Какие региональные конфликты наиболее вероятны в Юго-Восточной Азии?
13:25. 20 октября 2017 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Достаточно неплохой ответ на поставленный в заголовке вопрос даёт следующая таблица настроений общества соответствующих стран.
Понятно, что ожидать, например, доброго отношения вьетнамцев а китайцам, после вторжения Китая в истощённый войной с французами и американцами Вьетнам – весьма сложно.
Понятно, что ожидать, например, доброго отношения вьетнамцев а китайцам, после вторжения Китая в истощённый войной с французами и американцами Вьетнам – весьма сложно.
Источник: ss69100.livejournal.com