Госдеп, объяснитесь! Зачем же США бомбили авиабазу Шайрат?
Американский Госдеп заигрался в слова и проговорился… Прямо, открыто, признав, что в Вашингтоне осведомлены о наличии у боевиков в Сирии химического оружия. В Госдепе призвали сограждан не рисковать и в Сирию не ездить, особенно в провинцию Идлиб, где действуют террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с «Джебхат-ан-Нусрой»*.
Чем важно данной заявление?
Минобороны России, в свою очередь, сделало заявление по этому поводу. Игорь Конашенков отметил, что впервые представители Госдепа США подтвердили наличие и применение террористами химического оружия. Раньше они не признавали данный факт, обвиняя правительственные войска Асада. Теперь же американцы разложили все буквально по полочкам: какая террористическая группировка действует в Идлибе и чего от нее можно ожидать. Так и сказали: использует «стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие».
Заявления российской стороны американцы все это время игнорировали, пытаясь обелить террористов и выдать за «умеренную оппозицию», но не смогли довести данную игру до логического завершения. Когда в провинции Идлиб боевики использовали химоружие против Хан-Шейхуна, столько гневных заявлений в Штатах прозвучало, столько призывов наказать Асада. Даже нанесли по сирийской авиабазе Шайрат удар крылатыми ракетами.
И вот тут выясняется, что виноваты боевики «Джебхат-ан-Нусры» и в Штатах это знали, преднамеренно разбомбив авиабазу сирийского правительства. Да, после того «налета» террористы воспряли духом и с новыми силами перешли в наступление на позиции сирийских войск. США отлично приободрили террористов своим нападением на армию САР.
Впрочем, лгать в Госдепе приучены. Помимо Башара Асада они пытались также обвинить ВКС России в бомбардировках Идлиба. Вот только наши самолеты города и поселки не бомбят, как американские пилоты, берегов не видящие. Сколько жертв на их совести? Сколько гражданских и медиков они отправили на тот свет своими бомбардировками? Ту же Ракку практически стерли с лица земли. С такими «защитниками» и террористы не нужны.
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Нация убийц изначально уничтожившая около ста миллионов коренных жителей Северной Америки, не может не убивать дальше вся их система построена на войну, если не будет воевать она рухнет. Другого уже не будет и нам надо ждать большого конфликта. Так что бессмысленно ублажать, уговаривать или договариваться. Любые договоры бессмысленны, они готовы подписывать любые устраивающие их договоры, а потом тут же от них отказываться, при этом цинично обвиняя в этом другую сторону. Они понимают и боятся только силу и только силу. По тому надо им постоянно вбивать в голову, что при любом раскладе ядерный удар будет по ним нанесён, только это может их удержать.
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https://www.youtube.com/watch?v=MmhjqRcAhJc