О Госмонополии на водку
08:19. 20 октября 2017 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал: brahman
Утренняя программа телеканала Звезда «Сегодня утром» пригласила меня в свой эфир, чтобы поговорить на «утреннюю тему» об алкоголе…
Полное видео программы (мои слова с 1:07:57 минуты):
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Мои слова в программе:
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Источник: nstarikov.ru
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ни кто не рассматривает нравственно этическую составляющую..вот рассказывать про праституцию и алкашку-это самое то..рекламой не является?