“Для США уже слишком поздно”

NI рассказал, как российские С-400 "перевернули игру" НАТО на Ближнем Востоке

Поставки российских ЗРС С-400 "Триумф" Турции, Саудовской Аравии и ряду других стран Ближнего Востока станут мощным ударом по США и изменят правила игры в регионе. Об этом пишет автор американского портала The National Interest Стивен Брайен.

Еще недавно считавшиеся преданными союзниками США и НАТО ближневосточные страны активно приобретают у России зенитные ракетные системы С-400 – в начале октября о покупке договорилась Саудовская Аравия, а незадолго до этого – Турция, заключившая контракт на 2,5 млрд долларов. Параллельно ведутся переговоры о продаже "Триумфов" Египту (у этой страны уже есть российские ЗРС С-300) и Бахрейну

Наличие у стран НАТО (Греция, Болгария) российских средств ПВО не является для США новостью, однако С-400 "в корне меняют ситуацию". Во-первых, эта система существенно превосходит западные аналоги – "Триумф" может применять ракеты разных диапазонов дальности, от малой (40 км) до большой (250 км), тогда как американский ЗРК "Пэтриот" способен поражать цели ракетами лишь одного типа дальностью 96 км.