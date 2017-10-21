Государственная Дума Российской Империи — булыжник революции

События февраля 1917 года, формально, не были революцией. По форме это был государственный переворот, организованный самой буржуазной «элитой» (точно так же переворот 1991 года — это государственный переворот, организованный самой номенклатурной партократией).

Мы продолжаем цикл статей, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В данной статье мы акцентируем внимание на решающую и основополагающую роль 4-й Государственной Думы в крахе самодержавия, в февральских событиях и крахе Российской Империи в целом, поскольку причиной краха российской имперской государственности был февральский переворот, а не события октября 1917 года.



Документальные источники убедительно свидетельствуют о том, что в течение 1916 — начале 1917 годов ни в Петрограде, ни в Москве не было ни одной сколько-нибудь серьёзной революционной организации. Революционное подполье было дезорганизовано арестами, страдало от нехватки денег и ограничивалось распространением листовок или легальными формами борьбы.



Ещё более нелепым представляется утверждение, что февральский переворот стал следствием «стихийного выступления масс».

Сегодня, на примере целого ряда «бархатных», «цветных» и «цветочных» революций, становится особенно очевидно, что никакой государственный переворот, никакая революция — не могут происходить стихийно, сами по себе.

Для этого всегда требуется мощная внутренняя организация, влиятельные сторонники и, самое главное, — большое количество денег. В Петрограде в феврале 1917 года на улицы вышли не «голодные, доведённые до отчаяния обездоленные массы», а организованные вооружёнными боевиками толпы мобилизованных рабочих, горожан и уголовного элемента.

В отличие от других воюющих государств Россия не знала не только голода, но даже продовольственных карточек. Анализ открытых и обнародованных архивных источников убедительно показывает, что в феврале 1917 года в Петрограде был даже переизбыток продуктов питания.



Но завоз, например, хлеба в булочные был полностью блокирован организаторами переворота (как это напоминает искусственный дефицит товаров в конце 80-х— начало 90-х в СССР). То было смутное время.

АЛГОРИТМИКА СМУТЫ В ХОДЕ ИСТОРИИ

Чтобы понять суть событий тех лет, необходимо пояснить, в чём состоит алгоритмика Смут, согласно которой происходило историческое развитие на протяжении многих веков.



Существует определённая алгоритмика Смут, которой подчинялось историческое развитие России в течение веков, после вхождения государственности Руси в цикл Смуты первый раз в 988 году. И крупные революционные потрясения сопровождали переход из одной фазы полного цикла развития смуты к другой: 988, 1325, 1612, 1917, 1991.

И можно провести несколько интересных аналогий и параллелей, например события 1917 и 1991 годов.

«…Была у нас Россия, великая держава… — И будет. Ну как тебе объяснить… Взять вот этот ломберный стол: он как есть стол, так и будет стол. И что бы ты с ним ни делал, всё равно он будет стол. Ты можешь его перевернуть, опрокинуть вверх ножками, и всё равно он будет стол. И более того: настанет время, и он встанет в своё нормальное положение, потому что стоять вверх ножками ему несвойственно.



Вот так же и Россия: её, вон, переверни вверх ножками, а настанет время, и она встанет в своё нормальное положение. Обязательно встанет! (М.А. Булгаков «Дни Турбиных»)».

В ХХ веке внутриполитические события в России дважды радикальным образом оказали воздействие на мир. Первый раз это произошло в 1917 году, когда вторая за год революция в России разделила международное сообщество на две противоборствующие идеологические полусферы — капиталистическую и социалистическую.



Второй раз — в 1991-м, когда государственный переворот в Москве привёл к развалу СССР, что практически вернуло идеологическую парадигму мира к началу ХХ столетия, но поставило новые вопросы и открыло новые перспективы размежевания, теперь уже не идеологических, а культурно-цивилизационных. Об этом смотрите интервью Владимира Путина телеканалу RT:

1917 — крах Российской державы, известной как Российская империя, 1991 — крах России как великой державы, известной как Советский Союз.

События и 1917 года, и 1991 год обозначили резкую смену направления движения нашей страны.

Достаточно подробно мы разбирали циклику развития Смуты на Руси в цикле статей «Последняя ли смута на Руси», конкретно — в статье «Последняя ли Смута на Руси? 18—19 августа 1991 (часть 3)».

Здесь же укажем кратко разницу в фазах развития смуты.

Первая фаза



Государственность ориентирована на решение общецивилизационных задач и, соответственно, она является общенародной.

