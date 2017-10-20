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Цена публикаций «Фонтанка.Ру»: сколько стоит выдать ложь за истину?

19:58. 20 октября 2017 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:

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Интернет-газета «Фонтанка.Ру» на портале BestRatings.ru позиционирует себя в качестве источника самых свежих и достоверных фактов, самой правдивой информации, не нуждающейся в проверке. Как эталон истины для СМИ. Характеристика довольно спорная, если вспомнить о такой «мелочи», как наличие среди ее материалов заказных публикаций, основанных на сомнительной информации, но зато выгодных изданию в финансовом плане.

Журналистская этика и нормы морали сотрудников газеты не сдерживают, что укладывается в рамки ее редакционной политики. За владельцами издания, «в тени», стоят западные структуры, завязанные на правительства США и стран ЕС. Руководство в лице Андрея Константинова, председателя совета директоров АЖУР-медиа, и Александра Горшкова, главного редактора газеты, контактирует с западными НКО с момента создания газеты.

Так, в 2003 году, Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало документ, в котором черным по белому было написано, что журналисты - «расследователи» Константинова проходили обучение в другой не менее интересной конторе Internews, а контакты господина Горшкова были указаны в приложении к данному документу.

Главред явно не первый год работает с западными «друзьями», распространяя «правдивую информацию» среди петербуржцев. Остается вопрос: нужно ли теперь искать уникальный материал, добиваться внимания читателей, работать на репутацию издания? Финансовая сторона вопроса давно решена: деньги будут перечислены в любом случае, ведь «покровители» не откажутся от столь выгодного приобретения.

Да, «Фонтанка.Ру» является выгодным приобретением по ряду причин. Одна из них – продвижение интересов правительств западных стран. Российские региональные издания, позиционирующие себя как оппозиционные СМИ, получают деньги от американских фондов за поддержку внесистемной оппозиции в стране, критику власти и обеление событий на Украине.

К слову, исполнительный директор Internews Network Эрик Джонсон как раз специализировался на постсоветском пространстве и занимался пропагандой, объясняя это развитием региональной прессы. Правда, развивал он ее в интересах США. Достаточно взглянуть и на список спонсоров организации, в число которых попал Национальный фонд поддержки демократии (NED), признанный в России нежелательной организацией за финансирование политических акций, направленных против решений властей.

Да и сам Андрей Константинов причастен к организации, признанной в России иностранным агентом в связи с получением крупных денежных грантов от Евросоюза и США. Он входит в попечительский совет «Фонда поддержки расследовательской журналистики 19/29».

Замечена «Фонтанка» и в связях с другими НКО, в том числе и с Глобальной сетью журналистских расследований (GIJN), в числе спонсоров которой отметился и небезызвестный идеолог «цветных революций» Сорос. На сайте организации и подконтрольного NED «Центра международной помощи СМИ» прямо говорится о том, что следует наладить сотрудничество с неправительственными структурами подобными АЖУР-медиа. Наладили…

Интересен и момент продажи издания иностранному капиталу в 2013 году: покупателем пакета акций стала шведская компания BONNIER BUSINESS PRESS AB, а гендиректором некий Вахер Андрус. Шведы уже владели рядом агентств и редакций по всему миру и не отказались от шанса получить в свои руки крупнейшее петербургское издание. Ведь сформировать общественное мнение по своему вкусу и в своих интересах выгодно.

Сказка кончилась после того, как по новому закону иностранцы имели право владеть только 20% акций в российских СМИ. Контрольный пакет акций был перепродан и вернулся обратно к Константинову, Горшкову, Андрею Потапенко и Евгению Вышенкову, что никак не повлияло на редакционную политику, продуманную до 2021 года. Ведь шведы планируют вернуть себе в виде дивидендов те средства, что вложили в газету.

Как известно, кто платит, тот музыку и заказывает. Финансовый ручеек уменьшился, а журналисты «Фонтанки» уже привыкли получать гранты из-за рубежа, причем явно немаленькие. Как исправить ситуацию? Выход был найден: Константинов занимал пост советника губернатора. Сразу и гранты появились (за несколько лет 15 млн. рублей!!!), а в качестве бонуса – доходы от шантажа местного бизнеса под прикрытием рекламы.

Разве выгодно публиковать достоверные материалы, когда хорошо платят только за ложь? А если один раз соврал, солжешь и второй, чем и пользуются западные «покровители» «Фонтанки».

Метки: антироссийская пропаганда, влияние сми, гранты, запад и россия
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