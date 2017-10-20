Контакты индейцев с инопланетными цивилизациями

Цивилизации с особым пониманием метафизики Вселенной, которые верят в существование тонких миров, до сих пор хранят память о том периоде своей истории, когда земляне свободно взаимодействовали со «звёздными людьми».

Представители культуры доколумбовой Америки, порабощённые и истребляемые европейцами, не разделяли ни религии, ни убеждений своих колонизаторов. На этих территориях сформировалась уникальная система моральных и религиозно-философских взглядов. Словно драгоценный клад, индейцы всеми силами старались сберечь древние знания своих предков.

Многие легенды были безвозвратно утрачены, но какая-то часть информации, к счастью, уцелела, пройдя испытание временем. Британские учёные не в состоянии объяснить некоторые факты из истории коренного населения Америки, ведь оказалось, что отправные пункты индейского мировоззрения противоречат сложившейся западноевропейской парадигме.

Представители разных индейских племён рассказывают похожие легенды о потусторонних существах – «звёздных людях», спустившихся с небес, чтобы поделиться своими знаниями с древним человечеством. Очевидно, инопланетяне считали первых обитателей нашей планеты достойными их щедрых даров и мудрых наставлений.

По словам индейцев, древние люди установили контакт с разными инопланетными цивилизациями. Доказательство – мифы, в которых рассказывается о таких встречах. Предки коренных американцев, например, знали о летательных аппаратах и технологиях настолько совершенных, что их легко было спутать с магией.

Поколения сменяли друг друга. Со временем первоначальные легенды обросли подробностями и, будто виньетками, были приукрашены ошеломляющими деталями.

«Мой народ рассказывает о Звёздных Людях, которые прилетали к нам много веков назад», – начинает своё повествование Ричард Вагамеш. «Люди со звёзд приносили свои духовные учения и предлагали ознакомиться с картой космоса. Они были добрыми, полными любви и сострадания и служили отличным примером для молодых индейцев. Когда инопланетяне нас покинули, мой народ словно осиротел».

«Откуда Звёздные Люди прибыли в Оджибуэй и куда они ушли? Кто принёс знания им самим? Какими научными достижениями они пользовались, чтобы совершать свои невероятные полёты? Сможем ли мы когда-нибудь стать такими же, как они?», – спрашивает сам себя Вагамеш.

Индейцы племени Хопи уверены, что многими своими знаниями они обязаны пришельцам с далёких Плеяд. Культурное богатство, образ жизни – всё это хопи унаследовали от своих учителей. Одновременно плеядинцы обучали племя Дакота.

Неподалёку живёт племя Кри, которое считает, что давным-давно был в их истории такой момент, когда с далёких звёзд прилетели «отцы-основатели». Сначала инопланетяне были эфирными существами, а позже смогли материализоваться и стали похожими на людей.

Коренные жители Лакоты рассказывают о небесных существах, которые при переходе в мир плотной материи активировали вокруг себя особые энергетические щиты. Корабли инопланетян были похожи на светящиеся шары. Иногда космические гости брали с собой самых одарённых детей и путешествовали с ними по всему космосу.

Теория палеоконтакта вовсе не нова, однако коренные американцы воспринимают эту тему с более духовной точки зрения, чем представители западного мира.

Стэфани Вуттуни подробно объясняет этот феномен: «Мой народ не гонится за истиной, как это делают представители доминирующей культуры. Мы уделяем больше внимания духовной сути вещей. Поэтому вы никогда не встретите индейца, который бы бросился решать тот или иной вопрос с жадностью голодного до знаний человека. Нам чужд этот прямой, жёсткий подход.

Мы сначала отступаем, чтобы понаблюдать – смотреть и слушать». Вуттуни вспоминает, как в детстве прислушивалась к рассказам старейшин. Это была информация, передаваемая из поколения в поколение. В легендах часто говорилось о пришельцах с далёких звёзд и отношениях с ними. Инопланетяне сами установили контакт с её племенем. В отличие от европейцев, звёздные гости не были агрессивными существами, и их можно было не бояться.

«Я хорошо помню, с каким трепетом и восхищением слушала рассказы о том, что когда-то мы дружили с существами не из нашего мира. По ночам я пыталась мысленно разговаривать с этими инопланетянами. Мне хотелось знать, кто они и как выглядят, есть ли у них такие же семьи, как у людей, и т.д.».

«В подростковом возрасте я с удивлением узнала, что не только старейшины моего племени, но и люди господствующей культуры тоже знали об этих существах. Вот только восприятие инопланетян индейцами и европейцами сильно отличалось. Индейцы всегда верили в другую реальность и другие миры».

Прежде, чем знания о феномене НЛО распространились по всему миру, мистик Олгала Сиу (1863–1950), известный как Чёрный Лось, во время своего турне по Дикому Западу рассказывал об одной из своих встреч с пришельцами. Мужчина доказывал, что подобные встречи были не просто отдельными случаями – они были «встроены» в культуру коренного американского населения.

Вот его история: «У меня было видение, будто сверху появился диск. Учёные называют их неопознанными летающими объектами, но это шутка, понимаете? Европейцы невежественны, они потеряли связь с силой и мудростью природы, поэтому у них нет подобного дара видеть незримое».

«Диск полетел прямо на меня и приземлился. Он был вогнутым, и на нём выступала верхняя часть. Он летел бесшумно, но светился, переливаясь неоновыми огнями. Потом пришли маленькие человечки. Каждая их группа разговаривает на своём языке».

«Они умели читать мысли, а я – их мысли. Поэтому общались мы беззвучно. Представьте, что вы читаете книгу про себя, а не вслух. Вот как-то так. Это человекоподобные существа, поэтому я с ними поздоровался и сказал: «Добро пожаловать».

Вне всякого сомнения, все индейские племена до сих пор поддерживают энергетическую связь с Матерью-Землёй. Они называют себя «исконными хранителями планеты» и осуждают путь западной демократии, ведущий к неизбежной гибели. По мнению индейцев, связь между Землёй и её детьми была серьёзно нарушена, поэтому планета начала мстить своим обидчикам. По этой же причине Звёздные Люди отвернулись от современных людей и не хотят вступать в прямой контакт с землянами.

Индейцы предлагают свой вариант решения проблемы. Человечеству нужно пробудить свою осознанность, совершить сдвиг в сознании. Это сделает нас достойными, и развитые космические цивилизации снова захотят с нами сотрудничать. Коренное население Америки считает, что все мы плывём в одной лодке. Сейчас эта лодка прохудилась, и у нас билет в один конец. Выжить можно лишь всеобщими стараниями, усилиями всего человечества.