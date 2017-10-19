Ничтожная роль США в Победе 45-го: как американцам достались недобитые остатки фашистов

СССР является единственной страной в мире, которая остановила, а затем разгромила наголову несметную силу гитлеровской Германии. США пришли в Европу после сокрушительного разгрома армий Германии и её союзников на территории СССР, когда враг имел огромные, невосполнимые потери в людях и технике и отступал под ударами Красной Армии.

США имели дело с недобитыми остатками чудовищной силы, обрушившейся на СССР в 1941 и 1942 годах.

Достаточно напомнить всем недоброжелателям СССР и России, что армии Германии и её союзников, которые в июне 1941 года вдвое превышали численность Красной Армии, к 1943 году имели численность меньше численности Красной Армии.

Естественно спросить у всех злопыхателей, кричащих о незначительной роли СССР в Победе во Второй мировой войне: «Кто за два года войны сократил численность войск гитлеровской Германии и их вооружений до пределов, когда они уже не в состоянии были вести не только наступательные, но и оборонительные операции? США, Англия или может быть Франция?».

Нет, сократили численность войск Германии и её союзников до пределов, когда они уже не могли наступать и держать оборону на советско-германском фронте, войска Красной Армии Советского Союза.

Второй фронт в 1943 году ещё не был открыт, но правительство нацистской Германии было вынуждено провести в 1943 году в стране тотальную мобилизацию, призвав в армию даже 50-ти летних мужчин, так как немецкая армия имела огромные потери на советско-германском фронте. А ведь 1943 год являлся только началом массового уничтожения в боях Красной Армией немецко-фашистских захватчиков.

Кстати, надо заметить, что СССР, лишённый огромных территорий и проживавших на них жителей, не имел перед противником преимуществ в пополнении своих войск солдатами и офицерами. Это говорит о том, что уже в указанные два года германские вооружённые силы имели огромные потери в людях, которые превышали потери вооружённых сил СССР.

Потери войск Германии были настолько велики, что уже к лету 1943 года, несмотря на тотальную мобилизацию, Германия не смогла довести численность своих войск на Восточном фронте до уровня весны-осени 1942 года, которая в то время составляла около 6,2 млн. человек и на 1,1 млн. человек превышала численность войск Красной Армии. Численность своих войск на Восточном фронте Германия смогла довести до 4,8 млн. чел. Кроме того, 525 тысяч человек насчитывали войска сателлитов Германии.

СССР не имел таких потерь, и к лету 1943 года в составе нашей действующей армии было 6,6 млн. человек. Летом 1943 года впервые за всю войну численность советских войск превысила численность войск противника. Два года до этого Красная Армия сражалась, имея численность меньше противника в среднем на 1 млн. чел.

23 февраля 1943 года, в день Красной Армии, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин издал приказ, в котором, в частности, говорилось следующее: «Прошло 20 месяцев, как Красная Армия ведёт беспримерную в истории героическую борьбу против нашествия немецко-фашистских полчищ. Ввиду отсутствия второго фронта в Европе Красная Армия несёт одна всю тяжесть войны. Тем не менее, Красная Армия не только устояла против натиска немецко-фашистских полчищ, но и стала в ходе войны грозой для фашистских армий.

В тяжёлых боях летом и осенью 1942 года Красная Армия преградила путь фашистскому зверью. Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе Ржева и под Ленинградом, о величайшем в истории войн сражении у стен Сталинграда. В этих великих сражениях наши доблестные бойцы, командиры и политработники покрыли неувядаемой славой боевые знамёна Красной Армии и заложили прочный фундамент для победы над немецко-фашистскими армиями.

Три месяца назад войска Красной Армии начали наступление на подступах Сталинграда. С тех пор инициатива военных действий находится в наших руках, а темпы и ударная сила наступательных операций Красной Армии не ослабевают…».

Роль США в Победе 1945 года ничтожна. Три года они выжидали и стремились обескровить СССР. 6 ноября 1943 года на торжественном собрании, посвящённом 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, в самое напряжённое для нашей страны время, когда решалась судьба Отечества, Сталин сказал: «Главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность провести эту операцию без какого-либо риска для себя».

«Допустим, – продолжал Сталин, – что в Европе существовал бы второй фронт, так же как он существовал в Первую мировую войну, и второй фронт отвлекал бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Каково бы было положение немецких войск на нашем фронте? Нетрудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Это значит, что уже летом этого года немецко-фашистская армия стояла бы перед своей катастрофой. И если этого не случилось, то потому, что немцев спасло отсутствие второго фронта в Европе».

