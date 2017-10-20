Открытым текстом 20.10.2017

Главные новости недели — из Сочи. Ещё бы! Там одновременно состоялись два важнейших форума. И оба о будущем — и нашем, и всего мира. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов и Валдайский клуб — место неформальных встреч интеллектуальной мировой элиты, где политики, публицисты, эксперты обсуждают ключевые для всего мира проблемы и задачи. Наш президент по традиции делает в этом клубе многие свои важнейшие сообщения.

Место президент выбрал не случайно. Через участников Валдайского клуба он обращается ко всему миру. Ведь тот уже в две тысячи четвёртом — году создания клуба — был на грани серьёзнейших изменений.

Открытым текстом напоминаю: хотим мы того или нет, но семнадцатый год, как и век назад — переломный. Промышленная революция, появление невиданных ранее технологий совпали с попыткой одной из стран доминировать во всём мире. Мы называем девяностые лихими ещё и потому, что Соединённые Государства Америки без контроля со стороны рухнувшего Союза Советских Социалистических Республик попытались стать мировым жандармом и закономерно превратились в криминального крёстного отца.

Попытка построить однополярный мир породила несравненно больше бедствий, чем всё предыдущее глобальное противостояние: западные политики сочли себя безнаказанными, а потому легко идут на любые авантюры — в том числе и на поддержку заведомо разрушительных структур вроде террористов.

На нынешней сочинской встрече Валдайского клуба специалисты из 35 стран обсуждают доклад «Как важно быть серьёзным: мир на грани непоправимого».

Крупнейшие аналитики со всего мира открытым текстом сказали: «Мир на грани непоправимого». Год назад, в преддверии американских президентских выборов, Владимир Владимирович также с трибуны Валдайского клуба предупреждал и о расколе американских элит, и о том, в какой непростой ситуации окажутся все, если Вашингтон не утихомирится и хотя бы не попытается разговаривать со своими оппонентами. Мир давно не был так нестабилен. Век назад в похожих условиях рухнули сразу несколько империй. И всё мировое устройство пришлось возводить заново. Не случайно и девиз нынешнего, XIX фестиваля молодёжи и студентов очень похож на лозунги революционеров 1917-го.

У каждого фестиваля свой девиз. Нынешний — «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».

Я выступил в Сочи в понедельник на площадке технологий будущего. С удовольствием изучил выставку молодёжных разработок. Полчаса рассказывал о сложностях и движущих силах научно-технического прогресса, час отвечал на вопросы слушателей. Открытым текстом предлагаю тем политикантропам, что рассуждают о нашей международной изоляции, о стране-изгое, пообщаться с делегатами из своих государств или хотя бы изучить статистику фестиваля. А заодно подивиться количеству футболок с Лениным и красными знамёнами на участниках фестиваля. Кстати замечу: коммерсанты, не опасаясь теперь распространения социалистических образцов, ужесточают условия для своих работников и сокращают срок годности своей продукции. В сложившихся условиях неизбежны новые политические и социальные взрывы. Причём на этот раз — взрывы ядерные.

Российская Федерация способна обеспечить силовое равновесие, предотвращающее любые попытки перетянуть одеяло на себя с любой стороны. Но именно это и раздражает американские элиты.

Яркий пример бедствий, порождённых однополярностью, — цветные бунты. В них, как в плавильном котле, за огромные деньги варят новых фашистов. Хоть «революция роз» в Грузии, хоть майданы на Украине — везде ставка на откровенных наци. Их растили как главную ударную силу. Вырастили. Видели очи, что покупали — ешьте, хоть повылазьте!

С 17 октября Верховный совет Украины блокируют несколько тысяч боевиков. Кампания под лозунгом «Выноси козла» требует ухода Порошенко, а заодно принятия нескольких законов, якобы способных помешать коррупции. Вождём акции считается бывший президент Грузии Саакашвили. Среди соучастников — немало действующих депутатов.

14 октября в Киеве прошло факельное шествие в честь организованной террористической группировки «Украинская повстанческая армия». Порошенко объявил эту дату днём защитника отечества, отменив праздник 23 февраля.

Понятно, даже Европейский союз, не брезгующий ничем выгодным хоть кому-нибудь, поморщился при виде нацистов с факелами. Но для киевских европейских мечтателей — тех самых, что собирали народ на майданы и в конце 2004-го, и десять лет спустя, — всё божья роса. Например, киевский тележурналист Гордон объявил, что факельное шествие подстроили русские агенты. И наци от Парасюка до Тарасюка сплошь фээсбэшники. Ну и Ярош туда же. Куда ж без Яроша. Напомню, при шизофрении больной мозг отключается от реальности и заполняет себя придуманным миром. Болезнь, кстати, очень заразная. Передаётся не микробами, а словом — и нет ему преграды. Хорошо, что в Российской Федерации от неё сформирован сильный иммунитет.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru