Госдеп, объяснитесь! Зачем же США бомбили авиабазу Шайрат?

Американский Госдеп заигрался в слова и проговорился… Прямо, открыто, признав, что в Вашингтоне осведомлены о наличии у боевиков в Сирии химического оружия. В Госдепе призвали сограждан не рисковать и в Сирию не ездить, особенно в провинцию Идлиб, где действуют террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с «Джебхат-ан-Нусрой»*.

Чем важно данной заявление?

Минобороны России, в свою очередь, сделало заявление по этому поводу. Игорь Конашенков отметил, что впервые представители Госдепа США подтвердили наличие и применение террористами химического оружия. Раньше они не признавали данный факт, обвиняя правительственные войска Асада. Теперь же американцы разложили все буквально по полочкам: какая террористическая группировка действует в Идлибе и чего от нее можно ожидать. Так и сказали: использует «стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие».

Заявления российской стороны американцы все это время игнорировали, пытаясь обелить террористов и выдать за «умеренную оппозицию», но не смогли довести данную игру до логического завершения. Когда в провинции Идлиб боевики использовали химоружие против Хан-Шейхуна, столько гневных заявлений в Штатах прозвучало, столько призывов наказать Асада. Даже нанесли по сирийской авиабазе Шайрат удар крылатыми ракетами.

И вот тут выясняется, что виноваты боевики «Джебхат-ан-Нусры» и в Штатах это знали, преднамеренно разбомбив авиабазу сирийского правительства. Да, после того «налета» террористы воспряли духом и с новыми силами перешли в наступление на позиции сирийских войск. США отлично приободрили террористов своим нападением на армию САР.

Впрочем, лгать в Госдепе приучены. Помимо Башара Асада они пытались также обвинить ВКС России в бомбардировках Идлиба. Вот только наши самолеты города и поселки не бомбят, как американские пилоты, берегов не видящие. Сколько жертв на их совести? Сколько гражданских и медиков они отправили на тот свет своими бомбардировками? Ту же Ракку практически стерли с лица земли. С такими «защитниками» и террористы не нужны.