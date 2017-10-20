1990-2013.. Россия изменилась до неузнаваемости как внешне, так и внутренне. Сериал “Спящие”

О сериале "Спящие" 2017 г., о российской либеральной интеллигенции "С ДРУГОГО РАКУРСА".

С 9 октября на Первом канале премьера сериала "Спящие".

Содержание серий.

Москва. Лето 2013 года. Период очередного обострения обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, осложнения внешнеполитической обстановки в Европе.

Цепь не связанных между собой событий: нападение боевиков-исламистов на российских дипломатов в Ливии, самоубийство высокопоставленного чиновника МИД, информация о готовящемся в Москве теракте и проникновение боевиков на территорию России, заявление известного правозащитника о фактах коррупции в органах безопасности - на самом деле является многоходовой комбинацией западных спецслужб.

Оперативная группа, во главе с генералом Нефедовым, сын которого погиб во время нападения на дипломатов в Ливии, начинает расследование этих эпизодов. Полковник Родионов, входивший в группу эвакуации в Ливии, вступает в опергруппу Нефедова.

Раскрыть причины происходящих событий - первостепенная и личная задача и начальника, и подчиненного.

Сюжет фильма разворачивается в период обострения обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, осложнения внешнеполитической обстановки в Европе и охватывает события нескольких недель, в течение которых российским спецслужбам удалось разоблачить сложную и опасную комбинацию своих заокеанских оппонентов.

Сериал "Спящие" снят по сценарию Сергея Минаева (телеведущий, главный редактор журнала "Esquire", автор книг "ДухLess", "Media Sapiens", "The Тёлки", "Р.А.Б"). Режиссер - Юрий Быков (фильмы "Дурак", "Майор", сериал "Метод").

В главных ролях: Игорь Петренко, Наталья Рогожкина, Дмитрий Ульянов, Юрий Беляев, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Александр Рапопорт, Карина Разумовская, Елена Подкаминская, Артем Семакин и др.

Оператор-постановщик Юрий Коробейников, креативный продюсер Елена Лапина. Продюсеры: Федор Бондарчук и Вячеслав Муругов.

"Спящие" - программа иностранных спецслужб, предполагающая использование ранее внедренных в органы управления и крупного бизнеса агентов, ожидающих в "спящем режиме" команду на активные действия. О программе знают лишь несколько ветеранов, создававших сеть. На фоне межгосударственного кризиса программа "Спящие" возобновляется.

2013 год. Москва. Оперативная группа ФСБ во главе с генералом Нефедовым (Юрий Беляев), сын которого погиб во время нападения на российское посольство в Ливии, начинает расследование. Полковник Андрей Родионов (Игорь Петренко), входивший в группу эвакуации из посольства, в настоящее время становится сотрудником опергруппы Нефедова. Раскрыть причины произошедшего - первостепенная и личная задача как начальника, так и подчиненного.

Сергей Минаев: "В основу фильма легла реальная история об операции российских спецслужб и их противодействия западной разведке, которую мне рассказали мои знакомые. Случилась она в 2013 году. На мой взгляд, у нас получился крепкий шпионский триллер, я очень доволен тем, как мы его сняли. Безусловно, пришлось изменить какие-то вещи, которые указывали на конкретных персонажей. Нас консультировали действующие сотрудники спецслужб. Какие-то истории в кино не попали, потому что они до сих пор являются государственной тайной. Но все, что касается методов передачи информации, методов вербовки, мы это показали достаточно достоверно".

Юрий Быков: "Все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны. Но подобные события в том или ином виде происходят. Мы строим художественный образ не в вакууме, а на фундаменте реально разворачивающихся процессов в социальной и геополитической сферах. На фоне противостояния двух систем главные герои любят, ненавидят, предают. "Спящие" - это и шпионская история, и драма, и любовный треугольник".

Сергей Минаев: "Два главных героя фильма - офицер ФСБ Андрей Родионов (Игорь Петренко) и журналист Иван Журавлев (Дмитрий Ульянов). Они когда-то дружили, потом жизнь их развела. Родионов дослужился до полковника ФСБ, Журавлев стал очень известным журналистом. Один - государственник, консерватор, другой - жесткий либерал. По многим вопросам они не сходятся, постоянно спорят о том, что должно произойти со страной и как она должна развиваться. Это четко прописанные типажи.

В фильме показано, как работают медиа, журналисты, блогеры, правозащитники и люди, которые занимаются антикоррупционной общественной деятельностью. Описывая работу разведок, я старался избегать шаблонов. У нас идет война двух высокопрофессиональных спецслужб, каждая из которых отстаивает интересы своей страны. Шахматная партия абсолютно равных соперников".

