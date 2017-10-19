КРЫМСКАЯ ВОЙНА. Севастополь и окрестности после войны.
08:27. 19 октября 2017 Просмотров - 438 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в КРЫМСКАЯ ВОЙНА. Севастополь и окрестности после войны.
Мне попалось несколько фото Севастополя после Крымской войны, я раньше этих фотографий не видел. Мне показалось интересным некоторые моменты. При просмотре возникает ощущение что город только только начали строить на руинах старого античного города и началась война.
рис.1.
рис.2
рис.3
рис.4
рис.5
рис.6
рис.7
рис.8
рис.9
рис.10
Эти старые развалины не относятся к военным развалинам, хотя возможно что им то же досталось. Вот например собор Петра и Павла сложно понять был ли он построен на кануне или это более ранняя постройка.
рис.11
Вот это новые соборы, пострадавшие во время осады.
рис.12
рис.13
рис.14
Казармы явно построенные накануне войны даже после обстрела выглядят новенькими.
рис.15
На фото 2 хорошо видно как разрушенные частично казармы располагаются на фоне каких то старых руин.
рис.2
ТО что нашли на раскопках и оказалось ни кому не нужным продавалось в лавке которую потом назвали музеем. Обратите внимание на надписи – типично римские!
рис.16
рис.17
рис.18
рис.19
Попалась фотография форта со следами обстрела, ну есть небольшие дырочки… не более того! Стоять бы ему да стрелять и стрелять! Ан нет, сдали город…
рис.20
Башня на малаховом кургане скорее всего то же старая постройка кое как приспособленная к обороне (?), а знаете что там за фигня на верху стоит? Это семафор телеграф… что то передает лапами!
рис.21
рис.22
рис.23
Наконец то мне попались фото Севастопольских акведуков, по которым снабжался город водой и должны были заполняться сухие доки.
рис.24
рис 25
рис.26
И все это на фоне отсутствия деревьев, практически полного отсутствия старых деревьев! Есть правда какие то завалы из ветвей и прочего "бурелома".
рис. 27
рис.28
рис.29
Сухие доки Севастополя так и остались для меня загадкой, кто их построил и когда, у меня есть фото целых доков, не достроенных но целых и взорванных и снова целых, вот даже есть процесс стройки!
рис.30
рис.31
Везде на фоне новых, но побитых зданий торчат руины древние
рис.32
рис.33
рис.34
Ну и конечно же знаменитый крымский, херсонесский колокол который как бы увезли и англичане и французы, а вернули его только в 20 веке, а он вон,висит себе! Вижу этот колокол с такого ракурса впервые, постройка наверное действительно древняя. С этими колоколами отдельная песня.
Тем кто еще ни читал мои поиски по Крымской войне отсылаю сюда – тут много всякого про крымскую войну, которую современники называли Троянской https://vaduhan-08.livejournal.com/49466.html
Кстати говоря… оказывается есть и тоннель называемый "Тройским"
рис.35
рис.36
Есть и поле "Куликово" не шучу! Сейчас это черта города застроенная высотками, а Вы слышали об археологических находках на территории города героя? Я нет, особых находок не найдено, так мелочь всякая, не докопались наверное. Мне честно говоря даже экспозиция строго "музея" показалась более богатой чем сейчас демонстрируют!
рис.37
"Крымская война" это ключевое событие мировой истории отразившееся в истории многих стран и времен но что там происходило на самом деле это пока туманно! Даже история с колоколами настолько запутана что я пока не разобрался. Вот например оказывается англичане когда осаждали но не взяли "Соловецкий монастырь" однако как то смогли похитить главный колокол, который потом как бы вернули.
Но вот оказывается был еще и такой колокол…
Уж не этот ли колокол есть тот самый "колокол "Свободы" что на долларе и прочих монетах?
Буду копать дальше :::-))))
рис.1.
рис.2
рис.3
рис.4
рис.5
рис.6
рис.7
рис.8
рис.9
рис.10
Эти старые развалины не относятся к военным развалинам, хотя возможно что им то же досталось. Вот например собор Петра и Павла сложно понять был ли он построен на кануне или это более ранняя постройка.
рис.11
Вот это новые соборы, пострадавшие во время осады.
рис.12
рис.13
рис.14
Казармы явно построенные накануне войны даже после обстрела выглядят новенькими.
рис.15
На фото 2 хорошо видно как разрушенные частично казармы располагаются на фоне каких то старых руин.
рис.2
ТО что нашли на раскопках и оказалось ни кому не нужным продавалось в лавке которую потом назвали музеем. Обратите внимание на надписи – типично римские!
рис.16
рис.17
рис.18
рис.19
Попалась фотография форта со следами обстрела, ну есть небольшие дырочки… не более того! Стоять бы ему да стрелять и стрелять! Ан нет, сдали город…
рис.20
Башня на малаховом кургане скорее всего то же старая постройка кое как приспособленная к обороне (?), а знаете что там за фигня на верху стоит? Это семафор телеграф… что то передает лапами!
рис.21
рис.22
рис.23
Наконец то мне попались фото Севастопольских акведуков, по которым снабжался город водой и должны были заполняться сухие доки.
рис.24
рис 25
рис.26
И все это на фоне отсутствия деревьев, практически полного отсутствия старых деревьев! Есть правда какие то завалы из ветвей и прочего "бурелома".
рис. 27
рис.28
рис.29
Сухие доки Севастополя так и остались для меня загадкой, кто их построил и когда, у меня есть фото целых доков, не достроенных но целых и взорванных и снова целых, вот даже есть процесс стройки!
рис.30
рис.31
Везде на фоне новых, но побитых зданий торчат руины древние
рис.32
рис.33
рис.34
Ну и конечно же знаменитый крымский, херсонесский колокол который как бы увезли и англичане и французы, а вернули его только в 20 веке, а он вон,висит себе! Вижу этот колокол с такого ракурса впервые, постройка наверное действительно древняя. С этими колоколами отдельная песня.
Тем кто еще ни читал мои поиски по Крымской войне отсылаю сюда – тут много всякого про крымскую войну, которую современники называли Троянской https://vaduhan-08.livejournal.com/49466.html
Кстати говоря… оказывается есть и тоннель называемый "Тройским"
рис.35
рис.36
Есть и поле "Куликово" не шучу! Сейчас это черта города застроенная высотками, а Вы слышали об археологических находках на территории города героя? Я нет, особых находок не найдено, так мелочь всякая, не докопались наверное. Мне честно говоря даже экспозиция строго "музея" показалась более богатой чем сейчас демонстрируют!
рис.37
"Крымская война" это ключевое событие мировой истории отразившееся в истории многих стран и времен но что там происходило на самом деле это пока туманно! Даже история с колоколами настолько запутана что я пока не разобрался. Вот например оказывается англичане когда осаждали но не взяли "Соловецкий монастырь" однако как то смогли похитить главный колокол, который потом как бы вернули.
Но вот оказывается был еще и такой колокол…
Уж не этот ли колокол есть тот самый "колокол "Свободы" что на долларе и прочих монетах?
Буду копать дальше :::-))))
Источник: mylnikovdm.livejournal.com