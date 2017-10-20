Главная » Мировоззрение, Политика

Какие региональные конфликты наиболее вероятны в Юго-Восточной Азии?

13:25. 20 октября 2017 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:
Достаточно неплохой ответ на поставленный в заголовке вопрос даёт следующая таблица настроений общества соответствующих стран.

Понятно, что ожидать, например, доброго отношения вьетнамцев а китайцам, после вторжения Китая в истощённый войной с французами и американцами Вьетнам – весьма сложно.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: азия, вьетнам, индия, корея, общество, пакистан, Япония
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как Путин на ПМЭФ 2017 беседовал с коллективным бессознательным американцев
...справиться с такими угрозами, как терроризм, региональные конфликты, распространение идей национализма и ...молодёжи, поскольку именно она наиболее полно воспринимает новую логику ..., поскольку наиболее ценная информация в нём — это как раз информация...
Две России: как убивают провинцию
...бизнеса. Понятно, что местная власть, как наиболее социально ответственная, пытается сохранить муниципальные... максимальный общий объем дотаций из регионального бюджета (резко заниженный). А...как раз в этом направлении). А, значит, был создан еще один конфликт...
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
...не понимать следующего: 1. Все региональные цивилизации планеты характеризуются своеобразием идеалов... сложившаяся государственность могут быть как в конфликте с этими идеалами, так.... Стоимость публикации статьи в наиболее авторитетных журналах, из числа ...
Институты новых религий как инструмент управления обществом
...комфорта», не подозревая, к каким конфликтам это может привести.Французские иезуиты...дестабилизирует ситуацию во Вьетнаме.Наиболее значительным результатом французского проекта ... сфер влияния между новыми региональными группировками, поспешившими занять место...
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ: «Как придать России облик будущего в новом Мировом порядке»
...как правило. Бывают некоторые отклонения образующейся формы соединений, носящие региональный...бытия, умозрительно обозначающие наиболее выразительные контуры существования людей... эффект цивилизационного внутреннего конфликта между двумя социальными ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 декабря 2015
...Забул и Нангархар. В Нангархаре наиболее интенсивно. Я стараюсь не преувеличивать...разные позиции по вопросам большинства региональных конфликтов. Та же ситуация сложилась и... определенное согласие по тому, какие организации в Сирии считать террористическими...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>