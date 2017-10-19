Экономический фашизм.
08:23. 19 октября 2017 Просмотров - 475 2 коммент. Опубликовал: brahman
Очень хорошее выступление Сергея Михеева, в котором он очень точно изложил суть современной системы. Экономический фашизм, когда люди для экономики, а не экономика для людей. Если кто-то не годится для извлечения прибыли, то его следует отправить в утилизацию.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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Велосипед изобретать ни кто не стал потому.что тем кто захватил власть это было не нужно. Нужно было воровать не отвлекаясь не на что. Народ это действительно мясо для чиновно- олигархической экономики. Это мясо если оно не служит этой паразитической экономике не нужно обществу. Закон джунглей по либералистически.
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Великолепно сказал. Молодец!