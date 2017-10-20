Программа по энергосбережению в каждой семье

Всё большее количество людей задумываются об экономии электроэнергии в быту не только с целью сокращения расходной части бюджета семьи, но и с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду, сохранения первичных источников энергии (нефть, газ, уголь) для потомков.

Приведём краткий список негативного влияния эксплуатации ТЭС, АЭС и ГЭС:

Теплоэлектростанции работают на невозобновляемом органическом топливе (уголь, газ, нефть); при производстве электрической энергии на ТЭС в окружающую среду (атмосферу и гидросферу) выбрасывается большое количество вредных отходов.

При эксплуатации ядерных реакторов на атомных электростанциях образуются радиоактивные отходы, безопасных путей утилизации которых не существует; аварии на АЭС приводят к катастрофическим последствиям; эксплуатация АЭС оказывает травмирующее влияние на экосистему.

При создании водохранилища для гидроэлектростанций затапливаются ценные сельскохозяйственные земли, поднимается уровень грунтовых вод, изменяется климат, резко изменяется ихтиофауна; при разрушении плотины, в зоне бедствия оказываются близлежащие населенные пункты.

Технический прогресс изменил наш быт до неузнаваемости, почти в каждом доме появился холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, телевизор, компьютер, электрочайник, кухонный комбайн и многое другое. Использование всех этих приборов связано с потреблением электроэнергии.

Не хотите ввести программу по энергосбережению в своей семье?

Начать экономить предельно просто:

1. Выключайте неиспользуемые электроприборы из сети. Даже в режиме ожидания они способны потреблять электроэнергию. Используйте удлинители с выключателем питания. Существуют энергосберегающие розетки, которые отключают прибор от электричества, когда он находится в режиме ожидания. Например, вы выключили телевизор, но он продолжает питание инфракрасного датчика — розетка отключает его.

2. Не оставляйте свет включенным без нужды.

3. Устанавливайте энергоэффективные (например, светодиодные) лампы, электроэнергия при их использовании экономится, и служат они дольше. Правильно выбирайте мощность, место установки и тип светильника.

4. Оборудуйте светильники в подъезде и на лестничных пролетах сенсорами движения – это позволит использовать их лишь по назначению.

5. Можно добиться экономии при использовании не обычных выключателей, а ступенчатых переключателей или светорегуляторов.

6. Покупайте бытовую технику класса энергоэффективности А, А+, А++, А+++ – это самые энергосберегающие классы.

7. При выборе электроприборов следует учитывать их мощность. В среднем ноутбук потребляет 60 ватт в час, в то время как компьютер (системный блок, монитор) потребляет приблизительно 220 ватт.

ЖК-мониторы потребляют в 3 раза меньше энергии, чем его собратья ЭЛТ-мониторы.

8. Современные компьютеры поддерживают режим энергосбережения (автоматический переход в режим ожидания). Уменьшение яркости изображения уменьшит потребление энергии.

9. Зонировать пространство: общий свет можно оставить для парадных приемов, а для других случаев использовать боковые светильники, настольные лампы или торшеры.

10. При применении светлых отделочных материалов и элементов декора необходимость включать свет будет появляться только при наступлении темноты.

11. При соблюдении естественных биоритмов (режим бодрствования и сна) на освещении можно экономить, максимально используя естественный свет.

12. Включив электроплиту во время нагрева на максимум, а потом снизив интенсивность, можно приготовить обед, используя момент инерции (использовать остаточное тепло).

13. Не устанавливайте холодильник возле батареи отопления, плиты или вплотную к стене, под прямые солнечные лучи, это ведет к повышенному расходу электроэнергии и преждевременному износу механизма. Не помещайте в холодильник горячую еду, иначе энергия будет тратиться на остужение пищи, что скажется на потреблении энергии. Не открывайте холодильник на длительное время, ему приходится охлаждать теплый воздух, который успел попасть в камеру. Пытайтесь оставлять четверть пространства в холодильнике свободным – это даст возможность ему работать эффективно. Замороженный, забитый намёрзшим льдом холодильник будет потреблять больше энергии.

Следите, чтобы в морозилке не накапливался лед, толщина льда больше 6 мм способствует его неэффективной работе.

14. При варке вода должна еле покрывать содержимое кастрюли – так все закипит намного быстрее. Всегда накрывайте крышкой кастрюлю, когда готовите, это сократит время приготовления. Мелко нарезанные продукты готовятся быстрее.

15. Размер дна сковородок и кастрюль должен полностью соответствовать (либо быть чуть большим) диаметру конфорок, на которых они будут установлены, что позволит не обогревать воздух, а использовать ресурсы по прямому назначению. При этом дно емкостей и поверхность конфорок должны быть сухими, чистыми, ровными, без нагара.

16. Если у вас газовая или электрическая плита, стоит ли тратиться на мультиварку? Есть целый ряд бытовых приборов, которые потребляют много электроэнергии, но не слишком необходимы в быту.

Если у вас уже есть скороварка, то она даст возможность приготовить полноценный обед в 3-5 раз быстрее. При помощи пароварки вы сможете готовить одновременно несколько блюд, используя лишь один источник тепла.

17. Чайник с накипью будет закипать дольше, чем чистый. Кипятите столько жидкости, сколько вам нужно именно сейчас. Можно залить оставшийся кипяток в термос, тогда не придется лишний раз пользоваться чайником.

18. Пыль оседает на плафонах, лампах и других поверхностях, мешая проводимости света.

Чистые окна лучше пропускают солнечный свет.

19. Пылесос будет работать намного эффективнее, если в мешке или контейнере у него не будет пыли и мусора, и фильтры будут чистыми.

20. Когда стираете вещи, старайтесь загружать машинку по максимуму, чтобы сократить количество стирок, либо используйте режим стирки “1/2″. Выбирайте экономичные температурные режимы, так как основная энергия расходуется на нагрев воды. Стиральную машину необходимо очищать от накипи.

21. Посудомоечную машину тоже лучше загружать полностью.

22. Не пересушивайте постиранное бельё, иначе время глажки увеличится в разы. Правильно выбирайте режимы глажки, исходя из типа разглаживаемой ткани. Рабочая поверхность утюга должна быть чистой.

23. Если вы нагреваете воду электрических бойлером, то установите температуру нагрева воды не более 60°С, попробуйте мыть руки более прохладной водой, выбирайте оптимальную степень наполнения ванной при принятии ванны, принимайте душ вместо ванны.

24. Деформация токоведущих линий может увеличивать расход электроэнергии. В этом случае придется заменить электропроводку.

25. Надежная теплоизоляция (например, утепление окон и дверей, теплоизоляция стен и полов, чердаков и т.д.) дает возможность сократить расход электричества: летом не придется пользоваться кондиционером, а зимой – обогревателями.

Считайте, сколько вы сэкономили энергии…

А теперь настало время подумать о возможности использования альтернативных источников энергии: энергии солнца, ветра, движущейся воды, биогазовых установок, тепловых насосов и др…