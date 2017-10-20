Действительно ли дорогой алкоголь наносит меньший вред организму?

Многие думают, что элитный и дорогой алкоголь менее вреден, чем дешевый. Так ли это, АиФ.ru рассказал психиатр-нарколог Игорь Лазарев:— Для тех, у кого проблемы с алкоголем, разницы нет — дорогой или дешевый алкоголь пить, так как и там, и там есть этиловый спирт, который одинаково вызывает чувство опьянения, эйфории, постепенно формируя привыкание. Так что с точки зрения развития зависимости и осложнений, связанных с ней, нет никакой разницы между дорогим и обычным алкоголем.Многие люди, особенно социально успешные, попадают в своеобразную ловушку, считая, что им зависимость или другие наркологические проблемы не грозят, так как они пьют именно «дорогой алкоголь». К сожалению, они не понимают, что таким образом просто придумывают себе оправдание. Люди сами себя обманывают и успокаивают, что дорогие напитки якобы безопаснее. Специалистам до таких людей тяжелее достучаться, переубедить их. С ними сложнее проводить реабилитацию и лечебные мероприятия. Те, кто потребляет более дешевый алкоголь, быстрее понимают, что наносят вред своему организму. С ними легче договориться о начале лечения.В дорогом алкоголе, если он не контрафактный, не будет содержаться совсем уж токсических веществ: метилового спирта, каких-то алкогольных суррогатов, которые нанесут серьезный, даже смертельный вред. Но тут вопрос в том, чтобы быть уверенным на 100% в безопасности алкоголя. К сожалению, подделывают и дорогие напитки. Но даже небольшие концентрации метилового спирта опасны — от нарушения зрения и вплоть до летального исхода.

Источник: 2planeta.ru