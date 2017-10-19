“Это война”
20:47. 19 октября 2017 Просмотров - 205 Один комментарий Опубликовал: brahman
Постоянный представитель Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Никки Хейли в четверг, 19 октября, обвинила Россию в «военных действиях» против США. По мнению американского дипломата, именно так и никак иначе можно трактовать якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы в 2016 году, сообщает Washington Examiner.
Постпред США при ООН Хейли: Россия объявила Америке Никки Хейли и Кондолиза Райс на политической дискуссии в институте им. Джорджа Буша в Нью-Йорке.
«Когда страна совершает вмешательство в выборы другой страны, это война», — заявила Хейли.
По словам американского постпреда, Россия не гнушается проводить такие «военные» операции по всему земному шару, а не только против Америки.
«Они делают это повсюду. Это их новое любимое оружие», — подлила масла в огонь американский дипломат.
Хейли также возложила на Кремль вину за нынешнее нарастание и без того напряжённой обстановки между США и Россией.
«Я нахожу это увлекательным, потому что русские, да благословит их Господь Бог, спрашивают: «Почему американцы занимают антироссийскую позицию? И почему мы ввели санкции? Ну, не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими», – заключила американский дипломат.
http://www.mk.ru/politics/2017/10/19/postpred-ssha-pri-oon-kheyli-rossiya-obyavila-amerike-voynu.html – цинк
PS. Отличная хронология, главное не вспоминать, что антироссийские санкции ввели задолго до выборов президента США.
А так это конечно чудесное объяснение – санкции против России вели в отместку за победу Трампа.
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать…
Надо ли понимать, что когда США вмешивались в российские выборы, они объявляли войну России? Надо ли понимать, что когда США вмешивались в украинские выборы, они объявляли войну Украине? Но это конечно риторические вопросы.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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ДЕбилы!!!!!