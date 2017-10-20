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О Госмонополии на водку

08:19. 20 октября 2017 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:

Утренняя программа телеканала Звезда «Сегодня утром» пригласила меня в свой эфир, чтобы поговорить на «утреннюю тему» об алкоголе…
Полное видео программы (мои слова с 1:07:57 минуты):

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Мои слова в программе:

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

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    serjoza 20 октября 2017 в 9:03 Ссылка Пометить
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    ни кто не рассматривает нравственно этическую составляющую..вот рассказывать про праституцию и алкашку-это самое то..рекламой не является?

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