя любую работу быть в состоянии «Хара». В этом случае резко повышаются профессиональные качества казака-характерника. Восприятие внешней среды идет как постоянный поток интуитивного сверхсознания. Внутренняя и внешняя среда воспринимается непосредственно, нет контроля и анализа. Мгновенно обрабатываются все психические процессы, которые принято называть осознаваемыми, «останавливается и регулируется время». То есть это полное перевоплощение обычной личности души в «Я» своего духа. Практически наблюдается процесс перемещения центра сознания «Я» в абсолютно новое тело и новую личность, а главное в новую психо- и био- энергетическую ситуацию( то есть на этом уровне характерник уже не просто сверх чувствует , а может уже менять ситуацию, растягивать время , работать с пространством и т. д.).

Все перечисленные обретения силы выполнялись обучаемым в возрасте от 12 до 21 года, а после этого уже шел заключительный обряд ритуального посвящения в воинов- характерников. В начале волхв отправлял сознание юношей-казаков в мир Нави, совершая над ними особый обряд вхождения в иномирье. Испытуемых укладывали на землю- навзничь и с ними никто не должен был разговаривать, кроме волхвов проводящих ритуал. После общения посвящаемых с Героями Пращурами их сознание возвращали в мир Яви. Над жертвенным огнем освящались воинские обереги и оружие. Затем будущие характерники должны были подвергнуться четырем испытаниям. Волхв по одному поднимал их с земли и подводил к «огненной реке» – площадке из раскаленных угольев шириною 5-6м. Её нужно было преодолеть не очень быстрым шагом. Второе испытание заключалось в том, что будущий характерник должен был с завязанными глазами дойти до дуба или родового столба (используя феномен ясновидения).

Третье испытание заключалось в проверке воя на сообразительность и умение решать сложные задачи (загадывались головоломки). И наконец, на последнем испытание характерник должен был за определенный промежуток времени уйти от погони, спрятаться в лесу или в высокой траве, а затем пробраться через сторожевые заслоны к священному дубу (отводя другим глаза), коснувшись рукой листьев.Только после всех этих испытаний человек мог считаться настоящим воином Перуна, казаком- характерником. После испытаний совершалась страва, на которой поминались все павшие в боях казаки. 1 А дальше уже ново испеченный казак – характерник обязан был сам поддерживать свою силу и умения. И так как мышечный тонус определяет настроение, поэтому ему было необходимо ежедневно не менее 2-3 часов, заниматься физической культурой эмоционально положительно окрашенной.

Также необходимо было ежедневно ухаживать за своим мозгом, то есть пребывать не менее одного часа в глубоком трансе (состоянии «Хара»). Характерник пожизненно ежедневно не менее 4-6 часов уделял вникание и профессиональным специальным тренировкам. Так как в случае вынужденного прогула в течение 10 дней происходит потеря спортивной формы, и характерник утрачивал свои способности и должен был начинать заниматься заново. Он также всегда надеялся на помощь своих Богов и Предков и всегда абсолютно был уверен в том ,что эта помощь будет оказана.