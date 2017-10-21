Москва и Хиллари: Клинтон увязла как муха в «российском скандале»

Экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон заподозрили в связях с корпорацией «Росатом», а значит с Москвой, что намного серьезней обвинений в адрес Дональда Трампа. Сотрудник газеты The Hill Джон Соломон ранее опубликовал на эту тему серию репортажей, раскрывая подоплеку данного дела.

В ту пору, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря, на нее и ее мужа пыталась влиять Москва, по словам Соломона. Так до сих пор никто не смог объяснить, почему в 2010 году была одобрена сделка о покупке компании Uranium One, в результате которой 20% запасов урана в Штатах попало в руки российской компании.

Трамп тоже интересуется этим делом, полагая, что ситуация серьезная и с ней нужно разобраться как следует. Тем более что накануне заключения столь важной сделки Билл Клинтон встречался с российским чиновником. Помимо этой встречи были другие обстоятельства…

Хиллари Клинтон в московской поездке развила активную деятельность по запуску многих деловых процессов между Россией и Америкой. И тут сделка с «Росатомом». Совпадение? Вряд ли… Фактов пока нет, но подозрений хватает. О чем же беседовал Билл с российским представителем? Сколько могли стоить услуги семейки Клинтон за удачное заключение сделки?

Лицом «перезагрузки» России и США на тот момент была как раз Хиллари Клинтон, чья репутация теперь под вопросом. И вот американцы задаются вопросом: почему от демократов в таком случае столько криков слышится о «российской угрозе», «агрессии», «вмешательстве в дела США»?

И, правда, странно… Хиллари получила на хлеб с икрой миллионы долларов, но до сих пор в обиде на Россию. Сделка оказалась для нее очень удачной в то время. Теперь же удача повернулась, судя по всему, лицом к Дональду Трампу, заинтересовавшемуся этой историей. Ну, а мы просто посмотрим, как пауки в банке грызутся, пытаясь выяснить, кто более виноват в «российском скандале», выдуманном американскими конгрессменами.