Далее государственность «элитаризуется» и перестаёт быть общецивилизационной и соответственно — общенародной.

«Элита», обособившись от народа, утрачивает способность управлять и склоняется к измене народам цивилизации. Ищет готовые рецепты решения своей задачи (сохранение «элитарного» статуса и воспроизводство его в последующих поколениях своих кланов) за рубежом.

В конечном итоге «элита» затевает смуту (отчасти сдуру, не предвидя последствий, а отчасти из эгоизма, игнорируя предстоящие бедствия), обрушивает общецивилизационную государственность и создаёт свою государственность.







Вторая фаза



Государственность ориентирована уже на удовлетворение в режиме «прямо сейчас» эгоистичных потребностей «элиты» за счёт окружающей среды, к которой «элита» относит и народ, и природу.

Поскольку обособившаяся от народа «элита» — дура, то её государственность и общество под её властью обречены на застой и отставание в развитии.

Неизбежно приходит к краху.







Несмотря на всю схожесть 1917 и 1991 годов, они радикально отличаются тем, что после 1917 года началась первая фаза полного цикла смуты, а после 1991 года — вторая фаза (http://inance.ru/2015/03/putch-03/).

Но вернёмся к февралю 1917 года и членам 4-й Государственной Думы, которые сыграли основополагающую роль в свержении самодержавия.

ФЕВРАЛЬ 1917 ГОДА. ОСТРЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ЗАСТАВИЛ НИКОЛАЯ II ОТРЕЧЬСЯ ОТ ПРЕСТОЛА.

Из ролика, демонстрируемого в Ельцин Центре.

Мультфильм уделяет февральскому перевороту буквально 6 секунд, начиная сразу же рассказывать об октябрьской революции. У непосвящённых во все тонкости истории России зрителей (а такими являются дети, на которых рассчитан формат мультфильма) может сложиться впечатление, что это одни и те же события. Да и сам переворот, устроенный либералами, вообще не упоминается, звучит лишь фраза об отречении Николая II от престола.

Более того, фраза построена так, будто Николая II привели к отречению от престола объективные обстоятельства. Это является величайшей исторической ложью: февральский переворот стал кульминацией тщательно спланированной операции военных ведомств ряда враждебных государств, и вступивших с ними в союз части «элит» внутри Российской Империи, в том числе — Государственной Думы.

Политический кризис в России в феврале 1917 года был спровоцирован либералами для свержения царизма. Его организатором выступила финансово-промышленная олигархия, чьей целью был захват власти в России под лозунгами введения конституции и создания «народного правительства».



Второй задачей этого переворота был вывод Российской империи из Первой мировой войны без достигнутых ей завоеваний и без обещанного Антантой решения восточного вопроса.

Лидеры либералов, как и в 1904—1905 годах, вновь сделали ставку на поражение царизма, теперь уже в Первой мировой войне. Но в отличие от первой революции, в этот раз у них была правительственная трибуна Государственной Думы. Она стала мощным фактором для подготовки новой «демократической» революции.

Четвёртая Дума проработала с 15 ноября 1912 года по 25 февраля 1917 года. Но официально она была распущена лишь 6 октября 1917 года, за считанные дни до Октябрьской революции.

Заметки на полях Выборы в Думу проходили осенью 1912 года. Всего было избрано 442 депутата. Как и в прошлый раз, больше всего голосов набрали октябристы (98 мест). Но их перевес над остальными был уже не таким подавляющим. В целом четвёртая Дума обладала ярко выраженными флангами (левыми и правыми) при умеренном центре. Это сделало её менее предсказуемой, чем третья Дума. Октябристы всё чаще стали объединяться с кадетами, получая думское большинство. Но их законодательные инициативы блокировались Госсоветом.



В свою очередь Дума тормозила проекты масштабных законов царского правительства. В итоге правительство ограничилось незначительными законопроектами. В период первой и второй сессий (1912—1914 годы) было внесено свыше 2 тысяч мелких законопроектов. С началом Первой мировой войны заседания Госдумы стали проходить нерегулярно. Законодательство осуществлялось правительством во внедумском порядке. 22 августа 1915 года был организован Прогрессивный блок, в который вошли 236 депутатов (октябристы, прогрессисты, кадеты). Новый блок требовал права самому формировать правительство. Ограничение властных полномочий для императора Николая II было неприемлемо. 3 сентября 1915 года Государственная дума была распущена на каникулы. 1 ноября 1916 года стартовала пятая сессия четвёртой Думы. Прогрессивный блок потребовал отставки председателя правительства Бориса Штюрмера, которого обвиняли в германофильстве. Его сменщику Александру Трепову депутаты также выразили недоверие. В итоге 16 декабря 1916 года Дума вновь была распущена. 14 февраля 1917 года заседания возобновились. Желая продемонстрировать силу и сплочённость Думы, депутаты организовали демонстрации к Таврическому дворцу. Митинги дестабилизировали ситуацию в Петрограде.