Но, ни в 1941, ни в 1942, ни в 1943 году в Европе второй фронт не был открыт. Естественно спросить, когда и где США и их союзники разгромили немецкую армию?

Да и как они могли её разгромить, если в течение войны против Красной Армии действовало в среднем до 70% всех дивизий, имевшихся в армии гитлеровской Германии. Тоже самое можно сказать об армиях союзников Германии. Протяжённость советско-германского фронта составляла от 3000 до 6200 км, Североафриканского и Итальянского – 300-350 км, Западного – 800 км. Именно на советско-германском фронте Германия и её союзники потеряли более 70% личного состава, 75 % авиации, 74% артиллерии и 75% танков и штурмовых орудий. Если учесть, что немцы десятками тысяч без сопротивления стремились сдаться в плен американцам, а не русским, так как боялись возмездия за совершённые на территории СССР злодеяния, то становится очевидным ничтожный вклад США и их союзников в победу во Второй мировой войне.

А как США и их союзники воевали? Например, в тоже время, когда миллионы солдаты и офицеры Красной Армии мужественно и с умом сражались под Сталинградом и на других фронтах Великой Отечественной войны, союзники провели единственную операцию на европейском континенте, ничтожную по количеству задействованных сил и средств.

17 августа 1942 года десант из 5-ти тысяч канадцев был высажен в район французского города Дьепп. Немцы, конечно, быстро разбили канадцев: 900 канадских солдат были убиты, около 2 тысяч взяты в плен. Такие операции только поднимали дух гитлеровской армии, но никак не отражались на боях на советско-германском фронте.

Не лучше канадцев воевали и англичане в Египте и Ливии. Они успешно противостояли войскам Италии. Но при первом ударе Роммеля в марте 1941 года англичане в панике бежали. Менее чем за неделю англичане отступили более чем на 200 км от позиции, которую занимали на западной границе Киренаики. Менее чем через две недели англичане уже отошли к восточной границе Киренаики и западной границе Египта более чем на 400 км. Остался только окружённый гарнизон в Тобруке, состоящий в основном из лиц, призванных в Австралии.

Из книги в книгу пишут, что немцы воспользовались тем, что англичане имели всего одну ослабленную бронетанковую дивизию. В действительности обескровленная 2-я бронетанковая дивизия имела три танковые части, по сравнению с двумя у Роммеля и обладала количественно благоприятным соотношением по пушечным танкам.

Оттеснить немцев из Египта англичане смогли только тогда, когда обеспечили превосходство над немцами в численности войск и в танках почти в 3 раза, а в самолётах – более чем в 4 раза. Сделать они это смогли благодаря тому, что Сталинград не оставил немцам резервов для Африки.

Но главное не в низкой боеспособности англо-американских войск, а в масштабе военных операций наших союзников. Эти операции по численности задействованных войск находятся на уровне операций нескольких советских дивизий. Операции такого уровня никак не могли повлиять на исход 2-й мировой войны и не входят в сравнение с масштабом операций СССР.

Армия Роммеля насчитывала максимум 100 тыс. чел., а границу СССР в 1941 году перешло 5 млн. солдат Германии и её союзников. Только под Москвой для осуществления плана захвата Москвы германское командование сосредоточило восточнее Смоленска в полосе группы армий «Центр» 1 миллион 800 тысяч человек, 1700 танков, свыше 14 тысяч орудий и миномётов, 1390 самолётов.

Летом 1942 года на советско-германском фронте Германия и её союзники имели 6,2 млн. чел., 3229 танков и штурмовых орудий, до 57 тыс. орудий и миномётов и около 2,2 тысяч боевых самолётов.

Количество задействованных во Второй мировой войне сил и средств Германии и её союзников против западных стран не входит ни в какое сравнение с количеством сил и средств задействованных Германией против СССР и однозначно указывает, что армию Германии и её союзников разгромил именно Советский Союз.

Но фальсификаторы истории создали совершенно другое мнение, и мир знает о боях Англии в Эль-Агейле, где Англия защищала свои колонии, знает крепость Тобрук, Киренаику, но мало кто в мире знает Московскую, Сталинградскую, Курскую битвы. Именно эти битвы в 1941-1942 годах предвещали закат немецкой армии, а в 1943 году поставили её перед катастрофой. Мало кто знает и о том, что в мае 1945 года войска Красной Армии штурмом взяли столицу Германии город Берлин.

Мир прославляет армии США и Англии, не смотря на то, что они не научились вести боевые действия и в 1944 году.

6 июня 1944 года и в последующие дни Гитлер не принимал никаких эффективных мер против высадившихся войск США и Англии. Он явно считал их армии неспособными вести бои с войсками Германии и все силы и средства бросал против наступающих войск Красной Армии.

