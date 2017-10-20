Новая глобальная повестка дня планеты Земля

На протяжении истории человечества появлялись великие мыслители, которые говорили о недопустимости рабовладения и человечном отношении друг к другу. Вследствие этого на Земле не успело сложиться глобальное рабовладельческое государство до момента, пока Западная концепция глобализации была работоспособной, в силу неизменности техносферы, аполитичности населения и устойчивости системы управления, но это время закончилось.

Процесс глобализации был открыт более трёх тысяч лет назад. Тогда же была сформирована концепция управления процессом глобализации и сопутствующая ей культура на основе идеи рабовладения, которая доминирует на нашей планете до сегодняшних дней и продвигается Западной цивилизацией в жизнь.

Глобализация — это объективный процесс, человечество объединяется в единую культуру. Но культура не запрограммирована генетически однозначно. То есть образ будущей культуры и способы его достижения можно выбирать. Таким образом, возможны различные варианты глобализации, в том числе взаимоисключающие.

В СССР в 70-х годах прошлого века процесс будущего крушения Западной цивилизации увидел и описал в романе «Час быка» наш великий соотечественник Иван Ефремов:

«К несчастью, главная религиозная книга наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций — белой — была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами…»

То есть по факту речь идёт о Западной цивилизации и о господстве в ней Библии — как концепции управления.

Развитие Западной техносферы обогнало нравственно-этическое и интеллектуально-культурное развитие человечества. И как следствие, библейская концепция породила глобальный биосферно-экологический кризис, способный уничтожить человечество без применения «сверхоружия»: оно может легко погибнуть вследствие деградации биосферы, биологическое вырождения и техносферных катастроф.

В XX-м веке была предпринята попытка завершить глобализацию созданием мирового рабовладельческого государства в марксистской оболочке.



Но она не увенчалась успехом, поскольку В.И. Ленин и И.В. Сталин стали развивать тенденции, направленные на преодоление марксизма в СССР, а Ф.Д. Рузвельт и Д.К. Гэлбрэйт — на преодоление буржуазного либерализма в США, что открывало народам обеих сверхдержав возможность обретения концептуальной властности, позволяющей выйти из-под власти рабовладельческой культуры и построить общество действительно свободных людей.

Таким образом, многим людям сегодня очевидно, что предшествующий этап глобализации завершился кризисом управления, причина которого — несоответствие доминирующей концепции глобализации потенциалу развития человечества, запросу на социальную справедливость и обстоятельствам жизни, во много формируемым самими людьми.

Новый этап глобализации характеризуется тем, что он осознаётся сегодня как текущий процесс не только политиками и учеными во всех странах мира, но и различными социальными группами «простонародья» также практически во всех странах мира, поскольку оказывает воздействие на жизнь каждого государства и каждого человека.

Однако общим для всех культур построенных на сегодняшний день по принципу разделения на толпу и элиту является массовая управленческая безграмотность и непонимание, как осуществляется управление обществом и государством; что такое реальный суверенитет; концептуальная власть и надгосударственное управление методом культурного сотрудничества.

Наряду с этим неприятие в остальном мире политики, лежащей в русле проекта глобализации на принципах рабовладения, проводимого Западом, а именно США, Евросоюзом и сложившимися в них транснациональными общественными институтами, — стало фактором, под воздействием которого ряд государств начали ставить перед собой задачу: защитить собственное историко-культурное наследие, национальное своеобразие и потенциал самобытного развития от уничтожения в ходе библейской глобализации; а также предложить остальному миру в качестве общечеловеческих свои «ценности», т.е. идеалы, свойственные и хранимые их региональными цивилизациям издревле.

Таким образом, сейчас мы имеем дело не только с кризисом библейской культуры, но и с порождением разными культурами проектов глобализации, альтернативных библейскому, и соответствующими официальными заявлениями по этому поводу.

Новый этап глобализации начался де-факто с заявления большевизма в 1907 году о своем статусе глобальной политической силы выступающей за социальную справедливость и ликвидацию эксплуатации человека человеком.



Но у большевизма не было своей концепции глобализации, и он был вынужден пользоваться понятийным языком марксизма.

Лишь в 1991 году Россия предложила миру свой вариант глобализации и новый понятийный аппарат решения проблем общества и человека. Таким образом на Земле появилась первая концепция альтернативная Западной концепции глобализации.

В 2006 году Япония опубликовала документ «Внутренняя граница. Цели Японии в XXI веке», в котором излагаются взгляды политического официоза Японии на достижение ею доминирующего положения в управлении глобализацией в XXI веке. Пока это декларация о намерениях, а не готовый проект глобализации, но уже сказано, что это возможная альтернатива.

