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Неявные последствия цифровой революции

19:13. 20 октября 2017 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:
Д. физ.-мат. наук Георгий Геннадиевич Малинецкий – известный во властных кругах учёный.  В силу своих разнообразных должностей математик консультирует эту самую власть.

Поэтому предлагаемая беседа на тему будущего вообще, а также будущего развития технологий, куда пойдёт человечество – интересна и сама по себе, но и даёт возможность оценить качество экспертизы учёных-консультантов.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, власть, Запад, малинецкий, Матрица, наука, общество, перетолчин, развитие, Россия, технологии, феодализм, человек
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