Но получив небольшую передышку на Восточном фронте, немецкое командование решило показать США и Англии, чего стоят их вооружённые силы. 16 декабря немцы начали наступление в Арденнах. Они, нанеся серьёзное поражение противостоящим им американским дивизиям, устремились к реке Маас. 1 января фашисты нанесли новый удар, намереваясь вернуть Эльзас. В связи со сложившейся обстановкой Черчилль обратился к Сталину с посланием: «На Западе идут очень тяжёлые бои, и в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения.

Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших решениях… я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации… Я считаю дело срочным».

Уже 7 января Сталин направил Черчиллю следующий ответ: «Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации… Требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем всё, что только возможно сделать, для того чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам»…

Советское Верховное Главнокомандование приняло решение начать наступление даже раньше обещанного Черчиллю срока. Огромное по своим масштабам, оно началось 12 января на фронте от Балтийского моря до Карпат. Немецкое командование было вынуждено прекратить своё наступление на западе и спешно начать переброску крупных масс своих войск на восток – против наступавших советских армий.

17 января Черчилль писал Сталину: «От имени Правительства Его Величества и от всей души я хочу выразить Вам нашу благодарность и поздравления по случаю такого гигантского наступления, которое Вы начали на Восточном фронте»…Это также подтвердил и Эйзенхауэр в письме советским военным руководителям: «Важное известие о том, что доблестная Красная Армия новым мощным рывком двинулась вперёд, воспринято союзными армиями на Западе с энтузиазмом».

Обратите внимание на силу немецких войск: перебросив значительную часть своих соединений против Красной Армии уже после высадки союзников, немцы сумели перейти в наступление против войск США и Англии и не только в Арденнах. Немецкие войска 1-го января 1945 года перешли в наступление в Эльзасе.

Имея значительное превосходство перед немецкими войсками в силах и средствах, войска союзников начали отступать. «За считанные дни войска Гитлера прорвали слабую оборону 1-й американской армии на фронте до сорока километров, к 22 декабря овладели городами Сент-Юбер и Марш и, вскоре выйдя на реку Маас, оказались на рубеже Динан, Живее, не вводя для развития этого наступления никаких резервов. Таким образом, вклинившись на 100-110 километров на территорию, занимаемую американскими войсками, они расширили фронт прорыва до ста километров, разъединив английские и американские войска на две части.

Видя такой успех, главное командование гитлеровцев изменило направление главного удара и решило развивать дальнейшие действия уже левым флангом, где находились 5-я танковая и 7-я армии. Командующий группой армий Модель для проведения этой операции стал спешно перебрасывать для усиления войск на новом избранном направлении части и соединения из других мест.

Немецкое командование не успело сосредоточить все необходимые силы для нанесения сокрушительного удара по войскам США и Англии. Наступление войск Красной Армии, начавшееся 12 января 1945 года, заставило немцев прекратить подготовку к новому наступлению на войска США и Англии. Более того, наступление советских войск вынудило Германию те части и соединения, которые были предназначены для участия в наступлении на войска США и Англии, в срочном порядке перебрасывать на Восточный фронт.

Так, 5-я и 6-я танковые армии, составлявшие ударную группу немцев в Арденнах, уже к 17 января были выведены из мест расположения и срочно перебрасывались на восток. Против советских войск были брошены все силы, в том числе и войска из глубокого тыла, противостоящие войскам США и Англии.

Во время контрудара немецких войск временами армии США и Англии просто панически бежали, не используя своё значительное превосходство в силах и средствах. Как следует из вышеизложенного, они остановились только потому, что немцы перестали наступать и отправились на Восточный фронт сражаться с советскими армиями.

Из приведённого материала очевидно, что не начни Красная Армия 12 января 1945 года одно из самых крупных наступлений против немецких войск за всё время войны, (одновременно семь крупнейших операций, включая Висло-Одерскую), в результате которых мощная оборона противника была взломана на протяжении 1200 километров, и войска США и Англии были бы полностью разгромлены немецкими войсками в самом начале своего наступления.

Ни США, ни Англия, ни Франция, ни Канада, ни какая либо другая страна Запада или объединённые силы указанных стран не были способны сокрушить армию Германии.

