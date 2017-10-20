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Французский историк призывает изгнать Россию из Совбеза ООН

18:53. 20 октября 2017 Просмотров - 262 Один комментарий Опубликовал:

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Французский историк Антуан Арьяковски в своей статье для Ouest-France предлагает лишить Россию членства в Совете Безопасности ООН. Причина: международному праву не подчиняется. Не делает то, что от нее требуют на Западе, мешает своей независимостью и жаждой справедливости там, где ее мнения не спрашивают «цивилизованные демократические страны».

Человек, именующий себя историком, истории не знает. Коррекция баланса сил в мире представляется ему забавной игрой: захотели в ЕС или в США что-то изменить, значит, так и нужно сделать, ни на кого не оглядываясь. Наивные рассуждения на тему, как урегулировать украинский кризис и заставить Москву следовать политике Запада, понравятся только русофобам, которые не замечают, что минские договоренности именно Киев нарушает.

Совет Безопасности ООН изменить способом, предложенным французом или украинским руководством, можно только в одном случае: ликвидировать его и создать новую структуру, которая не будет иметь к ООН никакого отношения. Размышления о том, что Совбез подчиняется воле сильнейших государств, а Россия «ведет себя не так», завели историка в тупик.

оон 1Исторически сложившаяся ответственность – вот что должно определять членство в Совете Безопасности ООН, по мнению Арьяковски. Россию же пора принудить к миру, запустив миротворческий процесс с ее соседями и наладив взаимодействие между российскими и западными интеллектуалами.

Много слов сказано. Неприятный осадок остался. Впрочем, россияне уже посоветовали «историку подучить историю» и проанализировать целесообразность членства Франции в Совбезе ООН.

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Заявление француза можно рассматривать и как некий политический заказ на создание антироссийской шумихи в ООН. «Демократические страны» со своими миротворцами уже столько людей угробили, что стыдно вообще рот открывать с какими-то заявлениями. Далеко ходить не надо: северокорейский кризис. Американский президент угрожает разбомбить страну, американские политики тоже по мелочам не размениваются, подталкивая мир к войне.

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И только Владимир Путин, президент «недемократической», по мнению француза, России призывает Совбез ООН и мировое сообщество к проведению дипломатических переговоров с КНДР. Перевернутая на Западе демократия какая-то…

Историк же малообразованный волюнтарист. Если последовать «совету»  Арьяковски, тут и до Третьей мировой недалеко. Но все же как «цивилизованному сообществу» хочется взять под контроль Россию. Интересно, более странные идеи «по принуждению России к принятию основ западной демократии» имеются? Отличный шаг в пропасть… без страховки.

Метки: великая россия, совбез оон, Франция
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Один комментарий»

  • 3474 2814
    Ирбис 20 октября 2017 в 19:25 Ссылка Пометить
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    Ну что вы от педиков хотите? Это да же уже не нация а так временно проживающие на арабской территории петухи. обсуждать бред этого ничто себя не уважать.

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