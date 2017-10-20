Сколь долго смогла грузинская армия продержалась против российской 08.08.08

Напряжение нарастало исподволь. Беженцы все лето покидали Цхинвал. Грузинские и российские войска демонстративно на глазах друг у друга устраивали учения в этом районе. Политики расторгали одни договоренности, заключали другие. И, наконец, нарыв лопнул.

Осетинский блицкриг

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обрушили на Цхинвал ливень снарядов из реактивных установок "Град". После артподготовки в 03:30 на город двинулись танки. Столица Южной Осетии была взята в окружение, а к утру армия Грузия контролировала весь Зайнурский район.

Одновременно с началом обстрела командующий ВС Грузии объявил телевизору о "принятии решение о восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта".

К середине дня 8 августа большая часть Южной Осетии была занята правительственными войсками Грузии.

В ответ на обращение южноосетинского лидера Эдуард Кокойты через Рокский туннель прошло первое российское боевое подразделение — 1-й батальон 135-го полка. В Южную Осетию вошли три батальонные тактические группы из состава 429-го и 503-го мотострелковых полков 19-й мотострелковой дивизии и 135-го отдельного мотострелкового полка 58-й армии Северокавказского военного округа, которые развернулись в боевые порядки в районах Джава и Гуфта.

В 15:30 начались боестолкновения российских и грузинских подразделений. К исходу дня российские войска очистили объездную дорогу и высоты в районе Квернети, Тбети, Дзари и вышли к западной окраине Цхинвала.

Вечером 8 августа президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что правительственные войска полностью контролируют всю территорию Южной Осетии, кроме высокогорного поселения Джава.

9 августа продолжалась переброска войск с территории России в Южную Осетию и создание ударной группировки. В район боевых действий была переброшена 76-я Псковская воздушно-десантная дивизия. Российские корабли вошли в территориальные воды Грузии и приступили к боевому патрулированию.

Части и подразделения 58-й армии, прибыв на окраину Цхинвала, "начинают подготовку операции по принуждению к миру в зоне ответственности миротворцев", артиллерия обстреливает огневые точки в районе Цхинвали и ведет контрбатарейную борьбу.

Не все шло гладко. При попытке деблокирования российских миротворцев в Цхинвале силами батальонной группы 135-го мотострелкового полка группа столкнулась с грузинскими войсками, начавшими новый штурм города. Колонна, в которой находился автомобиль командующего 58-й армией генерал-лейтенант Анатолия Хрулева, угодила в засаду грузинского спецназа. Водитель автомобиля был убит, сам командарм отстреливался из табельного оружия, но был тяжело ранен. Понеся потери в людях и технике, группа отошла из города.

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп (135-го, 429-го и 503-го мотострелковых полков и полка 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии) и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность войск была доведена примерно до 10 тысяч человек.

В ответ Грузия начала срочную переброску своей пехотной бригады из Ирака. Кроме того, в Киеве началось формирование добровольческих отрядов, готовых отправиться на помощь Грузии. Инициативу проявили украинские националисты. Но операция сорвалась: авиабилеты в Тбилиси оказались слишком дорогими.

Всю ночь с 10-го на 11 августа в Южной Осетии шел бой за господствующие над Цхинвалом Присские высоты. Грузинские подразделения продолжали артиллерийский обстрел города и ряда населенных пунктов РЮО всю ночь, но к середине дня были выбиты почти из всех районов Цхинвали. Присские высоты также были отбиты российскими войсками. В ходе боев блокированы грузинские анклавы к северу от южноосетинской столицы. Находящиеся в этом районе грузинские войска оказались отрезаны от основной группировки.

К берегам Абхазии прибыла группа кораблей Черноморского флота во главе с ракетным крейсером "Москва". Группа включает в себя также сторожевой корабль "Сметливый" и суда обеспечения. В этом районе уже находились три больших десантных корабля. Корабли ВМФ России отбили атаку ракетных катеров Грузии ракетными ударами и артиллерийским огнем, один из них был потоплен.

Во второй половине дня представители МИД Грузии вручили консулу России ноту с сообщением о том, что грузинская сторона прекращает военные действия в Южной Осетии. Однако перестрелки в зоне конфликта продолжались.