В 2013 году Китай опубликовал ряд взаимно дополняющих друг друга публикаций о предложении остальному миру «китайских ценностей» в качестве общечеловеческих и о возврате внешней политики КНР к принципу «интернационализма» марксизма.

Таким образом, сегодня существует несколько вариантов будущего Земли:

БИБЛЕЙСКИЙ ПРОЕКТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В НЕСКОЛЬКИХ ОБОЛОЧКАХ (ВЕРСИЯХ):



либерально-буржуазная , которая в силу декларации принципа веротерпимости покровительствует всем традиционным так называемым «авраамическим» вероучениям («иудаизм», «христианство», включая и «православие», «ислам» — во всех их ветвях, не склонных к революционному преобразованию мира);

, которая в силу декларации принципа веротерпимости покровительствует всем традиционным так называемым «авраамическим» вероучениям («иудаизм», «христианство», включая и «православие», «ислам» — во всех их ветвях, не склонных к революционному преобразованию мира);

марксистская псевдосоциалистическая , революционно-террористическая, в которой хранителями традиции являются продолжатели дела Л.Д.Бронштейна (Троцкого);

, революционно-террористическая, в которой хранителями традиции являются продолжатели дела Л.Д.Бронштейна (Троцкого);

конвергенционистская , предполагающая сохранение толпо-«элитаризма» в формах, вбирающих в себя личные «свободы» буржуазного либерализма и государственно плановый характер экономики псевдосоциализма на основе марксизма, высокий уровень социальной защищённости личности за счёт обуздания гонки потребления и решения биосферно-экологических проблем плановой экономикой (приверженцы этой версии ориентируются на эволюционно-реформаторский переход от того, что есть исторически реально, к некоему идеалу, который в настоящее время не вполне ими определён в теориях, поскольку «потомки не глупее нас и всё сделают сами, в соответствии с конкретикой не предсказуемых для нас обстоятельств»);

, предполагающая сохранение толпо-«элитаризма» в формах, вбирающих в себя личные «свободы» буржуазного либерализма и государственно плановый характер экономики псевдосоциализма на основе марксизма, высокий уровень социальной защищённости личности за счёт обуздания гонки потребления и решения биосферно-экологических проблем плановой экономикой (приверженцы этой версии ориентируются на эволюционно-реформаторский переход от того, что есть исторически реально, к некоему идеалу, который в настоящее время не вполне ими определён в теориях, поскольку «потомки не глупее нас и всё сделают сами, в соответствии с конкретикой не предсказуемых для нас обстоятельств»);

исламский всемирный халифат, назначение которого может быть двояким в зависимости от обстоятельств и успехов в его осуществлении: — либо решить те же проблемы, что не смогла в XIX — ХХ веке решить марксистская версия, но под покровом иной идеологии и иных ритуалов социальной магии; — либо создать предпосылки к «всемирной деисламизации» — возведению Корана в ранг «мирового зла» и запрету несанкционированного доступа простонародья к его тексту и переводам, аналогично тому, как это имело место после второй мировой войны в отношении «Майн Кампф»: чтобы люди были лишены информации, необходимой для самостоятельной оценки ими исторического прошлого, а относились к этим и другим явлениям на основе готовых к употреблению мнений, выработанных для них особо доверенными «историками»-профессионалами.



Китайский проект — для него характерно толпо-«элитарный» характер общества и приверженности правящей «элиты» марксизму (с некой «китайской» спецификой), а также атеизм китайской культуры на протяжении всей памятной истории. Фактически Китай отказался в прошлом от собственного проекта глобализации в XV веке (создание океанского флота и экспедиции под руководством евнуха Чжэн Хэ были предпосылкой к этому) и теперь предпринимает попытку исправить эту ошибку.



Однако для успеха нравственно-этическая основа нового проекта глобализации по-китайски должна измениться так, чтобы Китай не предлагал другим народам свой толпо-«элитаризм» взамен исторически сложившегося их толпо-«элитаризма».

Японский проект — в настоящее время проходящий «эмбриональный период». Он унаследовал от прошлого проблемы, препятствующие успеху проекта: толпо-«элитаризм» на основе принципов «бонсай», применяемых не к декоративным растениям, а к человеку и обществу, идеалистический атеизм обособленно националистической по своему характеру древней японской религии Синто и буддизма, пришедшего в страну из Китая и несущего специфически буддистский толпо-«элитаризм».

