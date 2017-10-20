Какие региональные конфликты наиболее вероятны в Юго-Восточной Азии?

Достаточно неплохой ответ на поставленный в заголовке вопрос даёт следующая таблица настроений общества соответствующих стран.Понятно, что ожидать, например, доброго отношения вьетнамцев а китайцам, после вторжения Китая в истощённый войной с французами и американцами Вьетнам – весьма сложно.

Источник: ss69100.livejournal.com