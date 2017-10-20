О Госмонополии на водку

Утренняя программа телеканала Звезда «Сегодня утром» пригласила меня в свой эфир, чтобы поговорить на «утреннюю тему» об алкоголе…

Полное видео программы (мои слова с 1:07:57 минуты):

Мои слова в программе:

Источник: nstarikov.ru