Троцкизм — в отличии от предыдущих проектов психотроцкизм является не идейным, а психическим явлением. Троцкизм как психическое явление это — претензии паразитического меньшинства на власть над обществом от имени трудящегося большинства. В основе таких притязаний лежит предубеждение: «я — единственно и безальтернативно мудрый, и потому моя жизненная миссия — политически возглавить толпу, т.е. дать ему смысл жизни и править им от его же имени».



В большинстве случаев для носителей психтроцкизма это предубеждение самоочевидно до такой степени, что не нуждается в обосновании и оглашению. Троцкизм идеологически всеяден и меняет идеологические оболочки по мере надобности подобно хамелеону.



Поэтому представители троцкизма проникают практически во все оболочки библейской концепции и альтернативные проекты.

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И РУССКИЙ ПРОЕКТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Цивилизации отличаются не образом жизни, не «ценностями», а Идеалами: отличие в том, что «ценностями» можно торговать, а идеалами торговать невозможно; образ жизни можно навязать, а Идеалы навязать невозможно. На основе различия Идеалов можно выделить три самодостаточных региональных цивилизации — Западная, Восточная и Русская.

С тех пор как в 1917 году Советский Союз первым в мире объявил политику социальной справедливости и ликвидации эксплуатации человека человеком — как альтернативу развития мира не только на словах, но и на деле, прошло сто лет.

Несмотря на то, что Советского Союза уже нет, но многие помнят СССР, его уникальную культуру и тот мощный толчок в развитии, который дала всем странам мира Великая Октябрьская социалистическая революция. Предъявив человечеству новый Идеал, СССР не смог разработать концепцию глобализации на базе этого Идеала, и потерпел крах, отказавшись от своего Идеала.



Сегодня же Россия, проведя анализ глобального исторического процесса, рассмотрев все ошибки иидейные заблуждения прошлого, предлагает миру свою альтернативно-объемлющую концепцию глобализации.

Её суть заключается в переходе глобальной цивилизации к культуре гармоничных взаимоотношений между социальными группами и народами на основе нравственно-этического единства всего Человечества, а также обеспечение жизни человеческой цивилизации в ладу с биосферой Земли и Космосом. Тем самым Человечество из Эры разобщённого мира перейдёт в новую эпоху своего развития — Эру мирового воссоединения, как об этом написал наш великий соотечественник Иван Антонович Ефремов в романе «Час быка».

Все люди планеты Земля должны стать Человеками состоявшимися и дееспособными, т.е. — должны стать носителям человечного типа строя психики, обладая при этом волей, подчинившей себя совести, и владея диалектикой как искусством выявления и разрешения разного рода неопределённостей путём постановки наводящих вопросов. Это требует политики всеобщего просвещения и защиты подрастающих поколений от растления пороками исторически сложившихся культур.

Основное средство достижения такого общества — личностное общение, ориентированное на взаимопомощь в становлении индивида в качестве человека — носителя человечного типа строя психики, осваивающего и реализующего свой творческий потенциал под властью диктатуры совести.

Языком нового проекта глобализации является Русский язык. Иностранцам придётся осваивать его, поскольку, если новую концепцию переводить на другие языки, то придётся каждый перевод снабжать комментариями, раскрывающими ассоциативные связи и скрытые смыслы Русского языка, неизбежно утрачиваемые в переводах, поскольку в других языках — свои ассоциативные связи и свои скрытые смыслы.

Общество будущего станет однородным как в аспекте нравственно-этическом, так и в аспекте мировоззрения и миропонимания, в основе чего лежит всеобщая методологически-познавательная грамотность и воспитание, позволяющие стать носителями человечного типа строя психики всем к началу юности. При этом культурное многообразие будет сохраняться и развиваться, взаимно обогащая культуры разных народов.

Институт семьи будет оставаться корневым социальным институтом, из которого вырастают все прочие общественные институты. Разделение церкви, науки и сферы искусств уйдёт в прошлое, в жизни интеллектуально здравого общества религия, сфера искусств и наука органично переплетаются.

Организационно-технологический комплекс экономики будет перестроен на работу не на основе финансово-счётного подхода (извлечение прибыли любой ценой), а организационно-технологического подхода (удовлетворение демографически-обусловленных потребностей населения), что имеет своим следствием решение проблемы голода, нищеты и любых других экономических проблем.

Личность — составная часть общества, неспособная подменить собой ни общество, ни человечество в целом, станет жить по совести — на основе волевой самодисциплины — подчинённой общественным интересам, проистекающим из иерархии объективных закономерностей мироздания, которые могут быть познаны и действие которых можно воспринять в жизни любого общества и человечества в целом.

Главным лозунгом будущего станет: