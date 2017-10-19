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Сводки от ополчения Новороссии 19 октября 2017

22:09. 19 октября 2017 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 19.10.2017

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ВСУ продолжают стягивать технику к линии соприкосновения — Басурин

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Кремль прокомментировал участие Суркова в открытии памятника героям Донбасса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает, что участие помощника главы государства Владислава Суркова в церемонии открытия памятника героям Донбасса дискредитирует Россию как страну-посредника в урегулировании конфликта.

«Нет, мы так не считаем. Все-таки речь идет о том, что герои – как говорят авторы памятника – защищали Донбасс от агрессии экстремистских элементов. Вы знаете, какие события спровоцировали все то, что сейчас происходит на юго-востоке Украины», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия была и остается гарантом Минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемерно способствовать выполнению Минских договоренностей теми сторонами, которым надлежит это сделать.

Напомним, открытие монумента в честь героев Донбасса состоялось в понедельник в Ростове-на-Дону, в церемонии поучаствовал глава ДНР Александр Захарченко, экс-глава республики и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, а также помощник президента Владислав Сурков.

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“Мы придём”. ВСУ оповестили о “скором вводе” американских войск в Донбасс

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