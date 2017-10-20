Подземные бездны мудрости

Генерал-полковник Леонид ИВАШОВ, несмотря на занимаемые должности, звания и награды, настоящий возмутитель спокойствия. Бескомпромиссный враг НАТО и настоящий патриот России, автор марш-броска российских десантников на Приштину и преданный ученик Евгения Примакова. Соперник Владимира Путина на выборах 2012 года, под надуманным предлогом снятый с дистанции. А ещё – писатель, книги которого вызывают ожесточённые споры между сторонниками традиционной науки и специалистами, из- учающими уфологию, эзотерику и другие недоступные скудному чело- веческому разуму явления. Трактат Ивашова «Опрокинутый мир» – из их числа. Академики кривятся и усмехаются, читатели сметают её с полок магазинов. О книге и жизни «АН» с пристрастием и пытали несколько часов русского офицера Ивашова.

Дела давно минувших дней?

– Леонид Григорьевич, практически все факты, приводимые в книге, основаны на документах (фотокопии приводятся!) НКВД, Смерша и Генерального штаба РККА, имеющих гриф «Совершенно секретно». Конечно, вы занимали очень высокие посты в Минобороны, но как они попали в ваши руки из архивов?

– Они хранились в Особом архиве КГБ СССР. Осенью 1991 года в здание на Лубянке явилась группа лиц с письменным приказом президента России Бориса Ельцина «допустить к архиву КГБ и выдать предъявителям сего все документы в соответствии с перечнем». Невзирая на грифы и нули секретности. Как оказалось, это были люди из некоей секты или ордена «Бней-Брит». В то время по решению Михаила Горбачёва они «прописались» на юго-западе Москвы. Вторая группа с таким же мандатом ввалилась на территорию НИИ КГБ СССР.

У обеих групп был подробный список документов, которые они должны были изъять. В первом десятке стояли документы «Аненербе» (фашистская научно-военная и разведывательная организация), уголовное дело и копии протоколов допросов некоего Якова Блюмкина, в которых рассказывалось о его экспедиции на Тибет. А также ряд документов НКВД и Смерша, захваченных после Победы 1945 года на германской территории. Ещё от чекистов требовали выдать секретную переписку Главного штаба ВМФ СССР и Генштаба и лоцманские карты, касающиеся нашего похода к Антарктиде в 1946 году.

Что-то пришлось отдать, и их сразу увезли в штаб-квартиру «Бней-Брит» и американское посольство. Но самую ценную и секретную часть документов чекисты смогли вынести и разделить. Мне дали возможность с ними ознакомиться и поработать. Так немногое попало в книгу. Но большую часть ещё предстоит изучать.

– Вы уверены в их подлинности?

– Абсолютно! Я слишком долго проработал в центральном аппарате Минобороны, в том числе в аппарате министра обороны СССР Дмитрия Фёдоровича Устинова, чтобы не знать недоступные простым клеркам тонкости оформления секретных документов. Так что я уверен, что они были написаны именно в то время и теми ведомствами, которые на них указаны.

«Невинно осуждённый» Яша

– В книге вы приводите копии дела, в том числе допросов Якова Блюмкина. Почему судьба одесского афериста, левого эсера, убийцы немецкого посла Мирбаха, который к тому же служил в ВЧК-ОГПУ, так вдруг потребовалась «пришельцам»?

– В официальных и полуофициальных источниках говорится, что Яков Блюмкин был осуждён незаконно и расстрелян в 1929 году. Впоследствии реабилитирован. А из документов дела вытекает, что он получил два с половиной миллиона долларов от немецкой разведки, передавал секретные сведения японцам и к тому времени выдворенному из Советской России Льву Троцкому. То есть, будучи сотрудником спецслужб, попросту продавал государственные секреты направо и налево. За это его и расстреляли.

– Что за секреты были у молодой советской власти, которые так заинтересовали немецкую разведку, что она отвалила два миллиона долларов – сумасшедшую по тем временам сумму?

