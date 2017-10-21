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Китай поставит исторический рекорд в солнечной энергетике

19:32. 21 октября 2017 Просмотров - 142 5 коммент. Опубликовал:

Китай поставит исторический рекорд в солнечной энергетике

В 2017 году Китай установит солнечных батарей на 50 гигаватт. Это больше, чем мощность всех ГЭС (около 49 гигаватт) или АЭС (около 25 гигаватт) России вместе взятых. Из-за этого СЭС в 2017 году будет построено больше, чем любого другого вида электростанций. В результате Китай впервые потребит больше фотоэлементов, чем экспортирует.

За девять месяцев этого года Китай установил солнечных электростанций на 42 гигаватта мощности, по 155 мегаватт в день. Общая мощность солнечной энергетики страны к октябрю достигла 120 гигаватт. Это примерно половина мощности всех электростанций России, которая составляет около 248 гигаватт. До конца года там планируется достигнуть 50 гигаватт.

Эксперты обращают внимание на то, что Китай явно отдаёт солнечной энергетике предпочтение, как главному направлению. За первые девять месяцев этого года там ввели АЭС мощностью всего в 1,1 гигаватта, ГЭС на 6,7 гигаватта и ТЭС на 18,9 гигаватта. Солнечных электростанций за это же время было построено в полтора раза больше (по мощности), чем всех станций традиционных типов. Ветроэлектростанций было построено 7,3 гигаватта.

По оценке Asia Europe Clean Energy Consultants, к 2020 году СЭС Китая достигнут мощности 248 гигаватт, что, как отмечается выше, равно всей мощности российской энергетики (включая АЭС, ТЭС и основную часть от ТЭС). Темпы роста солнечных электростанций в Китае всё время увеличиваются. В прошлом году там было установлено лишь 34 гигаватта СЭС. В этом — в полтора раза больше.

Благодаря рывку Китая общая мощность новых солнечных электростанций по всему миру в этом году превысит 100 гигаватт — больше, чем любого другого вида станций. Это рекордные цифры за всю историю данного вида энергетики. Если раньше китайцы экспортировали основную часть производимых фотоэлементов, то в этом году впервые использовали внутри страны больше, чем вывезли. Причина в стремлении Пекина быстро перейти от сжигания угля к более безопасным видам добычи энергии.

Источник: nnm.me

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