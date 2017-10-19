Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 октября 2017
- 12:38 Кадры боев сирийской армии с ИГИЛ.
- 08:00 Нас ждёт второе 11 сентября, — Белый дом.
- 05:30 Важная миссия российских военных в Сирии: Конвой Минобороны прибыл в г. Хальдия (ФОТО).
- 04:33 Идлиб под властью «Аль-Каиды»: Концлагеря для несогласных, постоянные теракты и убийства (ФОТО).
- 02:45 Военный позор США: Коалиция собирается освободить Ракку третий раз за неделю (ФОТО).
- 00:45 Сирия: Бедуинский «спецназ» ИГИЛ, подготовленный США (ФОТО).
Кадры боев сирийской армии с ИГИЛ
В провинции Хама продолжается наступление сирийской правительственной армии на террористов
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Нас ждёт второе 11 сентября, — Белый дом
Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что экстремисты планируют осуществить теракт, подобный атаке 11 сентября 2001 года, жертвами которой стали почти три тысячи человек.
«Террористические организации — ИГИЛ* или другие — хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом», — приводит Daily Mail ее слова во время выступления в американском посольстве в Лондоне.
По ее словам, сейчас у ИГИЛ переходный период, когда боевикам «нужно обеспечить поступление финансов, продолжать быть заметными и сохранять свою численность, поэтому они реализуют небольшие замыслы».
11 сентября 2001 года в США боевики-смертники «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.
Жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но и еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек — в Пенсильвании.
Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и один — Ливана.
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* запрещенные в РФ террористические группировки
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Важная миссия российских военных в Сирии: Конвой Минобороны прибыл в г. Хальдия (ФОТО)
Российские военные из Медицинского отряда специального назначения и Центра примирения прибыли в город Хальдия.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в городе Хальдия провинции Хама
Вчера Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике провел акцию по оказанию гуманитарной и медицинской помощи населению города Хальдия в провинции Хама.
Жители города получили около 2,5 тонн продовольственных наборов.
В районе раздачи гуманитарной помощи силами Медицинского отряда специального назначения был развернут медицинский пункт, в котором была оказана помощь более 100 местным жителям, в том числе 68 детям. Больным розданы необходимые медицинские препараты, остро нуждающимся в них.
Всего Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике проведено 1650 гуманитарных акций.
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Идлиб под властью «Аль-Каиды»: Концлагеря для несогласных, постоянные теракты и убийства (ФОТО)
По информации местных жителей, сегодня в концентрационном лагере в Идлибе содержится около 500 человек. Боевики используют их как рабов. К сожалению, оказавшись там, человек практически не имеет шансов выжить.
С каждым днем все ближе приближается тот счастливый день, когда земля сирийская будет полностью освобождена от террористических группировок, а границы моей Родины восстановлены. Вот уже и «Тигры» генерала Сухейла взяли один из последних оплотов игиловцев на Востоке — город Меядин, а отряды правительственной армии успешно добивают остатки боевиков на севере провинции Хама…
На фоне всех этих радостных событий, черти на территориях, где традиционно руководили всем происходящим инструкторы НАТО, продолжают творить бесчинства.
Так, вблизи турецкой границы есть некогда знаменитый на весь средневековый мир своими оливками город Идлиб. Еще в 2015 году его заняли террористы «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*). И с тех пор нет местным жителям покоя…
С недавних же пор жизнь «маленького» человека в этом городе стала совсем невозможной: количество убийств и преступлений против личности выросло многократно, не щадят никого, недавно по провинции прокатилась волна убийств так называемых «Белых Касок».
Сегодня боевики планируют организовать прорыв в глубь сирийской земли — туда, где они смогут смешаться с мирными гражданами. Но, как показали события последних дней, это практически нереально. Ведь с одной стороны стоят турецкие военные, с другой — щедро спонсируемые Анкарой силы так называемой «Свободной сирийской армией», не дают спокойно жить «Нусре» также и курдские отряды.
