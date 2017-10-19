Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 октября 2017

По информации местных жителей, сегодня в концентрационном лагере в Идлибе содержится около 500 человек. Боевики используют их как рабов. К сожалению, оказавшись там, человек практически не имеет шансов выжить.

С каждым днем все ближе приближается тот счастливый день, когда земля сирийская будет полностью освобождена от террористических группировок, а границы моей Родины восстановлены. Вот уже и «Тигры» генерала Сухейла взяли один из последних оплотов игиловцев на Востоке — город Меядин, а отряды правительственной армии успешно добивают остатки боевиков на севере провинции Хама…

На фоне всех этих радостных событий, черти на территориях, где традиционно руководили всем происходящим инструкторы НАТО, продолжают творить бесчинства.

Так, вблизи турецкой границы есть некогда знаменитый на весь средневековый мир своими оливками город Идлиб. Еще в 2015 году его заняли террористы «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*). И с тех пор нет местным жителям покоя…

С недавних же пор жизнь «маленького» человека в этом городе стала совсем невозможной: количество убийств и преступлений против личности выросло многократно, не щадят никого, недавно по провинции прокатилась волна убийств так называемых «Белых Касок».

Сегодня боевики планируют организовать прорыв в глубь сирийской земли — туда, где они смогут смешаться с мирными гражданами. Но, как показали события последних дней, это практически нереально. Ведь с одной стороны стоят турецкие военные, с другой — щедро спонсируемые Анкарой силы так называемой «Свободной сирийской армией», не дают спокойно жить «Нусре» также и курдские отряды.

Наибольших же успехов в противостоянии с террористами, бесспорно, достигли солдаты и офицеры армии Башара Асада. Оно и понятно, ведь они освобождает свои родные земли…

Окруженные террористы попытались сначала договориться, а потом, используя оружие, стали нападать на одиночные группы своих собратьев по отсутствию разума — чертей ИГИЛ*, называя это ликвидацией «спящих ячеек» и так далее. Однако и здесь их ждало разочарование — они понесли потери и спровоцировали целую серию терактов, которые происходят с завидной регулярностью.

На фото справа один из последних известных терактов в Идлибе — подрыв пикапа со смертником и захваченный склад ИГИЛ в г. Сармин в Идлибе, где производились и хранились пояса смертников .

В сложившейся ситуации нелюди из «Нусры» обрушили все свое зло на простых жителей города Идлиба.

Вооруженные до зубов, они врываются в дома, требуя отдать все свои сбережения. Более того, боевики разбирают на части канализационные системы, по всей видимости, чтобы из труб сделать свои смертоносные оружия. Недавно же в отдаленной части города террористы оборудовали концентрационный лагерь. Стать узником этого ужасного места может любой человек: достаточно просто не так посмотреть на черта. Тот же, кто посмеет спрятать какие-либо припасы или начнет препятствовать нелюдям из «ан-Нусры», автоматически становится заключенным этого страшного места.

По информации местных жителей, сегодня в лагере содержится около 500 человек. Боевики используют их как рабов. К сожалению, оказавшись там, человек практически не имеет шансов выжить.

Питаются заключенные лишь грызунами и насекомыми, а пьют сточную и дождевую воду. В тюрьме бушуют смертоносные вирусные заболевания…

Тех же, кто от бессилия перестает работать, террористы на глазах остальных узников зверски убивают. При том методы казни заставляют ужасаться даже привыкших ко всему сирийцев. Самое страшное, что обезображенные трупы людей закидываются в камеры к еще живым заключенным.

Паренёк на фото ниже — Абдалла Нуреддин Ходжа, он был похищен боевиками «Нусры» и выпущен через месяц, после того, как его родственники выкупили его за 8 миллионов сирийских фунтов (около 16 000 долларов США). Преступление зафиксировано правозащитным сообществом Jabhat alnusra Volations.

Стоит добавить, что кроме боевичья не так давно в городе разгуливают также некие господа, которые разговаривают между собой на английском языке. Мои собеседники сообщили, что вооружены они, не только американским оружием, но и израильскими автоматами «галиль».

«Более того, кроме языка американцев в Идлибе вы можете услышать и непонятные протяжные наречия…» — сообщил один из жителей пресловутого города.

Я со своей стороны рискну предположить, что так могут разговаривать представители Эстонии, но это лишь догадка…

Что ж, за 6 лет войны, бушующей на земле сирийской, мои соотечественники пережили много горя, и лишь русские братья смогли остановить гибель государства. Благодаря им в этом году практически не осталось территорий занятых террористами. Что же касается города Идлиба, а также всей одноименной провинции, лично я уверен, что уже очень скоро и они будут освобождены сирийскими храбрыми воинами под командованием нашего президента Башара Асада.

Однако также я не сомневаюсь и в том, что недруги из Израиля и известной страны из-за океана в самое ближайшее время решат внезапно вмешаться и защитить «умеренных террористов, страдающих от бесчинств заключенных». Только вот в этом случае ни один израильский самолет, вторгнувшийся в земли арабской республики, уже не вернется к себе на базу.

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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо

Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.