– Он не просто служил в ВЧК-ОГПУ, он служил в совсекретном отделе Глеба Бокия. Был адъютантом по особым поручениям у Троцкого. Вероятно, поэтому и был амнистирован после провокационного убийства германского посла. Близостью к Троцкому он был обязан и назначением на должность начальника советской научной экспедиции на Тибет, состоявшейся в 1925 году. Целью экспедиции были поиски «города богов» и получение информации о технологиях ранее неизвестного оружия. С этой целью голодающая Россия выдала ему 100 тысяч рублей золотом. В книге я привожу подробности его допросов и пояснения: почему малообразованный эсер Блюмкин смог не просто возглавить уникальную экспедицию, но и привезти оттуда уникальный материал.

Часть из него продал японцам, огромный пласт документации передал немецкой разведке и чем-то поделился со своим наставником – «демоном мировой революции» Троцким. Последний, как предполагают исследователи, тоже торговал секретами, полученными от Блюмкина. Причём как с американцами и англичанами (не отсюда ли растут ноги т.н. «Манхэттенского проекта»?), так и с немцами. Кстати, фашисты на основе этих документов и организовали несколько своих экспедиций в Лхасу (столица Тибета), создали там широкую разведсеть и качали информацию вплоть до мая 1945 года. Кстати, при ставке Гитлера всю войну находились несколько тибетских монахов. Непонятно только – добровольно или в качестве заложников. Так что Блюмкин – классический предатель.

– Что же увидел Яша-предатель в Тибете?

– Как он признаётся на допросах, по распоряжению Далай-ламы XIII (Тхуптэн Гьяцо) его провели в подземные залы. Двери в них открываются с помощью особых голосовых команд. В этих залах хранится оружие богов, возраст которого 15–20 тысяч лет до нашей эры. В том числе гигантские щипцы «Ваджару». С их помощью плавят драгоценные металлы. Золото, например, превращается в порошок, который практически уменьшает силу тяготения. С его помощью можно передвигать огромные каменные платформы. Также этот порошок используют для излечения болезней и продления жизни вождей. Есть там и колокол «Шу-дзы», по словам Блюмкина, «с помощью которого можно ослепить на время огромное войско. Способ его действия заключается в трансформации электромагнитных волн на особой частоте, которые не воспринимаются ухом, а светят непосредственно на мозг».

Также ему рассказали о неких объектах, которые находятся во всех частях света в горах. Это «врытые сферы из особо прочного металла, которые невозможно ни распилить, ни взорвать. Внутри этих сфер находятся определённые механизмы, которые при их включении выбрасывают облако, похожее на солнце. Это облако вырывается в атмосферу, оно управляемо, т.е. может двигаться по определённой траектории. В необходимом месте оно взрывается. С помощью этих объектов в один момент можно уничтожить на земле все города и промышленные центры всех стран».

Примечательно, что технические характеристики всего этого оружия Блюмкину объяснял член Совета Тибета. И как признаётся предатель, он передал их представителю германской военной разведки фон Штильке. Тогда же в Тибете ему рассказали ещё об одном виде оружия – неких стражниках в летающих тарелках, охраняющих подземные туннели в города древних, которые находятся «подо льдами Антарктиды в районе Земли Королевы Мод». Для доступа туда нужны особые пароли и сложнейшие лоцманские карты. Карты и были захвачены нашими контрразведчиками из Смерша в мае 1945 года на территории Германии. Пароля, увы, нет.

Блюмкин после таких показаний был скороспешно расстрелян. Хотя по неписаным и писаным канонам разведки информацию с него ещё можно и нужно было качать годами.

Вперёд – на юг!

– То есть с середины 1920-х годов у немцев хранились уникальные знания? Почему они не применили их позднее в форме оружия против нашей страны? Не успели создать то же «чудо-оружие» фюрера – свой атомный проект?

– Вероятно, потому что кусочки «тибетской мозаики» попали в разные руки. Тем более что это была не техническая документация по тому или иному виду оружия. А скажем так, предпроектная. Основные принципы были известны, но технически невыполнимы. Хотя работы над своим атомным проектом фашисты вели с конца 1930-х годов, привлекая не только своих физиков, но и учёных со всей Европы. Другие древние технические достижения они активно использовали. Например, по не известным тогда никому в мире первым видеотелефонам друг с другом из своих квартир общались дочь Геббельса Хельга и сын Геринга.