Наибольших же успехов в противостоянии с террористами, бесспорно, достигли солдаты и офицеры армии Башара Асада. Оно и понятно, ведь они освобождает свои родные земли…
Окруженные террористы попытались сначала договориться, а потом, используя оружие, стали нападать на одиночные группы своих собратьев по отсутствию разума — чертей ИГИЛ*, называя это ликвидацией «спящих ячеек» и так далее. Однако и здесь их ждало разочарование — они понесли потери и спровоцировали целую серию терактов, которые происходят с завидной регулярностью.
На фото справа один из последних известных терактов в Идлибе — подрыв пикапа со смертником и захваченный склад ИГИЛ в г. Сармин в Идлибе, где производились и хранились пояса смертников .
В сложившейся ситуации нелюди из «Нусры» обрушили все свое зло на простых жителей города Идлиба.
Вооруженные до зубов, они врываются в дома, требуя отдать все свои сбережения. Более того, боевики разбирают на части канализационные системы, по всей видимости, чтобы из труб сделать свои смертоносные оружия. Недавно же в отдаленной части города террористы оборудовали концентрационный лагерь. Стать узником этого ужасного места может любой человек: достаточно просто не так посмотреть на черта. Тот же, кто посмеет спрятать какие-либо припасы или начнет препятствовать нелюдям из «ан-Нусры», автоматически становится заключенным этого страшного места.
По информации местных жителей, сегодня в лагере содержится около 500 человек. Боевики используют их как рабов. К сожалению, оказавшись там, человек практически не имеет шансов выжить.
Питаются заключенные лишь грызунами и насекомыми, а пьют сточную и дождевую воду. В тюрьме бушуют смертоносные вирусные заболевания…
Тех же, кто от бессилия перестает работать, террористы на глазах остальных узников зверски убивают. При том методы казни заставляют ужасаться даже привыкших ко всему сирийцев. Самое страшное, что обезображенные трупы людей закидываются в камеры к еще живым заключенным.
Паренёк на фото ниже — Абдалла Нуреддин Ходжа, он был похищен боевиками «Нусры» и выпущен через месяц, после того, как его родственники выкупили его за 8 миллионов сирийских фунтов (около 16 000 долларов США). Преступление зафиксировано правозащитным сообществом Jabhat alnusra Volations.
Стоит добавить, что кроме боевичья не так давно в городе разгуливают также некие господа, которые разговаривают между собой на английском языке. Мои собеседники сообщили, что вооружены они, не только американским оружием, но и израильскими автоматами «галиль».
«Более того, кроме языка американцев в Идлибе вы можете услышать и непонятные протяжные наречия…» — сообщил один из жителей пресловутого города.
Я со своей стороны рискну предположить, что так могут разговаривать представители Эстонии, но это лишь догадка…
Что ж, за 6 лет войны, бушующей на земле сирийской, мои соотечественники пережили много горя, и лишь русские братья смогли остановить гибель государства. Благодаря им в этом году практически не осталось территорий занятых террористами. Что же касается города Идлиба, а также всей одноименной провинции, лично я уверен, что уже очень скоро и они будут освобождены сирийскими храбрыми воинами под командованием нашего президента Башара Асада.
Однако также я не сомневаюсь и в том, что недруги из Израиля и известной страны из-за океана в самое ближайшее время решат внезапно вмешаться и защитить «умеренных террористов, страдающих от бесчинств заключенных». Только вот в этом случае ни один израильский самолет, вторгнувшийся в земли арабской республики, уже не вернется к себе на базу.
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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо
Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Военный позор США: Коалиция собирается освободить Ракку третий раз за неделю (ФОТО)
Виртуальная победа США над ИГИЛ в Ракке обрастает новыми подробностями.
Напомним, что командование проамериканских «Сирийских демократически сил» и все ведущие мировые информагентства уже 2 раза за 7 дней объявляли об «освобождении» Ракки. Как сообщалось, во вторник во время появления новостей о взятии Ракки в западных СМИ спикер операции «Непоколебимая решимость» полковник Райян Диллон официально заявил, что «после операции, продолжавшейся более четырёх месяцев, Ракка очищена от ИГИЛ более чем на 90 процентов».