ДУМА И РЕВОЛЮЦИЯ — ЧТО ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Ключевым организатором государственного переворота в феврале 1917 года стал Прогрессивный блок IV Государственной Думы. Членами этого блока были профессор истории, руководитель кадетов (Партия народной свободы), редактор журнала «Речь» П.Н. Милюков, октябристы А.И. Гучков и М.В. Родзянко, и посол Великобритании в России Джордж Уильям Бьюкенен.

В 2004 году историки получили в открытый доступ уникальные источники для изучения истории русских революций. Речь идёт о воспоминаниях начальников Московского и Петербургского охранных отделений П.П. Заварзина, А.П. Мартынова, А.В. Герасимова и директора Департамента полиции А.Т. Васильева. // «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска: в 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 512 + 640 с.).

Необходимо также отметить, что монография петербургского историка, доктора исторических наук Андрея Борисовича Николаева — «Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля — 3 марта 1917 года» (СПб., 2005) — также интересна и познавательна в изучении темы.

Остановимся вкратце на содержании данных работ, которые открывают завесу событий тех дней, говоря при этом, какую роль в февральском перевороте, да и в дальнейшем, сыграла 4-я Государственная Дума.

Мемуары первых лиц царской полиции о раскрытых и нераскрытых охранкой деяниях революционеров всех сортов до сих пор не дошли до массового читателя.

С большой степенью вероятности причина этого в том, что эти документы опровергают мифы о свержении и убийстве царя коммунистами, раскрывают сущность событий Января 1905 и Февраля 1917 годов, и доказывают: виновниками разрушения Российской империи стали либералы в союзе с британскими спецслужбами — силы, которые через некоторое время во многом стали идеологами и организаторами белого движения.

П.П.Заварзин

Фрагменты воспоминаний Заварзина, этих уникальных источников, способны внести неоценимый вклад для разоблачения укоренившихся мифов о 1917 годе. К слову, эти мифы по необъяснимым причинам до сих поддерживаются на официальном уровне, в том числе и в учебниках истории.

Первый миф заключается в том, что революция 1917 года якобы возникла стихийно, и никто её не готовил; что мол она явилась результатом политического и социально-экономического кризиса, вызванного войной.

Второй распространённый миф говорит о том, что Россия могла не принимать участия в Первой мировой войне.

Третий миф гласит, что Россия была слаборазвитой в военно-техническом отношении страной, и вследствие этого она была обречена на поражение в Первой мировой войне.

Миф четвёртый: Российскую империю разрушили большевики во главе с Лениным.

Пятый миф утверждает, что заключение Брестского мира с Германией в марте 1918 года — это вина большевиков.

ЧТО ГОВОРЯТ ИСТОЧНИКИ?

Исторические источники говорят совершенно об ином.

Политический кризис в Российской Империи стал искусственно раздуваться уже летом 1914 года, когда русский народ с одобрением встретил вступление в войну «в защиту братьев-славян» маленькой Сербии, которой объявили войну Австро-Венгрия и Германия.

С конца XIX века Германия готовилась к агрессии на Запад против Франции, желавшей взять реванш и вернуть захваченные Пруссией во франко-прусской войне территории.. Также агрессия планировалась немцами на Балканы (Болгария, Сербия) и на Ближний Восток (Турция, Ирак).

Победа над Антантой обеспечила бы Второму Рейху (1871 — 1918) реализацию давней геополитической доктрины немцев — «drang nach Osten». В 1907 году к Антанте присоединилась Россия.

Deutsches Reich (официальное название Германии с 1871 по 1945 годы) выстраивал планы отколоть от Российской империи Прибалтику, Польшу, Украину, Юг России (Малороссию), Кавказ.

К 1914 году над Россией нависла угроза утраты её целостности, как со стороны Германии, так и со стороны её же союзников по Антанте. Россия вступила в самую тяжёлую за всю свою предшествующую историю войну.

Антиправительственное движение, инициированное сановниками Государственной Думы, было откровенной изменой Отечеству.

