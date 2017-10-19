Сербия готова бороться за пересмотр итогов войны 90-х

Сербский министр обороны Александр Вулин на прошлой неделе оказался под прицелом критики посла США Кайла Скотта. По мнению американского посла, Вулин «подорвал месяцы работы по улучшению имиджа Сербии в США» своим заявлением о том, что для Сербии «прошло время стыда» и «наступило время тихой гордости, когда мы храним память о всех своих защитниках». Эти слова Вулин произнес, говоря об отставном генерале Владимире Лазаревиче, который командовал Приштинским корпусом Армии Югославии в 1999 году и за это был осужден Гаагским трибуналом. Корреспондент EADaily обратился к экспертам с вопросом о том, почему страна-агрессор предъявляет претензии своей жертве.

Как отметил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им М.В. Ломоносова Владимир Путятин, Балканы и Сербия всегда были в орбите интересов США. В последнее время сербское руководство находится под постоянным политическим прессингом со стороны американцев, что связано с нежеланием Белграда присоединяться к санкциям против России, а также процессом евроинтеграции, которые увязывается со вступлением Сербии в Североатлантический альянс (по стопам Черногории), объяснил он.

«Вопрос о вхождении в НАТО крайне остро воспринимается в сербском обществе, помнящем бомбардировки Югославии в 1999 г., за которыми последовало провозглашение независимости со стороны Косово», — сказал Владимир Путятин. По мнению эксперта, об актуальности этой проблемы свидетельствует недавний комментарий американского посла Кайла Скотта, сославшегося в микроблоге на статью «Вашингтон пост». «Сербский министр обороны хвалит осужденного военного преступника», — написал Скотт. Речь идет об отставном сербском генерале Владимире Лазаревиче, командовавший Приштинским корпусом в 1999 г., осужденном и отбывшем 10 лет заключения по приговору Гаагского трибунала, напомнил Путятин.

«Фигура в самом деле символическая, поскольку генерал боролся с албанскими сепаратистами в крае, многие из которых сейчас стали респектабельными косовскими политиками. Но США остаются непреклонными и продолжают навязывать свою „непререкаемую“ точку зрения, согласно которой сербы должны смириться с бомбардировкой 1999 г., признать себя не только проигравшей, но и виновной стороной во всех этнических конфликтах на территории Югославии, забыть о своих военных, сражавшихся за сербские интересы, и вступить в НАТО, став послушными сателлитами США, немало сделавшими для разрушения Югославии и современного сербского государства», — подчеркнул российский эксперт.

Его сербский коллега, философ и политический аналитик Милан Дамьянацсчитает, что заявление американского посла преследует несколько целей, из которых можно выделить две. Во-первых, под удар попал министр обороны Александр Вулин из-за модернизации сербской армии, которая включает в себя закупку российского оружия. «Это публичное выступление должно было послужить открытым предупреждением для сербского министра. Нужно было показать, кто здесь держит все ниточки в своих руках», — отметил Дамьянац. Вторая цель данного заявления — напомнить сербам, что они проигравшая сторона, что так было решено, и что для сохранения «хорошего имиджа» Сербии в мире ей придётся смириться с позицией проигравшего. По мнению эксперта, речь идет об очередной угрозе, т. е. сербам напоминают, что им нельзя идти старыми путями и подвергать сомнению победу западных сил.

«На самом деле Сербия сейчас делает ходы, которые не по душе американской стороне, так как они могут поспособствовать эффективному возвращению российских интересов на Балканы. Это надо остановить. Перевооружение армии и публичное восхваление ветеранов войны говорят, что Сербия не смирилась с позицией проигравшего, что она будет бороться за пересмотр результатов конфликта 90-х годов и не смирится с ролью главного виновника. Может быть, это самый значимый шаг сербского правительства, так как он может очень хорошо отразиться на сербском образовании и культуре. Он может покончить с оппортунистским образованием и культурой, которую мы терпим уже почти 20 лет», — заявил Дамьянац.

Что касается вмешательства посла США в сербскую внутреннюю политику, эксперт отметил, что оно показывает нервозность Запада, который стремится вернуть полный контроль над сербским истеблишментом. «Запад привык все держать под контролем и реагировать на малейшую попытку Сербии избавиться от статуса колонии. В этом смысле международного права не существует, потому что одни правила распространяются на США, другие — на всех остальных. Это неоколониализм и верховенство оголтелого лицемерия», — отметил Дамьянац. Причём неравенство перед правовой системой открыто защищается в СМИ, подчеркнул он. «Политика двойных стандартов стала официальной бесстыжей политикой США, при этом не только по отношении к Сербии. Это только показывает нервозность и готовность любой ценой защищать свое лидерство в мире. Уровень лицемерия так зашкаливает, что его уже невозможно скрыть. Это свидетельствует о конце международного права и всех институтов правящей в мире системы, об обнажении их истинной натуры, которая зиждется на мощи и интересе великой мировой державы и транснациональных компаний», — резюмировал Милан Дамьянац.

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