Новости Украины и Новороссии 19 октября 2017
- 12:11 ОФИЦИАЛЬНО: Верховная рада приняла медицинскую реформу.
- 08:21 Франко-иудейский подонок, кровавый философ BHL, оказался застрельщиком на майдане в Киеве.
- 06:00 Третий майдан: первые итоги и перспективы.
- 02:30 Донбасс: Жители подконтрольной Киеву территории Луганщины активно посещают мероприятия ЛНР.
- 00:14 Сколько стоят протесты 2.
- 00:12 Сколько стоят протесты 1.
- 00:08 Саакашвили приехал на Майдан с новыми требованиями.
- Вчера 23:12 Кадровые перестановки в ДНР: назван преемник Пушилина.
- Вчера 22:50 СРОЧНО: Майдан набирает обороты — в Луцке протестующие ворвались в обладминистрацию (+ФОТО).
- Вчера 21:59 Захарченко намерен участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году.
- Вчера 21:41 Порошенко отказался встречаться с представителями протестующих.
ОФИЦИАЛЬНО: Верховная рада приняла медицинскую реформу
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6327, воплощающий первое звено медицинской реформы, которую серьезно критиковали эксперты.
Документ поддержали 240 нардепов.
Теперь на Украине часть медуслуг остаются бесплатными (в первую очередь, экстренная и первичная медпомощь), при этом государственным медучреждениям разрешили предоставлять и платные услуги.
Пациентов обязали проходить профилактические медосмотры в порядке, установленном Министерством охраны здоровья, выполнять предписания врача и соблюдать правила внутреннего распорядка медучреждения.
Законопроект вступит в силу через месяц после его публикации и начнет действовать поэтапно с 1 января 2018 года.
Теперь на очереди у украинских парламентариев рассмотрение резонансного законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.
Читайте также: Решающий день «МихоМайдана»: протестующие обещают не выпускать нардепов из Рады до выполнения их требований (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Франко-иудейский подонок, кровавый философ BHL, оказался застрельщиком на майдане в КиевеОпять проявился этот иудео-французский сатанист BHL, Bernard-Henri Lévy. Этот левит уже показал себя в Югославии, но главная его роль до украинского майдана – это, безусловно, организация свержения Каддафи.
Напомним, что Леви сам хвастался в написанной им книге о том, что, будучи в Бенгази, откуда начались волнения в Ливии, имел прямой спутниковый канал связи с тогдашним президентом Франции, венгерским иудеем Саркози.
В самой же Франции Бернар Леви считается влиятельным… философом. И там мало кто знает, что философия этого подонка – кровавая. Нам уже доводилось, начиная с 2012 года, упоминать эту мразь, здесь, здесь и здесь.
Первую часть видеорасследования убийства людей на майдане в Киеве можно посмотреть здесь, а вторую, а также краткое к ней дополнение – ниже.
Дополнение.
К оглавлению | Источник: ss69100.livejournal.com
Третий майдан: первые итоги и перспективы
Посчитавшие третий Майдан провалившейся акцией из-за скромной численности собравшихся (1,5–2 тысячи человек), похоже, слегка торопятся с выводами.
Сравнение с событиями 2013–14 годов едва ли можно посчитать корректным, поскольку условия, в которых принимается решение об участии в протестах, изменились кардинально.
Раньше происходящее воспринималось большинством, как безобидный хеппенинг, куда можно отправиться, прихватив «покрышки, термос и хорошее настроение». Молодежь тысячами, десятками тысяч вливалась в гигантский хоровод, который пульсировал надеждами, гордостью за себя, неизбывным желанием ощутить себя частью европейского пространства.
Здесь не было места опасениям, страху оказаться покалеченным, а уж тем более, угодить в каталажку.
Люди интуитивно чувствовали, что власть слаба и не уверена в себе, что их напор, чем сильней и яростней они давят, все больше парализует волю Януковича.
