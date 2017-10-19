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25 волшебных и нереально красивых фраз

08:59. 19 октября 2017 Просмотров - 733 Нет комментариев Опубликовал:


Желаем вам проникнуться ими, перезагрузить сознание и взглянуть на мир по-новому. Жизнь — то, что мы хотим видеть, наша реакция на ситуации, поэтому правильно сохранять здравый рассудок, который способен более обширно понимать главные вещи в этом мире. Эти цитаты помогут вам настроиться в жизни!

1. Мечты должны быть либо безумными, либо нереальными… Иначе — это просто планы на завтра!

2. Спокойствие — сильнее эмоций. Молчание — громче крика. Равнодушие — страшнее войны.

3. Наверное, я так и не повзрослею… До сих пор верю в чудеса, любовь и хороших людей.

4. Не за красоту в тебя влюбился, и не за старость разлюблю.

5. Научитесь отпускать. Родное всегда найдет дорогу обратно.

6. Необъяснимая штука — душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как болит.

7. Живи так – чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а, общаясь с тобой, стали чуточку счастливей.



8. Иногда какими-то странными путями в жизни все налаживается само собой.
Макс Фрай

9. Счастье — это когда твои родители здоровы.

10. Унижая других, выше не станешь!

11. Самое большое наше заблуждение в том, что у нас ещё много времени…

12. Никогда не жалей о том, что сделал, если в этот момент был счастлив.

13. Да простит нас Всевышний, когда мы недовольны тем, что имеем…

14. Не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем барахлом наедине.

15. У каждого свои проблемы — у кого-то хлеб черствый, а у кого-то бриллианты мелкие. Цените что имеете.



16. Иногда Всевышний убирает человека из твоей жизни для твоей защиты. Не беги за ним.

17. Не печальтесь ни о чем заранее и не радуйтесь тому, чего еще нет.

18. Если душой не зацепила, телом долго не удержишь.

19. У Бога все вовремя, так что учись ждать.

20. Вот оно — настоящее счастье, а не ваши «айфоны».

21. Когда чего-то добиваются твои дети, это куда важнее собственных достижений.

22. Берегите родителей, потому что пока они живы — мы дети!

23. Совесть — она такая… Она мучает не тех, кого должна мучить, а тех, у кого она есть.

24. Один из самых сильных страхов для человека – это понять, что он ошибался в течение долгого времени.

25. Многие считают важным в жизни найти человека, но только единицы знают, что важнее найти себя.


Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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