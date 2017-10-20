Дольф Лундгрен о президенте России: Путин крутой!

«Российская агрессия», «Россия вмешивается в президентские выборы в США», «Кремль и Трамп связаны», «русские хакеры», «Россия опасна» и прочий русофобский бред раздается то в европейском углу, то в Вашингтоне. Истерия, помноженная на ненависть, зависть и слабость. Российского президента пытаются представить в образе киношного «суперзлодея», но что думает по этому поводу тот, кому приходилось играть эту роль?

Дольф Лундгрен, шведская звезда боевиков, массовой истерии не поддался. По его мнению, Владимир Путин – сильный и уверенный президент, необходимый России, обладающей ядерным оружием. Да, политика Путина в профессиональном плане ему пойдет только на пользу: снова начинают снимать фильмы, в которых будет затребован образ злодея из России. Но это же кино… Творчество… Политика – другое дело.

Дольф Лундгрен в прошлом сыграл известного киногероя – русского злодея Ивана Драго в «Рокки-4» и теперь стоит ждать продолжения: очередной сюжет на тему «Восток против Запада». Драго возвращается, но уже с сыном.

Да, слишком много предрассудков накопилось вокруг Путина, его внешней политики и России. Но шведский актер прекрасно понимает, что американцы всегда ищут «плохого парня», которого нужно бояться и с этой целью активно продвигают его образ в мире. На этом месте побывали русские во времена СССР, иранцы, ИГИЛ*, восточные немцы и вот опять – «русские возвращаются». Но «Путин — хороший российский президент».

Краткая и емкая характеристика от человека, понимающего, что американцы не без греха, а стиль работы ЦРУ, пускающих людей в расход, не вызывает умиления. И вот они пытаются судить российского президента? Лундгрен открыто про Путина заявляет: «Да, черт побери, я думаю, что он крутой».

Интересно, после такой характеристики российского президента, идущей вразрез с американской пропагандой, его точно пригласят сниматься в Голливуд? Шутки шутками, но если кому-то захочется обвинить шведского актера в глупости: мол, боксер и все такое, то им стоит вспомнить о такой «мелочи» как уровень IQ. Как известно, среднестатистический образованный человек обладает примерно 100-110 баллами, а Дольф Лундгрен – 160-ю.

К слову, Стив Хокинг обладатель аналогичного результата. Так что, Дольф Лундгрен «мозгами не обижен». Помимо карьеры киноактера он является магистром по химической инженерии в Университете Сиднея и даже был награжден престижной стипендией Фулбрайта в Массачусетском технологическом институте. К его мнению, думаю, прислушаются и рядовые шведы, и поклонники. Он точно знает о чем говорит… Да, Путин – крутой!