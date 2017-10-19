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“О Любви” (Арабская притча)

09:02. 19 октября 2017 Просмотров - 405 Нет комментариев Опубликовал:


Ветер встретил прекрасный Цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал Цветок, тот отвечал ему еще большей любовью, выраженной в цвете и аромате.

Но Ветру показалось мало этого, и он решил: “Если я дам Цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще большим”. И он дохнул на Цветок мощным дыханием своей любви. Но Цветок не вынес бурной страсти и сломался.

Ветер попытался поднять его и оживить, но не смог. Тогда он утих и задышал на Цветок нежным дыханием любви, но тот увядал на глазах.
Закричал тогда Ветер:

– Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался! Видно, не было в тебе силы любви ко мне, а значит, ты не любил!

Но Цветок ничего не ответил. Он умер.

Тот, кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряют Любовь, а нежностью и трепетным отношением. Лучше десять раз сдержаться, чем один раз сломать.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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