Через Рокский туннель с территории России в сторону Грузии въехали системы залпового огня "Ураган" и тактические реактивные комплексы "Точка-У".

В районе трех грузинских городов - Гори, Зугдиди и Сенаки - шли бои между войсками России и Грузии. Грузинские части отступали с позиций в районе Гори, бросив боевую технику и имущество. Поздно вечером бои между войсками России и Грузии развернулись в 25 км от Тбилиси, сообщил посол Грузии в Азербайджане Николаз Натбиладзе.

12 августа в Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении, продолжая выдавливать на юг немногие оставшиеся боеспособными грузинские части.

"Я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. Цель достигнута", - сказал президент РФ Дмитрий Медведев на рабочей встрече в Кремле.

Битва в небесах

Утром 8 августа российская авиация приступила к бомбардировке целей на территории Грузии. Самолеты атаковали военную базу в Гори, аэродромы Вазиани и Марнеули, где базировались самолеты Су-25 и Л-39, а также РЛС в 40 километрах от Тбилиси. По сообщению администрации города Гори, в результате налета погибли более 20 человек, более 400 были ранены.

Российская сторона потеряла штурмовик Су-25 и дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 – очень мощную и дорогую боевую машину. Трое пилотов, катапультировавшихся со сбитого бомбардировщика, задержаны силовыми органами Грузии.

В районе боевых действий прошли несколько воздушных боев, был сбит грузинский Су-25, атаковавший позиции 58-й армии. 9 августа российская боевая авиация атаковала военный аэродром в западной части Грузии и нанесла удар по Кодорскому ущелью в Абхазии, которое контролируется Грузией.

Бомбардировка грузинской территории вызывала панику среди властей и населения. Так, представитель МВД Грузии заявил, что 10 августа рано утром российская авиация совершила налет на международный аэропорт Тбилиси. Позже он уточнил, что авиаудар пришелся на соседнюю территорию, где располагался завод "Тбилавиастрой".

Ночью 10 августа бомбардировкам российских ВВС подверглись Тбилиси, Батуми, Поти и Зугдиди. Действовало, по меньшей мере, 50 российских бомбардировщиков одновременно. В бою были сбиты еще два штурмовика Су-25.

12 августа Российские ВВС нанесли бомбовый удар по Гори. По грузинскому телевидению показали, что удар российских самолетов пришелся на городскую телевизионную вышку и по горам.

Злая война

Бои на улицах Цхинвала велись самым жестоким образом. Регулярных осетинских войск в городе не было, а ополчению практически нечего было противопоставить танкам. В ходе сражения была почти полностью разрушена районная больница. Подожжены здания университета и парламента. По штабу и казарме российских миротворцев открыт целенаправленный огонь из систем залпового огня.

Война велась без правил. Слишком сильно было противостояние двух народов.

Население пряталось по подвалам. Грузинская пехота, войдя в город, устроила «зачистки». Военные знали, что осетины прячутся в подвалах, и кидали туда гранаты либо стреляли из автоматов.

«Я видела, как осетинские женщины молились на русские танки, я разговаривала с дедом, у которого грузинский танк переехал машину с его сыном, женой и ребенком» - написал корреспондент газеты «Солидарность» Юлия Корвин.

Очевидцы рассказывают: «Центр больше всего бомбили. Бомбежки с воздуха шли сутки. Дом, где прятались женщины с детьми, загорелся. Огонь дошел до подвала. Но пол был земляной, и они стали зарываться в землю. На помощь пришли защитники города. Было им по 16-17 лет. Жителей вытащили из горящего подвала, и те перебежали в подвал школы.

Тем временем в город вошли грузинские танки и пехота. Один из танков прямой наводкой начал палить по зданию школы. Ополченцы сражались с танками. Они брали пластиковое бутылки из-под газировки, сливали из машин бензин, и этот коктейль Молотова бросали в грузинские танки. Сколько там полегло парней, не счесть, но они подбили танк.

По официальным данным в Цхинвале погибли не менее 2000 жителей. Потери российских военнослужащих составили 71 человек погибшими и 340 ранеными. Грузия потеряла 215 военнослужащих, пропали без вести 70 и ранены 1469 граждан страны.

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http://russian7.ru/post/voyna-08-08-08-skolko-gruzinskaya-armiya-prod/