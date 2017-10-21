Как британские демократы устроили концлагерь в России

Как отмечается, еще в советское время остров Мудьюг посещали толпы туристов. На острове до сих пор можно найти останки тюремного лагеря, очень отличающегося от множества лагерей ГУЛАГа, разбросанных по северу России и Сибири. Во-первых, он был построен еще в 1918 году. Еще более примечательным является тот факт, что лагерь организовали и охраняли британцы и французы . Местные жители назвали его «Островом смерти».

Корреспондент издания BBC News Люси Эш рассказывает в своем материале о российском «острове смерти» Мудьюг – месте, в котором в начале прошлого века западными интервентами был открыт концентрационный лагерь для жителей нашей страны.



В течение нескольких месяцев в 1917 году десятки тысяч солдат из Великобритании, США, Франции, Канады, Австралии и других стран оказались в России. Некоторые отправились на юг и на восток от России, а 14 тысяч военнослужащих под командованием Великобритании были отправлены в Архангельск, к Полярному кругу. Отправились они туда для того, чтобы охранять военные склады и помешать планам Германии по созданию собственной базы подводных лодок.

Однако, как рассказывает Люси Эш иностранные войска очень скоро оказались втянуты в зарождающуюся гражданскую войну в России, в которой они заняли сторону белогвардейцев. Объяснить это довольно легко – в те году коммунистическая идеология зачастую враждебно воспринималась более консервативными и капиталистически настроенными западными правительствами. Так, многие европейские политики, такие как Уинстон Черчилль, всерьез боялись распространения коммунизма по всей Европе.

Вскоре после своего появления в Архангельске 2 августа 1918 года, британские интервенты уже начали производить первые аресты. По словам Люси Эш, задержания эти носили исключительно хаотический характер –иноземцы, не сильно вникая в политические предпочтения местных жителей, без разбора отправляли за решетку представителей как «красного», так и «белого» движений.

Поскольку основная тюрьма в Архангельске к тому времени была уже переполнена, потенциальные нарушители спокойствия были отправлены на остров Мудьюг, расположенный в 70 километрах от города. Первая партия заключенных должна была построить собственный лагерь на этом пустынном, ветренном острове.

О чём не рассказали англичане



Карцер представлял собой яму глубиной в 3 метра, шириной в 9 шагов и длиной в 14 шагов. Над ямой был поставлен сруб из досок, в самой яме не было света и отопления.



По воспоминаниям одного из заключённых, из пищи в день заключённым давали лишь две галеты и воду, от постоянного холода люди отмораживали конечности, некоторые замерзали насмерть.

Люси Эш приводит записки некоего Павла Рассказова, который провел несколько месяцев на Мудьюге и детально весь ужас, с которым ему пришлось столкнуться в лагере. Так, в его «Тюремных воспоминаниях» говорится, что, когда утром раздавался сушеный хлеб: «голодные, злые люди с жадными глазами ползли по грязному влажному, заплеванному полу, поднимая каждую крошку». Рассказов попытался убежать, но был слишком слаб и был застрелен во время побега. Согласно другой версии событий, он был пойман и казнен на следующий день вместе с тринадцатью другими заключенными.

О чём не рассказали англичане



По ночам устраивались обыски, с частыми избиениями или отправкой в карцер.

Отсутствовали баня, мыло, смена белья, медицинская помощь. При этом распространились тиф, цинга, дистрофия, паразиты. Температура в бараках была около минус 8 градусов по Цельсию, в результате чего каждую ночь несколько человек умирало от холода.



(Голуб П. А. Белый террор в России (1918—1920 гг.). М.: Патриот, 2006.)

Сейчас на небольшом холме у лагеря расположен обелиск площадью в 25 квадратных метров, украшенный красной звездой, серпом и молотом. Некоторые куски гранита уже разрушены, однако прочитать надпись еще возможно. В ней говорится, что она была построена «в память о патриотах страны, замученных до смерти иностранными преступниками».

В общей сложности, концлагерь проработал чуть меньше года, но сколько людей прошло через него, сейчас трудно сосчитать. Цифры разнятся – от пятисот до тысячи человек. Живыми с острова отбыли не все.

Долгое время интерес к этому поистине зловещему месту был очень высок, однако в 90-е годы он постепенно начал угасать. В 2012 г. был закрыт работавший на месте лагеря музей. Споры о правильности такого решения не утихают до сих пор. В областном краеведческом музее этот комплекс надеются возродить и уже прорабатывают возможные проекты.



Сейчас же о том ужасе напоминают лишь разрушенные здания лагеря, да монастырь неподалеку. И он, как отмечает Люси Эш, является лучшим «вместилищем» всей боли и скорби, которую вобрала в себя эта земля.



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