Но больше всего нацисты интересовались древними городами, якобы расположенными подо льдами Антарктиды. Во внутренней полости Земли, которую тибетские монахи называли Агарти. 17 декабря 1938 года переоборудованный лайнер «Швабия» под командованием капитана Альфреда Ричера начал свой поход на Южный полюс. На борту ни одного китобоя, зато полно офицеров-подводников и представителей «Аненербе». Именно эта организация и занималась исследованием тибетских тайн. 19 января 1939 года «Швабия» пришла в Антарктиду, и с помощью гидропланов Dornier Wal началось обследование огромного района южного континента от 13 градуса западной долготы до 22 градуса восточной долготы. Пилоту одного из гидропланов удалось среди вечных льдов обнаружить оазис площадью 32 квадратных километра. Весь обследованный район был назван Новой Швабией и закреплён за Третьим рейхом. Сегодня на территории бывшей Новой Швабии (Земля Королевы Мод) действует германская станция «Ноймайер III».

12 апреля того же года «Швабия» вернулась из похода, который обошёлся казне в 3 миллиона рейхсмарок. Капитан Ричер наедине доложил Гитлеру об итогах экспедиции. Начали готовить вторую, но начавшаяся война официально сорвала эти планы. Хотя в конце 1940-х годов несколько членов экипажа «Швабии» говорили, что было ещё несколько походов в Антарктиду с некими грузами на борту. А в январе 1943 года командующий подводным флотом гросс-адмирал Карл Дёниц в узком кругу заявил: «Немецкие подводники впишут себя в историю хотя бы тем, что в другой части земного шара, в Шангри-Ле, создали величайшую и неприступную крепость». Возможно, он имел в виду пресловутую засекреченную военную базу 211 или город Новый Берлин. Где после поражения во Второй мировой войне и основан Четвёртый рейх.

– Товарищ генерал, что-то в наш XXI век не верится в новые города. Тем более что есть спутниковые карты Антарктиды, и никакого «Нью-Берлина» на них нет…

– Правильно, на поверхности нет. А немецкие подводники смогли найти туннель или проход подо льды. Согласно документам, захваченным контрразведчиками Смерша в штаб квартире «Аненербе», наша Земля, как матрёшка, состоит из двух шаров. На внешнем живём мы, на внутреннем – некая дочеловеческая цивилизация. Это такое своеобразное укрытие, в котором сохраняются древние знания. В это действительно трудно поверить, я сам очень долго не верил, но другого объяснения многим фактам просто нет.

Теперь процитирую документ, который удалось спасти из Особого архива КГБ. Это инструкция с грифом «Совершенно секретно», утверждённая директивой фюрера от 20.01.1940 №88. «Немецкой арктической экспедицией 1938 года открыты новые территории. Речь идёт о территориях, скрытых в полостях земли, с такими же городами и континентами, океанами пресной воды, внутренним солнцем, вокруг которого происходит вращение Земли. Проход в эти территории осуществляется с помощью специальных маневров при погружении на подводных лодках». Далее в ней речь идёт о формировании отряда добровольцев для основания там колонии поселенцев. И очень интересный момент: «Транспортировка людей будет осуществляться специальным конвоем фюрера один раз в три месяца».

Есть ещё ряд документов, в том числе приказов рейхсфюрера СС, о критериях отбора колонистов. Удалось в результате создать подлёдную колонию или нет – неизвестно. Я лично считаю, что удалось. Как и эвакуировать в «Новый Берлин» ряд нацистских преступников и некоторые сокровища рейха.

– Что за спецконвой?

– О нём наша военная разведка узнала в 1945 году, в том числе из документов, захваченных в здании Главного штаба ВМФ Германии. Спецконвой состоял из двух флотилий: 21-й флотилии (г. Пиллау) и 33-й флотилии (г. Фленсбург). Всего в спецконвой входило 150 подводных лодок самых современных на то время моделей. Основная цель – «Миссия плавания за Южные моря». В штабных документах: «Операция «Валькирия». По иронии судьбы тайная операция по спасению фюрера называлась так же, как и известный заговор немецкого генералитета против него.

В июле 1945 года народный комиссар государственной безопасности СССР Меркулов в докладе на имя Сталина, в частности, пишет: «В здании ГШ ВМФ Германии обнаружены подводные карты прохождения глубин для капитанов подводных лодок, входящих в специальный конвой фюрера. Из этих карт следует, что немцы осуществляли погружение в непосредственной близости от берегов Антарктиды в районе Земли Королевы Мод, затем подныривали в 20 км в проход подо льдами Антарктиды и проходили сложный путь, обозначенный в картах-путеводителях, после чего оказывались внутри Земли, где существуют такие же моря и океаны, острова и континенты».

