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О чтении

08:41. 20 октября 2017 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:


‣ Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить.
‣ Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых.
‣ Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
‣ Книга всегда лучше фильма, потому что в воображении нет ограничений на спецэффекты.
‣ Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь.
‣ Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание.
‣ Чтение для ума – то же, что физические упражнения для тела.
‣ Существует только одна вещь, худшая, чем не прикасаться к чтению книг последние 90 дней; это не прикасаться к чтению последние 90 дней и думать, что ничего не случилось. © Джим Рон
‣ Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например – не читать их. © Рэй Брэдбери
‣ Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи.
‣ Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. © Фрэнсис Бэкон
‣ Помните: то, что Вы собой представляете, определяется тем, что Вы читаете. © Джим Рон
‣ Доверяй книгам, они самые близкие. Они молчат, когда надо, и говорят, открывая перед тобой мир, при надобности.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: советы и истории из жизни
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