В среду полковник Пентагона обнародовал данные о новых результатах военной операции Коалиции в «освобожденной» от ИГИЛ Ракке.
«Теперь SDF контролируют 95% Ракки, взят футбольный стадион, бывший больничный комплекс, Найм круг; операция по очищению города продолжается».
Итак, пока западные СМИ продолжают рассказывать о победе Коалиции, ожесточенные бои в «освобожденной» от террористов Ракке продолжаются.
Напомним, что сотни террористов ИГИЛ* были официально выпущены из окруженного города курдами и американцами, боевики отправились воевать с Сирийской Арабской армией в Дейр эз-Зор. Судя по всему, именно эту «победу» уже третий день празднуют курды и американцы на остатках древнего сирийского города, за 4 месяца операции превращенного в руины.
На фоне руин Ракки госдеп обвиняет Россию и Сирию в авиаударах по Идлибу
Как видно на кадрах, городские кварталы буквально превращены в руины, не видно ни одного целого здания. Ранее публиковались фотографии, как самолёты США сжигают Ракку с помощью запрещенных фосфорных бомб.
На этом фоне, Госдеп США в среду опубликовал новое обвинение в адрес «российских и/или сирийских» сил в авиаударах по Идлибу, жертвами которых якобы становятся гражданские лица.
«Российские и/или сирийские силы продолжают наносить авиационные удары в провинции Идлиб, в результате чего в последнее время погибли десятки людей среди мирного населения и медицинского персонала», — сказано в заявлении госдепартамента.
Отметим, что какие-либо подробности или доказательства описанных ударов в сообщении не приводятся.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
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Сирия: Бедуинский «спецназ» ИГИЛ, подготовленный США (ФОТО)
На протяжении тысячелетий аравийские племена кочевников-бедуинов стремились контролировать Сирию.
Раньше они обкладывали данью земледельцев и брали плату за прохождение караванов по своим территориям. Теперь они интересуются контрабандой и рентой с добычи нефти.
С развитием современной государственности в Ираке и Сирии прошлое могущество племен Аназа, Шаммар, Баккара и других конфедераций бедуинов бассейна Евфрата было подорвано. Основные выгоды от контроля над обширными территориями были утеряны, власти стремились отвадить бедуинские кланы от криминала и перевести на гражданскую стезю.
Однако агрессия США и появление ИГИЛ* дало приверженцам войны и наживы в бедуинской среде новый шанс.
Американцы использовали племена для противостояния иранскому влиянию на развалинах оккупированного Ирака. Они подготовили своего рода бедуинский «спецназ» — мобильные группы на вооруженных тяжелыми пулеметами пикапах, способные перемещаться на десятки и сотни километров в сутки, появляться в тылу у противника и совершать диверсионные рейды.
Через несколько лет шейхи ряда племен вместе с этим «спецназом» перешли на сторону ИГИЛ. За это Абу Бакр Аль-Багдади дал им долю в богатых нефтяных месторождениях и на маршрутах контрабанды, в том числе на востоке Сирии, на правом берегу Евфрата.
Большим преимуществом этих кланов были их родственные и деловые связи по всему Ближнему Востоку. Это дает им возможность, в частности, иметь разветвленную агентуру во многих районах Сирии и Ирака.
Война ИГИЛ с «Аль-Каидой» и вербовка племенных вождей
Подъем ИГИЛ и его конфликт с сирийской «Аль-Каидой»* («Фронт ан-Нусра») на востоке Сирии в 2014 году имел опустошающие последствия и привел к внутриплеменной войне, которая продолжалась долгие месяцы. Кланы племени Эгидат раскололись на «игиловцец» и «нусровцев». Клан аль-Бакир воевать на стороне ИГИЛ, клан аль-Букамель — на стороне «Джебхат ан-Нусры»*. Кланы Шейтата вступили в союз с сирийской «Аль-Каидой» против ИГИЛ. Результатом этой войны стало поражение «Нусры» и тех бедуинских кланов, которые к ней примкнули. Многие бедуины были вытеснены с их территорий и из их родных деревень, множество бедуинов было перебито террористами ИГИЛ.
