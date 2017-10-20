Операция по удалению медицины

За последние годы государство у всех на глазах планомерно довело медицину до ручки. Госбюджет что ни год резал траты, в 2017 г. у медиков отобрали очередные 70 млрд федеральных денег. Одновременно количество больниц втихую урезали настолько, что скоро оно уйдёт ниже дореволюционного уровня. Народ всё стерпел. Видимо, вдохновившись успехом, правительство решило окончательно спихнуть лечебные проблемы на его плечи. В октябре на самом верху внезапно завели тревожные разговоры на тему некоего софинансирования населением расходов на здравоохранение. Тут, что называется, следите за руками. Трюк в том, что по факту народ и без того оплачивает половину медицинских расходов.

Врачебные тайны

Первое, что нужно знать, народ в России лечит именно государство и делает это далеко не бесплатно. Потому что доктора у нас государственные, частной медицины в РФ, по сути, нет. По данным Росстата, на всю страну только 246 негосударственных больниц, в них менее 2% от общего числа коек.

Второй примечательный факт: медицина в России не просто не бесплатна, реально население тратит на неё больше, чем в богатых странах. Это отметил не кто-нибудь – НИИ при Минфине, который весной 2017 г. провёл большое исследование. Оказалось, в среднем по РФ на плечи населения уже легло 38% всех расходов на медицину, в крупнейших городах – до 45%. Как особо отметили в минфиновском институте, при нынешних тенденциях по ежегодному урезанию медицинских госрасходов, через 7–8 лет даже в беднейших регионах граждане будут оплачивать из собственного кармана минимум половину.

Для справки: Всемирная организация здравоохранения при ООН считает максимально допустимым пределом 20%. По факту в богатых странах, за исключением США, население оплачивает менее трети, тогда как в беднейших государствах Юго-Восточной Азии доля доходит до 40–60%. Большое исключение – Индия, где медицинская помощь полностью бесплатна для всех 1, 3 млрд граждан страны.

Это далеко не вся печальная правда о российском здравоохранении. За последние годы правительство изрядно преуспело в попытках угробить его окончательно. Чтобы понять насколько, достаточно сравнить несколько цифр. Правда, не все данные легко доступны. Скажем, почему Росстат в официальных бумагах упорно приводит статистику по числу больниц только с 2010 г., хотя всё остальное считает с 1990-го? Потому что цифры всплывают страшные. Сравните сами: в РСФСР на пике было 12, 57 тыс. больниц, к 2010 г. в России осталось 6, 3 тысячи. С тех пор лучше не стало, больницы планомерно закрывали каждый год, в 2017 г. видим цифру 5, 3 тысячи. Хитрость госстатистики в том, что за 7 последних лет больниц стало меньше на 16%. Тогда как, если взять всю новейшую историю страны, сокращение окажется в устрашающие 2, 4 раза. По подсчётам Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), с такими тенденциями примерно к 2021 г. в РФ останется только 3 тыс. учреждений. Столько же больниц было в Российской империи в 1913 году.

Можно было бы списать часть потерь на укрупнение и т.п., но не выйдет. С 2000 по 2017 г. число мест в больницах сократилось с 1, 7 до 1, 2 миллиона. В пересчёте на каждые 10 тыс. населения коек стало меньше на треть, было 115, осталось 83 места. Самая страшная ситуация на селе, где с 2000 по 2014 г. число больниц сократили в четыре раза, количество коек упало почти вдвое.

Средний доход по больнице

Это прямое отражение финансовой стороны дела. Правительство год от года всё страшнее жмётся в тратах на медицину. Тут особо показательна ситуация 2017 г., когда федеральные расходы на здравоохранение урезали с прошлогодних 544 до 363 млрд рублей. Внутри по отдельным статьям ещё веселее. Например, стационарам дали 148 млрд руб. вместо прошлогодних 243, расходы на амбулаторную помощь за год усекли со 114 до 69 млрд рублей. Учитывая, что в РФ каким-то чудом всё ещё осталось 19 тыс. поликлиник (в 2000 г. было 23 тыс.), набегает по 3, 6 млн руб. на каждую. Это годовое финансирование!

