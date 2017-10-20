‣ Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить.

‣ Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых.

‣ Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

‣ Книга всегда лучше фильма, потому что в воображении нет ограничений на спецэффекты.

‣ Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь.

‣ Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание.

‣ Чтение для ума – то же, что физические упражнения для тела.

‣ Существует только одна вещь, худшая, чем не прикасаться к чтению книг последние 90 дней; это не прикасаться к чтению последние 90 дней и думать, что ничего не случилось. © Джим Рон

‣ Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например – не читать их. © Рэй Брэдбери

‣ Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи.

‣ Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. © Фрэнсис Бэкон

‣ Помните: то, что Вы собой представляете, определяется тем, что Вы читаете. © Джим Рон

‣ Доверяй книгам, они самые близкие. Они молчат, когда надо, и говорят, открывая перед тобой мир, при надобности

Источник: nashaplaneta.su