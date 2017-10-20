“Для США уже слишком поздно”
13:22. 20 октября 2017 Просмотров - 363 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
NI рассказал, как российские С-400 "перевернули игру" НАТО на Ближнем Востоке
Поставки российских ЗРС С-400 "Триумф" Турции, Саудовской Аравии и ряду других стран Ближнего Востока станут мощным ударом по США и изменят правила игры в регионе. Об этом пишет автор американского портала The National Interest Стивен Брайен.
Еще недавно считавшиеся преданными союзниками США и НАТО ближневосточные страны активно приобретают у России зенитные ракетные системы С-400 – в начале октября о покупке договорилась Саудовская Аравия, а незадолго до этого – Турция, заключившая контракт на 2,5 млрд долларов. Параллельно ведутся переговоры о продаже "Триумфов" Египту (у этой страны уже есть российские ЗРС С-300) и Бахрейну
Наличие у стран НАТО (Греция, Болгария) российских средств ПВО не является для США новостью, однако С-400 "в корне меняют ситуацию". Во-первых, эта система существенно превосходит западные аналоги – "Триумф" может применять ракеты разных диапазонов дальности, от малой (40 км) до большой (250 км), тогда как американский ЗРК "Пэтриот" способен поражать цели ракетами лишь одного типа дальностью 96 км.
Второй важной особенностью С-400 является техническая уникальность системы. Ракета 9М96Е2. способна развивать скорость до 18,5 тыс. км/ч и поражать цели (в том числе крылатые и баллистические ракеты) всего в нескольких метрах над поверхностью земли. Также военные эксперты убеждены, что Россия может оснастить "Триумф" передовыми РЛС, работающими на сверхвысоких частотах, благодаря чему против С-400 окажутся бессильны даже американские истребители-"невидимки" F-22 и F-35.
Брайен называет С-400 "русским прорывом" в техническом и геополитическом отношении. Ключевым здесь является то, что покупателями "Триумфов" являются страны НАТО, будущее которых в составе блока является шатким (Турция). Кроме того, США не могут предложить своим союзникам ничего подобного, а Вашингтон, видимо, совершенно не беспокоится по этому поводу. "Штаты не хотят видеть, что эти системы (С-400) множатся. Слишком плохо и слишком поздно", - резюмирует National Interest.