Юрий Быков: "В "Спящих" играют замечательные артисты. Я открыл их для себя и, надеюсь, по-новому открою для зрителя. Они известные, но не в центре внимания - Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов. И невероятная актриса очень серьёзного уровня - Наталья Рогожкина. Роль "на сопротивление" будет у Карины Разумовской, такой ее еще не видели".

Игорь Петренко: "Мой герой Андрей Родионов - полковник ФСБ, он делает все, чтобы отстоять интересы безопасности нашей Родины. Вернулся домой после 15-летней служебной командировки в Ливии и в Ираке. В Москву он попадает из 90-х сразу в 2013-й, для него это потрясение. Россия изменилась до неузнаваемости как внешне, так и внутренне. Что-то ему интересно, что-то вызывает шок, и он пытается адаптироваться к новой реальности".

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СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

Что же так затронуло сердца либеральной тусовки? Вот хотя бы несколько цитат, растасканные из фильма по интернету – эти фразы и гарантировали обструкцию режиссеру. источник

ФСБшник — оппозиционеру:

"Нищим русский народ сделали вы в 90-е. Когда кричали про демократию, а параллельно под шумок забирали фабрики и заводы. Но ничего, как видишь, мы выжили. Да, такие, как я, вернули себе страну, и такие, как я, будем ее защищать".

Предатель из ФСБ во время поимки:

"А это мой дом? Вот это все неандертальское быдло с правилами жизни каменного века — мой дом? Родионов, ты не предателя поймал, а человека, который хотел что-то изменить. Пусть даже таким путем. Потому что вы не оставляете нам выбора. И нас еще будет очень много, поверь мне. Пока вы не научитесь уважать свой народ".

Журналист - жене:

— Ты хочешь обратно в СССР, да? Где «железный занавес»? Где маршируют все на митингах? Где дефицит? Отлично...





— Слушай, я не понимаю, зачем ты сгущаешь краски? Почему именно в СССР? И, вообще, с чего ты решил, что где-то там будет лучше? И где, кстати, — там?





— В штатах. Кира, по европейским меркам, мы с тобой ещё люди даже не среднего возраста. Давай уедем, начнём всё сначала, отдадим Артёма в нормальный колледж.





— Иван, это всё слова! Ты хочешь стать таким же, как наши общие знакомые — вечно озлобленным эмигрантом, который сидит ежедневно в сети и выискивает, что ещё такого плохого случилось в России? Смакует все эти подробности с единственной только целью, чтобы оправдать свой отъезд! Видите, что происходит!? А я вам говорил, что нужно валить!

Любовница - журналисту:

— Просто надоело это двуличие чёртово... Сегодня ты пишешь статью о коррупции, о людях без чести и без совести, а завтра с ними же на презентации ты пьёшь шампанское, потому что они же приличные люди. Главный девиз — и вашим и нашим. И при этом все умудряются оставаться приличными, «рукопожатными» людьми.

— Вообще-то, это называется светским обществом.





— Это у нас называется светским обществом, а в другой стране это называется лживым дерьмом!





— А ты много знаешь про другие страны?





— Ну конечно, куда мне! Я же из Челябинска!





<...>





— Послушай меня, радость моя, забудь, что ты «пацанка» из Челябинска, если хочешь хоть как-то устроить свою жизнь в Москве. Главное, чему здесь надо научиться — компромиссам.





— Компромиссам? То есть твоё желание усидеть на двух стульях со мной и с твоей женой — это не скотство, это компромисс?

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P.S.

Начал читать на днях один из романов русского писателя-фантаста Василия Головачёва "Беспощадный, или Искатели смерти" и прямо-таки зацепился сознанием за эту вот фразу:

"Смотрю телевизор, а там все нерусские люди об устройстве русской жизни рассуждают."

А ведь действительно, парадокс, почему только богомизгнанный народ рассуждает о том, как им обустроить Россию. То есть свою жизнь они обустроили, ответ на вопрос "КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?" для них давно сформулирован: "Тому, кому и на Западе неплохо".

Вот они с утра и до утра в поте лица отрабатывают свои получаемые миллионы, отвечая на якобы русские вопросы "КТО ВИНОВАТ?" и "ЧТО ДЕЛАТЬ?".

И тут облом..

Не русские это вопросы, точно также как не существует РУССКОГО РОКА, РУССКОГО ШАНСОНА, РУССКОЙ ЭСТРАДЫ.. Не верите?

