Очень интересные «запорожцы» ЗАЗ

Все знают «Ушастого», «Горбатого», ну и ещё «Таврию». Тем не менее, у ЗАЗ был целый ряд интересных машин, практически неизвестных непрофессионалам — опытных моделей, прототипов, модификаций. О них и поговорим.

Модель ЗАЗ-966 («ушастый») попала в серию лишь в 1967 году, но первые её опытные образцы появились в 1961-м, вскоре после постановки на конвейер 965-го. На снимке — второй опытный образец. В задней части уже угадывается будущий серийный 966-й, дизайн же передней части отличается коренным образом.

. В то же время разрабатывался лёгкий развозной грузовичок на базе опытного 966-го. Машина имела грузоподъёмность 350 кг.

. И вторая машина семейства — развозной фургон, от базовой модели 970 отличался только формой кузова. Автомобиль имел двигатель мощностью 27 л.с. Интересно, что не сохранилось ни одной фотографии вида 970Б сзади, и по этой причине все версии, изготовленные микромоделистами, являются «приблизительными», разработанными по виду сзади автомобиля ЗАЗ-970В (пассажирской версии фургона с остеклением боковых панелей).

А это вариант пикапа — дальнейшее развитие как модели 970, так и модели 970Б. Считается, что было построено два экземпляра. Грузоподъёмность этой версии увеличена до 400 кг.

И, наконец, военизированная версия 970-го с тентованным верхом. Машина существовала в единственном экземпляре.

. Узнаёте? Да, это «ЛуАЗ». Изначально разработанную на НАМИ машину сперва планировали производить в Запорожье и сделали первую пробную партию из 50 экземпляров, но затем по организационным причинам перевели производство в Луцк. Там автомобиль доработали и запустили в серию как ЛуАЗ-969.

. Самая первая «Таврия» (ещё не получившее это имя собственное) появилась в 1970 году, за 17 (!) лет до постановки на конвейер. На деле завод банально опережал ленивое руководство. Уже в начале 1970-х было понятно, что 965-й устарел и срочно требует замены, и завод по своей инициативе занялся разработкой таковой. Но задание партии появилось лишь в 1978 году, а дальнейшие бюрократические проволочки (и неоднократные смены задания с новыми требованиями) привели к тому, что только в 1987-м с конвейера сошло новое поколение. Ну как новое… морально оно устарело ещё до начала производства.

. И ещё одна опытная версия раннего 1102, на этот раз в кузове купе.

Так и не реализованный в железе проект такси на агрегатах ещё не существующей на тот момент «Таврии». Подобная компоновка позволяла увеличить пространство салона и даже дать место для багажа.

Тесные связи с Луцким заводом не рвались, и уже на грани развала СССР появилась разработка ЗАЗовцев на агрегатах ЛуАЗа-969, лёгкий грузопассажирский самосвал. Было изготовлено не менее 4-х образцов, и как минимум один ещё несколько лет назад существовал в исключительно плохом состоянии и продавался на каком-то автофоруме. Ныне судьба экземпляра неизвестна.

Источник: nashaplaneta.su