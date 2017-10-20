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“Для США уже слишком поздно”

13:22. 20 октября 2017 Просмотров - 363 Нет комментариев Опубликовал:

NI: у США нет ничего подобного российским ЗРС С-400

NI рассказал, как российские С-400 "перевернули игру" НАТО на Ближнем Востоке

Поставки российских ЗРС С-400 "Триумф" Турции, Саудовской Аравии и ряду других стран Ближнего Востока станут мощным ударом по США и изменят правила игры в регионе. Об этом пишет автор американского портала The National Interest Стивен Брайен.

Еще недавно считавшиеся преданными союзниками США и НАТО ближневосточные страны активно приобретают у России зенитные ракетные системы С-400 – в начале октября о покупке договорилась Саудовская Аравия, а незадолго до этого – Турция, заключившая контракт на 2,5 млрд долларов. Параллельно ведутся переговоры о продаже "Триумфов" Египту (у этой страны уже есть российские ЗРС С-300) и Бахрейну
Наличие у стран НАТО (Греция, Болгария) российских средств ПВО не является для США новостью, однако С-400 "в корне меняют ситуацию". Во-первых, эта система существенно превосходит западные аналоги – "Триумф" может применять ракеты разных диапазонов дальности, от малой (40 км) до большой (250 км), тогда как американский ЗРК "Пэтриот" способен поражать цели ракетами лишь одного типа дальностью 96 км.
Против С-400 бессильны крылатые и баллистические ракеты и даже самолеты "стелс"
Второй важной особенностью С-400 является техническая уникальность системы. Ракета 9М96Е2. способна развивать скорость до 18,5 тыс. км/ч и поражать цели (в том числе крылатые и баллистические ракеты) всего в нескольких метрах над поверхностью земли. Также военные эксперты убеждены, что Россия может оснастить "Триумф" передовыми РЛС, работающими на сверхвысоких частотах, благодаря чему против С-400 окажутся бессильны даже американские истребители-"невидимки" F-22 и F-35.
 
Брайен называет С-400 "русским прорывом" в техническом и геополитическом отношении. Ключевым здесь является то, что покупателями "Триумфов" являются страны НАТО, будущее которых в составе блока является шатким (Турция). Кроме того, США не могут предложить своим союзникам ничего подобного, а Вашингтон, видимо, совершенно не беспокоится по этому поводу. "Штаты не хотят видеть, что эти системы (С-400) множатся. Слишком плохо и слишком поздно", - резюмирует National Interest.
 
 

 

Метки: С400
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