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Русскоязычный шансон, русскоязычная эстрада, русскоязычный юмор - это еврейский шансон, еврейская эстрада, еврейский юмор.

"Вся советская эстрада - это еврейская музыка.





Даже вся блатная песня - это тоже еврейская музыка"

Андрей Макаревич, народный артист Российской Федерации

"Все мои песни - еврейские. Это переделанные под якобы русские песни кадиши".





(Кадиш - еврейская молитва).

Владимир Шаинский, народный артист РСФСР

У российской эстрады - еврейские корни.





Крамольную мысль скажу: практически всю советскую песенную классику и современную российскую эстраду зацементировала еврейская религиозная музыка.

Михаил Турецкий, народный артист России

"У нас абсолютно еврейский рок"

Сергей Шнуров, российский рок-музыкант

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Юмор представляет собой опасное оружие, потому что снимает порог критичности, является инструментом для притупления бдительности. Комичная, смешная подача проблемы не дает относиться к ней серьезно.





На ТВ обычно высмеиваются те сферы жизни, в которых существуют определенные серьезные проблемы: образование, армия, политика, выборы, взаимоотношения и быт жены с мужем, взаимоотношения с тещей, и др.





Интенсивно запускаются в массы анекдоты, комедийные фильмы, демотиваторы, смешные картинки, картинки с надписями (со смешными подписями к таким картинкам). В чем здесь таится опасность?





Дело в том, что зло высмеянное перестает быть злом, восприниматься как зло.





Таким образом, злое, злостное, грубое явление в жизни общества не исчезает, не решается, а становится для людей обыденным, нормальным, привычным, в порядке вещей и т.д.

Почему сатирой и юмором в России в основном занимаются люди «нетитульной» национальности

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Думаю, что не лишне будет расширить тему российского либерализма и напомнить высказывания о русском народе и России известных либералов. А то, что они, либералы, принадлежат к одному и тому же племени - совпадение ли это, вот вопрос ВОПРОСОВ..

Либерасты о русских: «Русская нация — раковая опухоль человечества!»

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Соловьёв Владимир Рудольфович — российский журналист, шоумен, теле- и радиоведущий, а также писатель, актёр, певец и общественный деятель.

"Россия - страна евреев, русские тут в гостях"..

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Михаил Михайлович Жванецкий — российский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр.

«Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое»..

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Владимир Владимирович Познер — советский, российский и американский журналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения (1994—2008), писатель.

«Я не русский человек, это не моя Родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома — и от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим.





И если у меня нет работы, я поеду туда, где чувствую себя дома. Скорее всего, я уеду во Францию».

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Новодворская Валерия Ильинична - советский диссидент и правозащитник; российский либеральный политический деятель и публицист, основательница праволиберальных партий «Демократический союз» и «Западный выбор».

«Русская нация — раковая опухоль человечества!»





"Русских нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию их положили у параши, и правильно сделали".





"Жалкие, несостоятельные в духовном плане, трусливые спят у параши и никаких прав не имеют. Если таким давать права, понизится общий уровень человечества".

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Анатолий Борисович Чубайс — советский и российский политический и хозяйственный деятель, генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (с 2008 года). С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».

«Я перечитал всего Достоевского, и теперь к этому человеку не чувствую ничего, кроме физической ненависти. Когда я вижу в его книгах мысли, что русский народ - народ особый, богоизбранный, мне хочется порвать его на куски».

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Альфред Рейнгольдович Кох — российский государственный деятель. В 1990-x годах был председателем Госкомимущества России (1996—1997) и заместителем председателя правительства Российской Федерации.

«Народ не адекватен своим интересам. Народ, который взахлеб любил Сталина, не может быть признан адекватным».





"Россия никому не нужна (смеется), не нужна Россия никому (смеется), как вы не поймете! Я не понимаю, чего такого особого в России?"

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Валерий Валерьевич Панюшкин — известный российский журналист и литератор.

«Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было больше складывать собою национальное государство, а можно было бы превратиться в малый народ наподобие води, хантов или аварцев».

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Ксения Анатольевна Собчак — российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса, политик. Кандидат в президенты Российской Федерации с 18 октября 2017 года.

"Сначала 1917 год, потом сразу 1937-й. Два подряд уничтожения элиты привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья. Я бы вообще запретила эту страну."

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Татьяна Никитична Толстая — российская писательница, публицист, литературный критик и телеведущая.