Результат налицо. По данным Института экономики здравоохранения, во многих регионах дикий дефицит мест в больницах. В среднем койка занята 350 дней в году, но в самых загруженных отделениях – по 480 дней. Статистическое чудо объясняется тем, что, когда кончаются кровати в отделениях, пациентов кладут на раскладушках в коридоре. Попасть в диспансер вообще практически невозможно, потому что их, по сути, больше нет. По разным направлениям число этих учреждений упало в 2–3 раза.

На общем фоне неудивительно. По большому счёту государственные расходы на народное здоровье давно смехотворны. Если в 2012 г. на это уходило 4, 8% федерального бюджета, к 2014 г. доля упала до 3, 6%, сейчас – менее 3, 5%. Если считать в доле от ВВП, выйдут смехотворные 0, 6%. По данным ООН, даже слаборазвитые азиатские страны тратят на медицину 5–6% ВВП, в ЕС – доля 8%. Что характерно, на себя любимых российские чиновники отрядили гораздо больше. В 2017 г. траты на содержание госаппарата разрослись с 902 млрд до 1, 1 трлн рублей. Это втрое больше госрасходов на медицину, вдвое дороже образования, на которое в 2017 г. дали 542 млрд рублей.

Больниц в стране всё меньше, деньги всё жиже. Правда, число докторов в РФ, что интересно, почти не упало. По статистике, в 1990 г. в стране было 667 тыс. врачей, в 2017 г. даже чуть больше – 670 тысяч. Сохранился паритет по терапевтам (160 тыс.) и хирургам (80 тыс.), стоматологов вообще стало вдвое больше. Кого за 25 лет сильно недосчитались в медицине, это среднего персонала. Фельдшеров вместо 420 тыс. осталось 130 тыс., акушерок резануло почти втрое (осталось 60 против 160 тыс.), недосчитались трети лаборантов.

Вообще картина по докторам в нашей стране такая. В России каждый пятнадцатый работает врачом. Всего в здравоохранении заняты 4, 57 млн человек (из них 3, 7 млн – женщины). Как ни крути, докторам в среднем живётся несладко. По данным Росстата, их зарплаты одни из самых низких в экономике. Статистическое ведомство насчитало средний доход в 1, 6 раза меньше, чем у госслужащих, в 2, 6 раза меньше, чем у финансистов, в 2, 5 раза меньше, чем у работников нефтегазодобывающих отраслей. Хуже, чем врачам, платят только в сельском хозяйстве.

Хотя начальство в медицине, конечно, не обижено. По статистике, в крупных городах зарплаты главврачей давно перевалили за 100 тыс., тогда как младший персонал в тех же больницах получает менее 20 тыс. рублей. Но это порой только малая видимая верхушка реальных доходов начальства. Чего стоит череда скандалов с главными врачами нескольких крупнейших больниц. Как показало расследование, обычной практикой было набрать десятки замов, каждому положить оклад 500 тыс. руб. в месяц, себе – за миллион. Это не только помогало личному благосостоянию главврача, но решало важную административную проблему, позволило на бумаге резко поднять средний оклад по учреждению. Хотя в реальности обычные доктора получали по 25 тыс. руб., вместе с окладами замов в среднем по больнице набегало по 40 тысяч.

Что в итоге? Денег на медицину государство выделяет всё меньше, тенденция тут очевидна. Медики нищают, отыгрываются на пациентах. Тем временем народный карман без того пуст, поскольку все кому не лень, от коммунальщиков до госмонополий, давно рвут его на части.

Что касается нынешней идеи с так называемым софинансированием медицины, то есть ещё большим креном в сторону откровенно платных услуг, чиновники пока делают робкие заявления, потому что сами толком не понимают, чего хотят. Ясно лишь, с народа надеются содрать по максимуму. Мы быстро и окончательно приходим к принципу - «спасайся, кто как может».