Это так нарком Меркулов шутит над Главковерхом Сталиным? Вы можете себе это представить? В этом докладе ещё множество интереснейших подробностей. В том числе по ложной смерти Адольфа Гитлера и возможной переправке его в «Новую Швабию». Я полностью привожу его в книге.

– Ого! Доклад Меркулова – это не фантазии оккультистов из «Аненербе».

– Да. Особенно взбесило разведчиков то, что из-под носа вроде бы ушёл сам Гитлер. С помощью задержанного смершевцами адъютанта командующего 21-й флотилией капитан-лейтенанта Вернер-Брауна Советский Союз начал готовить свою экспедицию в «Новую Швабию». Главком ВМФ Н. Кузнецов пишет Меркулову: «Согласно утверждённому мною плану, разведывательный конвой в составе трёх подводных лодок типа «К» серии XIV в период с 25-Х-1945 по 10-ХI‑1945 года осуществит разведку в точках с координатами (68 градусов 0 мин. 0 сек. южной широты и 1 градус 0 мин. 0 сек. восточной долготы)». Именно эти координаты были указаны в захваченных у фашистов картах прохождения морских глубин. В ноябре 1945 года наши лодки вышли на сверхсекретное задание.

Но миссия оказалась невыполнима. И Меркулов докладывает в ЦК КПСС: «…При погружении крейсера К-56 в точке с координатами, соответствующими координатам в карте №0029… при погружении на 100 метров акустические приборы отметили передвижение вокруг крейсера К-56 около 10 неизвестных целей, которые меняли траекторию движения со скоростью 66 узлов, что в 3 раза превышает скорость хода крейсера в надводном положении (при скорости 10 узлов под водой). С таким явлением советские подводники сталкиваются впервые. Мы имеем дело с неизвестной подводной техникой германских ВМФ…» Без потерь нашим лодкам удалось уйти. По возвращении со всех участников неудачной экспедиции отобрали подписку о неразглашении государственной тайны. Больше наши ВМФ в тот квадрат не ходили.

– Зато, по-моему, ещё более неудачно сходили американцы?

– В начале 1947 года они, допросив командующих флотилиями спецконвоя, спланировали операцию под названием «Высокий прыжок». В составе авианосца, 12 других надводных кораблей океанской зоны действия, подводной лодки и 25 боевых самолётов. В районе Земли Королевы Мод, когда подлодка пыталась приблизиться к входу в тоннель Агарти, флотилия была атакована. Затонули 2 эсминца, серьёзно повреждён авианосец, «летающими дисками» сбито несколько самолётов. Погибло порядка 400 человек личного состава. Результаты операции засекречены до сих пор. Командующий Ричард Бёрд после намёков, что он пишет мемуары, «совершенно случайно» погиб в автокатастрофе.

– А наши моряки или лётчики сталкивались с подобным?

– Конечно. Я неоднократно докладывал подобные шифровки о НЛО лично министру обороны Дмитрию Устинову. Он реагировал спокойно, привычно как-то. Потом я узнал, что есть специальная директива по союзным ВМС и ВВС, как себя вести при встрече с неопознанными летающими или плавающими объектами.

- А президенты ведущих стран мира в курсе? Или, может быть, какой-то обмен информацией идёт между подлёдными гномами и человечеством?

– Наверное, президенты в курсе. Но не полностью, а только в том, что им докладывают. Знаю, что Владимир Путин очень интересуется этой темой. А насчёт обмена информацией? Подозреваю, что последние технологические прорывы человечества: мирный атом, компьютеризация, двигатели на новых физических принципах и т.д. – это не с неба свалилось, а скорее из-подо льдов Антарктиды. Но кто в этом признается?!

– Конечно, человеческие критерии к «ним» неприменимы, но это добро или зло в нашем понимании?

– Наверное, всё-таки добро. Кто бы ни прятался в убежище, они, судя по всему, несколько раз блокировали применение ядерного оружия. Сохраняли жизнь на планете. Хотя…, как будет всё развиваться дальше...неведомо.

http://argumenti.ru/society/2017/10/552816?typelink=openlink