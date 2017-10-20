Действительно ли дорогой алкоголь наносит меньший вред организму?
13:16. 20 октября 2017 Просмотров - 229 4 коммент. Опубликовал: brahman
Многие думают, что элитный и дорогой алкоголь менее вреден, чем дешевый. Так ли это, АиФ.ru рассказал психиатр-нарколог Игорь Лазарев:
— Для тех, у кого проблемы с алкоголем, разницы нет — дорогой или дешевый алкоголь пить, так как и там, и там есть этиловый спирт, который одинаково вызывает чувство опьянения, эйфории, постепенно формируя привыкание. Так что с точки зрения развития зависимости и осложнений, связанных с ней, нет никакой разницы между дорогим и обычным алкоголем.
Многие люди, особенно социально успешные, попадают в своеобразную ловушку, считая, что им зависимость или другие наркологические проблемы не грозят, так как они пьют именно «дорогой алкоголь». К сожалению, они не понимают, что таким образом просто придумывают себе оправдание. Люди сами себя обманывают и успокаивают, что дорогие напитки якобы безопаснее. Специалистам до таких людей тяжелее достучаться, переубедить их. С ними сложнее проводить реабилитацию и лечебные мероприятия. Те, кто потребляет более дешевый алкоголь, быстрее понимают, что наносят вред своему организму. С ними легче договориться о начале лечения.
В дорогом алкоголе, если он не контрафактный, не будет содержаться совсем уж токсических веществ: метилового спирта, каких-то алкогольных суррогатов, которые нанесут серьезный, даже смертельный вред. Но тут вопрос в том, чтобы быть уверенным на 100% в безопасности алкоголя. К сожалению, подделывают и дорогие напитки. Но даже небольшие концентрации метилового спирта опасны — от нарушения зрения и вплоть до летального исхода.
Источник: 2planeta.ru
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Ну да по тому весь мир и не пьёт спирт ректификат и почти везде его всё же считают техническим. Миллионы россиян погибли в 90гг от этого технаря под названием спирт Рояль! У каждого из-за генетических особенностей своя норма алкоголя. Тут спорить очень трудно и бессмысленно, по тому что трудно сейчас определить где подлинный Коньяк, Виски или та же Водка или польская техническая бурда которую нам через братьев белорусов завозят столько что все магазины забиты этим *******.
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Согласен.
И всё-же (трудно сейчас определить где подлинный Коньяк, Виски или та же Водка) органолептически не трудно. Если знаешь “вкус” качественного “пойла”, даже редкое употребление (1 или 2 раза в месяц) коньяка или “вискаря”, позволяет разбираться в них.
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Какая разница , чем разбавить один и тот же спирт , будь это дорогое вино или дешёвое бырло .
Цитата :
ГОСТ 18300–72, Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.12.1972 № 2329 :
5.1 Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18300-72
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Да, этиловый спирт “люкс” уже редко “встретишь” в современном “пойле”.
И даже если “люкс”, то, САМОЕ ГЛАВНОЕ – не злоупотреблять в этом “деле”!