Сталину достаточно было не ускорять, а напротив, просто задержать наступление наших фронтов на несколько недель, и от войск США и Англии остались бы одни воспоминания. Объяснить задержку можно было бы сославшись на неподготовленность советской армии к наступлению после напряжённых продолжительных боёв. Но Сталин принял решение, обеспечившее спасение союзников от разгрома. Вероятно, такое решение объясняется многими факторами: стремлением сохранить дружеские отношения с союзниками и поделить сферы влияния в Европе с согласия всех сторон, на долгие времена обеспечив безопасность СССР, взвешенной оценкой наших военных, экономических и политических возможностей, стремлением приблизить день окончания войны.

Именно во имя скорейшего наступления мира Сталин спас союзников от разгрома. По-моему, именно этот фактор являлся главным при принятии решения И. В. Сталиным.

Но, возможно, он поступил бы по-другому, если бы точно знал, что эти «союзники» через 46 лет после победы СССР над гитлеровской Германией руками 5-й колонны уничтожат Советский Союз.

Союзники по сравнению с СССР вели ничтожное количество боевых действий против Германии. Потери трёхмиллионной американской армии в войне с Германией за 11 месяцев составили 8351 человек. Согласно указанным выше историческим фактам один раз в конце 1944 года немцы контратаковали союзные войска в Арденнах, и они панически побежали, прося помощи у СССР, у И. В. Сталина, который, как мы знаем, отдав советским войскам приказ о наступлении на широком фронте 12 января 1945 года, спас войска США и Англии от разгрома. Но уже в 1965 году Эйзенхауэр заявил: «Германия потерпела полное поражение после битвы в Арденнах…» Обратите внимание, не после 4-х летней войны против СССР, а после битвы в Арденнах.

Дивизии Германии в основном вели бои с вооружёнными силами Советского Союза, то есть были задействованы на Восточном фронте. Они настолько были заняты в войне против СССР, что даже при высадке американских и английских войск в Северной Франции не оказали им существенного противодействия. Эйзенхауэр во время войны говорил:

«Вторжение в Нормандию через Ла-Манш в июне 1944 года началось в лёгких условиях и проходило без особого сопротивления немецких войск на побережье, чего мы просто не ожидали. Немцы не имели здесь той обороны, о которой они кричали на весь мир. – А что собой фактически представлял «Атлантический вал»? – На протяжении этого «вала» было не больше трёх тысяч орудий разных калибров. В среднем это немногим больше одного орудия на километр. Вооружённых железобетонных сооружений были единицы, и они не могли служить препятствием для наших войск».

Для сравнения надо сказать, что в 1943 году на советско-германском фронте на направлении главных ударов противоборствующие стороны устанавливали до 100 орудий на километр фронта. При штурме Берлина на участке главного удара артиллерийская плотность советских войск составляла до 270 стволов калибром от 76 миллиметров и выше на один километр фронта, а на «Атлантическом вале», как сказано ранее, – немногим более 1-го ствола на километр фронта.

Кстати, слабость «вала» откровенно признал и бывший начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер…

Главные трудности по вторжению в Нормандию, по словам Д. Эйзенхауэра, были не в сопротивлении немецких войск, а в переброске войск и их снабжении через Ла-Манш. Но прошло совсем немного времени, и американцы стали писать и говорить совершенно противоположное тому, что они писали и говорили в 1941-1945 годах.

Умеренные фальсификаторы истории, понимая об отсутствии со стороны США, Англии и других западных стран военных действий, способных повлиять на исход войны, пишут об огромных поставках во время войны промышленной продукции и продовольствия западных стран Советскому Союзу. Кстати сказать, что СССР за эти поставки платил, как при совершении торговых операций с любыми другими странами.

Утверждения о поставках огромного количества продукции СССР не соответствуют действительности. Удельный вес поставок промышленной продукции союзниками за время Великой Отечественной войны составил – 4% продукции отечественного производства, а импорт зерна, муки и крупы в пересчёте на зерно – 2,8 % среднегодовой заготовки зерна в СССР. На основании приведённых данных, очевидно, что поставки союзников, конечно, нам помогли, но составляли незначительную часть производства продукции в Советском Союзе и в силу своей незначительности не могли повлиять на исход войны.

В мире не было другой страны и другого народа, способного сокрушить армии Германии и её союзников. США, Англия и другие страны остались независимыми государствами благодаря Советскому Союзу. Но вместо благодарности они уже 70 лет клевещут на нашу страну, нашу армию и отрицают решающий вклад СССР в победу над гитлеровской Германией.

Мы, народ-победитель, обязаны вновь одержать победу над неблагодарными силами Запада уже в холодной войне, которая продолжается и сегодня, и донести миру правду о великом подвиге наших предков, народов прекрасной страны СССР, одержавшей победу над гитлеровской Германией в 1945 году и принесшей победу всем странам и народам антигитлеровской коалиции.