Сегодня на Украине совершенно иная атмосфера. Для того, чтобы «выйти на площадь», необходимо собраться с силами. Люди знают, что власть, хотя и слаба, но отнюдь не нерешительна. Защищая себя, она может прибегнуть к экстраординарным мерам. Кроме того, не понятно, с какой стороны угрожает опасность.
Бояться следует даже не деморализованной полиции, которая, как и тогда, похоже, не способна дать жесткий отпор протестующим. В стране оформились, получили легальный статус и набрали силу самые разные группы радикалов, при том, что некоторые из них, вскормленные и патронируемые нынешней властью, готовы встать на ее защиту.
И понятно, что нацисты церемониться не станут — хлебнувшие крови в «АТО», они легко идут на применение насилия.
Поэтому организаторам акции придется какое-то время раскачивать ситуацию, чтобы пример немногих митингующих у Верховной Рады привлек новых участников, которые влились бы в толпу, рассчитывая затеряться в ней и сохранить таким образом анонимность.
Собственно, Михаил Саакашвили и его соратники, похоже, и не рассчитывали на быстрый результат. Именно поэтому изначально было объявлено о планах сделать митинг бессрочным.
Еще одно отличие нынешнего майдана от предыдущего — события развиваются намного динамичнее и жестче.
Если в 2013 в стабильной и относительно сытой стране креативная молодежь, представители бизнеса шли в центр Киева с легкой душой, не помышляя поначалу ни о каком насилии, то в сегодняшней оголодавшей и нищей Украине исполненные злобой и ярости люди фактически в первый же день начали остервенело набрасываться на сотрудников полиции, ломать ограды, прорываться сквозь кордоны к Верховной Раде.
То есть, потеряв в численности, протест сильно прибавил в силе отрицания и готовности пустить в дело кулаки, булыжники и стальные прутья за счет переполняющей людей ненависти.
Читайте также: «Майдан у Рады плохо закончится для Порошенко», — украинский эксперт
Саакашвили прекрасно понимает, что бешенство толпы нужно направить на преодоление каких-то препятствий; если немногочисленная группа участников просто осядет в платках, то протест выдохнется и утратит внутреннюю динамику.
Необходимы столкновения, разбитые головы, сломанные руки и ноги, кровь и слезы. Все это — живительная энергия, которая с каждым новым пострадавшим закручивает очередную спираль насилия.
Бессмысленная, вроде бы с первого взгляда, цель — прорваться в Раду, чтобы предоставить там трибуну для выступления Михаилу Саакашвили — задает вектор для стенобитного орудия, которым, в отличие от прошлого майдана, митинг стал с самых первых мгновений.
Еще один любопытный аспект нынешней ситуации — это плотно забитый под лавку авторитет украинского руководства.
Парасюк, пинающий ногами начальника Управления государственной охраны Гелетея с криками «тварюка», известный слоган ПНХ, адресованный на сей раз Петру Порошенко — все это приметы слабоумия и отваги, демонстрирующие, что ненависть к коррумпированной власти, уронившей страну в нищету, и продолжающийся распад государства невозможно купировать многолетними сроками за сепаратизм, посадками несогласных по всей стране, произволом СБУ и прочими атрибутами самоаттестации, которыми нынешний правитель Украины пытается заявить о себе, как о безжалостном тиране и карателе.
Сокрушительный рейд, в ходе которого идет стремительный демонтаж государства, Михаил Саакашвили начал на границе, сумев проделать гигантскую дыру в борту государственного корабля.
Лишенный гражданства, документов, преследуемый властями на родине, утративший легальный социальный статус экс-президент Грузии является символом отверженности и отщепенства — тех свойств, которыми наделила украинская власть большинство собственных граждан.
У него нет иного выхода, кроме как идти до конца в попытке устроить вселенский погром, в котором исчезнет все, в том числе, и он сам. Подозреваю, что похожим образом настроено и множество протестующих и тех, кто примкнет к ним в ближайшее время.
Читайте также: МОЛНИЯ: Порошенко начал жесткий разгон Майдана (+ВИДЕО, ФОТО)
Андрей Бабицкий, Украина.ру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс: Жители подконтрольной Киеву территории Луганщины активно посещают мероприятия ЛНР
Жители подконтрольной Киеву территории Луганщины активно посещают мероприятия, проводимые учреждениями культуры Луганской Народной Республики в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.
Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Оксана Кокоткина сообщила, что с начала реализации гумпрограммы в различных культурно-массовых мероприятиях поучаствовало более двух тысяч человек, которые проживают в районах Луганщины, находящихся под контролем Украины.
Она напомнила, что в рамках проекта «Культурный уик-энд в Луганске» жители подконтрольных Киеву территорий Луганщины могут получить абонемент для бесплатного посещения культурных мероприятий ЛНР.
Так, например, этим летом порядка двухсот человек побывали на концертах в Луганской филармонии, а также посмотрели спектакли Луганского украинского музыкально-драматического театра.
С сентября в театрально-концертных учреждениях ЛНР стартовал новый сезон. Кроме того, новые экспозиции были открыты в музеях, выставочных залах и галереях Республики.
По словам Оксаны Кокоткиной, в сентябре спортивные и культмассовые мероприятия посетили более трех тысяч жителей с подконтрольных Украине регионов Луганщины.
Читайте также: «Майдан у Рады плохо закончится для Порошенко», — украинский эксперт
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сколько стоят протесты 2
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сколько стоят протесты 1
Часть вторая – https://youtu.be/DdPzEQv2BNE
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Саакашвили приехал на Майдан с новыми требованиями
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Кадровые перестановки в ДНР: назван преемник Пушилина
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СРОЧНО: Майдан набирает обороты — в Луцке протестующие ворвались в обладминистрацию (+ФОТО)
В Луцке активисты ворвались в Волынскую облгосадминистрацию, и заявили о поддержке протестующих в Киеве.
Они ожидают прибытия депутатов и руководителей области для «разговора» по поводу жестокого обращения с митингующими, которые в Киеве борются за проведение политической реформы, в частности отмену депутатской неприкосновенности, введение выборов по открытым спискам и создание антикоррупционного суда.
Ответственность за происходящее взял на себя депутат облсовета Константин Зинкевич. Сейчас протестующие находятся в конференц-зале.
Читайте также: Под Радой толпа напала на нардепа, пытавшегося пугать Америкой «вежливых людей» в Крыму (архивное ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Захарченко намерен участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко планирует участвовать в ближайших выборах главы республики в 2018 году.
Об этом стало известно из сообщения Захарченко в интервью “Донецкому агентству новостей”.
Он уточнил, что ранее обдумывал вариант о своем участии в выборах в случае поддержки со стороны избирателей.
Стоит отметить, что секретарь Торезского отделения “Донецкой республики” Андрей Бедило предложил Захарченко представлять данное общественное движение на предстоящих выборах.
По словам Захарченко, положение Украины на международной арене, касательно ситуации с Минском, не исправляется.
Примечательно, что в ДНР глава республики, согласно конституции, избирается на четыре года, с невозможностью повторного назначения.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Порошенко отказался встречаться с представителями протестующих
Президент Украины Петр Порошенко отправил для переговоров с народными депутатами, которые представляют интересы протестующих под Радой, своего помощника.
Встретиться с депутатами лично президент отказался.
Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем.
По его словам, президент был согласен встретиться только с тремя депутатами. В то время как к нему пришли пять депутатов.
«Президент не захотел встретиться с представителями акции „Большая политическая реформа”. Вместе со мной пришли Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Юрий Левченко и Юрий Деревянко. Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо», — сообщил Найем.
Он сообщил, что депутаты пришли сообщить о готовности авторов законопроекта об Антикоррупционном суде отозвать свой вариант закона.
В ответ депутаты ждут, что президент зарегистрирует свой законопроект об Антикоррупционном суде.
«Это нам очень напоминает времена Майдана, когда власть выбирала с кем хочет общаться, а с кем нет», — сказал он.
Читайте также: Под Радой толпа напала на нардепа, пытавшегося пугать Америкой «вежливых людей» в Крыму (архивное ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su