В тоже время главари ИГИЛ всегда очень упорно старались завербовать племенную молодежь. Группировка готовила целую серию пропагандистского видео, где лидеры Баггара, Эгидат, Джаббур и Бу Шаан приносят клятву верности «халифу». Верхушка ИГИЛ хорошо понимает, что структура племён поменялась, и выросло молодое поколение, отвергающее традиционный авторитет старейшин. Поэтому группировка заманивает в свои ряды молодых племенных лидеров, предлагая им долю в доходах от продажи нефти и контрабанды, а также обещая им различные высокие должности на оккупированных территориях. Так, главари ИГИЛ назначили 28-летнего Али ас-Саху шефом службы безопасности Ракки. Он, в свою очередь, начал набирать в банды ИГИЛ молодежь из своего племени Бу Шаабан и других племён.
Внутри ИГИЛ племена воюют с иностранными боевиками
С приезжими джихадистами в составе ИГИЛ у представителей племенных конфедераций отношения складывались непросто. Зачастую дело доходило до стрельбы и руководству террористов приходилось проводить репрессии для восстановления порядка. Кроме того, поддержавшие ИГИЛ кланы заплатили цену за полученные доходы — они приняли участии в истреблении и изгнании тех, кто быть заодно с террористами не захотел. Как, например, защитники Дейр-Эз-Зора из племени Ховейтат.
Сейчас, когда проект «Исламского государства» на территории Сирии и Ирака подходит к концу, племенному «спецназу» находится новое применение. За счет связей с американцами эти боевики получили возможность уйти из Ракки и Дейр-Эз-Зора на юг, к городам Абукемаль и Эль-Каим в районе сирийско-иракской границы. Курдские формирования из состава созданных Соединенными Штатами «Сирийских демократических сил» нередко закрывают глаза на перемещения летучих игиловских отрядов.
Пользуясь этим, боевики из ранее поддерживавших ИГИЛ племен перегруппировываются и договариваются с американцами. Им помогает наличие родственных кланов среди формирований так называемой сирийской оппозиции. В частности в сирийской пустыне у американской базы Эт-Танф.
Именно со стороны Эт-Танфа несколько сот боевиков пытались проникнуть в Восточный Каламун, но были остановлены правительственными войсками в районе города Эль-Карьятейн.
Поэтому слухи о том, что в районе Эт-Танфа игиловцев готовят к проведению атак на подконтрольной правительству территории Сирии, по всей видимости, не беспочвенны. В августе 2016 года именно из-за наличия связанных с ИГИЛ боевиков в расположенном близ Эт-Танфа лагере Эр-Рукбан Иордания закрыла здесь свою границу.
Так что в ближайшее время под видом «формирований оппозиции» бывшие, а то и действующие игиловцы вполне могут оказаться на территории южных сирийских провинций. Ведь США сейчас чрезвычайно важно разделить сирийское государство и не допустить правительственные силы в Заевфратье. Дестабилизация с помощью опытных игиловских боевиков обстановки в районе Дамаска может представляться американским кураторам бандформирований более чем своевременной.
Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Мы все понимаем и то что бы изменить всё старое на новое нужна война чего и добивается Америка идти в ногу с кем попало они не могут но они найдут таких и третьей мировой точно не избежать так как относительно статистике все глобальные войны происходят с мелких очагов эти банд формирования нужны для отвлечения внимания а самое главное то что пока все смотрят на этот беспредел и кидают свои силы на то что бы его унять по другую сторону строиться ещё больше и мощнее оружие против не согласных с американской политикой и к сожалению нас россиян это точно стороной не обойдёт