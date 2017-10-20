Неявные последствия цифровой революции

Д. физ.-мат. наук Георгий Геннадиевич Малинецкий – известный во властных кругах учёный. В силу своих разнообразных должностей математик консультирует эту самую власть.Поэтому предлагаемая беседа на тему будущего вообще, а также будущего развития технологий, куда пойдёт человечество – интересна и сама по себе, но и даёт возможность оценить качество экспертизы учёных-консультантов.

Источник: ss69100.livejournal.com