«Страна не такова, чтобы ей соответствовать!.. Ее надо тащить за собой, дуру толстожопую, косную! Вот сейчас, может, руководство пытается соответствовать, быть таким же бл...ским, как народ, тупым, как народ, таким же отсталым, как народ».

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Юрий Гусаков, основатель телеканала Russia.ru

«Страну населяет звероподобный сброд, которому просто нельзя давать возможность свободно выбирать. Этот сброд должен мычать в стойле, а не ломиться грязными копытами в мой уютный кондиционированный офис».

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Игорь Юрьевич Юргенс — российский экономист, президент Института современного развития (ИНСОР).

«Какие там инновации, какая индустрия! Судьба России - вывозить нефть и другое сырьё! Забудьте об остальном!»

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Лена Алексеевна Хейдиз — современная художница, г. Москва.

«...меня от дебилов тошнит, от РУССКИХ ДЕБИЛОВ, у которых нет ничего за душой кроме болтовни и претензии на «великость», вы - ничтожные дешевые глупые уроды, о которых стыдно даже марать руки».

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Артемий Кивович Троицкий — советский и российский рок-журналист, музыкальный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР, инди (независимой) и электронной музыки в России.

Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта. Когда я вижу их - начиная от ментов, заканчивая депутатами, то считаю, что они, в принципе, должны вымереть... На самом деле, этой породы мне совершенно не жалко. И, если вместо той, которая вымрет (а она вымрет), вырастет новая поросль нормальных мужчин - чистых, опрятных, умных...

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Дмитрий Быков - российский писатель, поэт, публицист, журналист

"Разговоры о российской духовности, исключительности и суверенности означают на самом деле, что Россия -бросовая страна с безнадежным населением.

Большая часть российского населения ни к чему не способна, перевоспитывать ее бессмысленно, она ничего не умеет и работать не хочет.

Российское население неэффективно.

Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами".

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Андрей Бильжо - российский художник-карикатурист.

- российское общество напоминает алкоголика.

- если представлять наше российское общество как некоего человека, то все последние десять-пятнадцать лет оно отчетливо и безнадежно тупело. Говоря чуть более научно, все эти годы на него наваливался тяжелейший склероз.

-нынешнее российское общество характеризуется не только тотальной забывчивостью, полной потерей памяти, но и агрессивностью.

- если раньше можно было рассуждать о какой-то психопатии, то сегодня уже безусловно приходится констатировать паранойяльность, параноидный бред преследования.

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Леонид Исаакович Ярмольник — советский и российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий.

Николай Владимирович Фоменко — советский и российский музыкант, певец, автор песен, актёр, радио- и телеведущий.

...Тут Ярмольник с Фоменко приехали в Латвию, пошли на радио и рассказали о том, какое в России живёт ужасное и тупое быдло.

Спокойно так и, видимо, по привычке расписались за всех нас в дикости и варварстве перед цивилизованными прибалтами.

О чём и как можно договариваться с такого рода манкуртами, презирающими соотечественников и считающих всех нас неразвитыми дикарями в образе матерящегося сидя на диване дауна из "нашей раши"?

Как достичь компромисса самовлюблённого меньшинства без совести и чести, презирающего народ, с тем самым народом?

Какое может быть подлинное искусство без любви к делу и зрителю, к своей Родине?

Возможно ли говорить о возрождении русской культуры или хотя бы прекращении деградации массовой культуры, когда её деятели откровенно ненавидят тех, с кем родились в одной стране?

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Лия Ахеджакова - советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка России.

На вопрос об отношении к США ответила:

"Я обожаю эту страну. Мне там дышится легко, там живут приветливые люди. Поверьте, я говорю это не потому, что даю интервью для американского издания. Я не могу сейчас сказать, что конкретно мне там нравится - какие-то обычаи, архитектура, театры, музеи, еда - просто мне подходит атмосфера этой страны".

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Эльдар Александрович Рязанов - советский и российский кинорежиссёр, сценарист, поэт, драматург, педагог, профессор. Народный артист СССР.

Жить бы мне





В такой стране,





Чтобы ей гордиться.

Только мне





В большом говне





Довелось родиться..

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Юрий Исаакович Каннер - российский еврейский общественный деятель, предприниматель, 6-й президент Российского еврейского конгресса

«Но в чем состоит именно российская особенность еврейского вопроса?

Да в том, что в России евреи интегрировались не со 140-миллионным народом, а только с его интеллигенцией – это ученые, инженеры, писатели.

Поэтому большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».

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отсюда