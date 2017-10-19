Очень хорошее выступление Сергея Михеева, в котором он очень точно изложил суть современной системы. Экономический фашизм, когда люди для экономики, а не экономика для людей. Если кто-то не годится для извлечения прибыли, то его следует отправить в утилизацию.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com