Лидер Прогрессивного блока Милюков взял полную ответственность за государственный переворот:

«Но, конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность за совершившееся лежит на нас, то есть на блоке партий Государственной Думы» (Из письма лидера кадетской партии, бывшего министра первого Временного правительства П.Н. Милюкова бывшему члену Совета монархических съездов И.В. Ревенко. Архив ФСК, С.-Пбг. // Коняев Н.М. Гибель красных моисеев. Начало террора. 1918 год. М.: Вече, 2004.)

Исторические источники сегодня позволяют дать ответ на вопросы о том, кто и как разрушил Россию в 1917 году.

Выдвинуть рабочую гипотезу несложно: новую революцию готовила Партия народной свободы, более известная в политических кругах, как партия кадетов, во главе с её лидером П.Н. Милюковым.

Кадеты были заинтересованы в государственном перевороте и захвате власти финансово-промышленной олигархией в лице её лидеров — октябристов А.И. Гучкова и председателя IV Думы М.В. Родзянко (22 марта 1911 — 6 октября 1917).

Милюков, которому особо покровительствовал английский посол Бьюкенен, часто проводил вечера в английском посольстве.

«Если английское Министерство иностранных дел когда-нибудь разрешит публикацию документов из своих архивов, это по-новому и не особенно благоприятно осветит «патриотизм» Милюкова» (А. Т. Васильев. The Okhrana: The Russian Secret Police. London, 1930; Охрана: русская секретная полиция. Гл.15).

П.Н. Милюков решил учесть опыт своей борьбы в «Союзе освобождения» в 1902—1905 годах, и вновь использовать войну для свержения самодержавия и установления конституционного строя «европейского образца».

Осуществить эту задачу профессор решил в крестьянской России. Автор «Очерков по истории русской культуры» (СПб., 1896 — 1903) плохо знал русский народ, что привело Милюкова к научному выводу «о приспособляемости русского национального типа к заимствованным общественным институтам».

Попытка любыми способами привить европейские ценности и образ жизни буржуазной Европы русскому крестьянину можно расценивать исключительно как глупость или измену.

«…Единственная организация, представляющая опасность для существующего порядка (в феврале 1917 года), — это Дума. Протопопов (последний министр внутренних дел Российской империи) решительно выступил за роспуск Думы, …председатель Совета министров решил одобрить предложение. …Предвидя возможность такого решения, Царь заранее подписал указ. …



Он гласил: «Основывая наше решение на параграфе 99 Основных законов государства, мы приказываем сделать перерыв в работе Думы с 26 февраля, которая вновь будет собрана в назначенную дату, но не позднее 17 апреля 1917 года».



События наступившего дня привели к тому, что указ Царя, ставший последним его указом, касался Думы. кто знает, не сложилось ли бы все иначе, если бы этот указ был издан несколькими месяцами ранее» (П.П. Заварзин. «Жандармы и революционеры»).

Тем временем был создан «Прогрессивный блок», в который вошли 236 думцев из 442 членов Государственной думы, три фракции Госсовета (центр, академическая группа и внепартийные).



Таким образом, численность разрушителей России составила более 300 человек. Они поставили задачу оказания давления на правительство в проведении политической реформы по созданию «правительства доверия» из членов «Прогрессивного блока».

Члены Временного исполнительного комитета Государственной думы (они же члены Прогрессивного блока IV Государственной Думы, они же первый кабинет Временного правительства до мая 1917). Сидят (слева направо): Г. Е. Львов, В. А. Ржевский, С. И. Шидловский, М. В. Родзянко.

Либералы опасались допустить победу России в мировой войне. Победа поставила бы Россию в один ряд с европейскими великими державами Англией и Францией, укрепила бы авторитет царизма, веру русского народа в самодержавие как лучший строй. Милюков не отрицал, что

«твёрдое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято … вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая (1915) наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намёки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования»

(Из письма лидера кадетской партии, бывшего министра первого Временного правительства П. Н. Милюкова бывшему члену Совета монархических съездов И. В. Ревенко. Архив ФСК, С.-Пбг. // Коняев Н. М. Гибель красных моисеев. Начало террора. 1918 год. М.: Вече, 2004.).

23 августа 1915 года Николай II принял на себя звание Верховного главнокомандующего, сменив на этом посту Великого князя Николая Николаевича. Помимо того, российский император имел чины адмирала флота (с 28 мая 1908) и фельдмаршала британской армии (с 1915 года).