Сводки от ополчения Новороссии 19 октября 2017
- 20:27 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 19.10.2017.
- 15:55 ВСУ продолжают стягивать технику к линии соприкосновения — Басурин.
- 14:38 Кремль прокомментировал участие Суркова в открытии памятника героям Донбасса.
- Вчера 21:58 “Мы придём”. ВСУ оповестили о “скором вводе” американских войск в Донбасс.
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 19.10.2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ продолжают стягивать технику к линии соприкосновения — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Кремль прокомментировал участие Суркова в открытии памятника героям Донбасса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает, что участие помощника главы государства Владислава Суркова в церемонии открытия памятника героям Донбасса дискредитирует Россию как страну-посредника в урегулировании конфликта.
«Нет, мы так не считаем. Все-таки речь идет о том, что герои – как говорят авторы памятника – защищали Донбасс от агрессии экстремистских элементов. Вы знаете, какие события спровоцировали все то, что сейчас происходит на юго-востоке Украины», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия была и остается гарантом Минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемерно способствовать выполнению Минских договоренностей теми сторонами, которым надлежит это сделать.
Напомним, открытие монумента в честь героев Донбасса состоялось в понедельник в Ростове-на-Дону, в церемонии поучаствовал глава ДНР Александр Захарченко, экс-глава республики и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, а также помощник президента Владислав Сурков.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
“Мы придём”. ВСУ оповестили о “скором вводе” американских войск в Донбасс
К оглавлению | Источник: www.youtube.com