25 волшебных и нереально красивых фраз

Желаем вам проникнуться ими, перезагрузить сознание и взглянуть на мир по-новому. Жизнь — то, что мы хотим видеть, наша реакция на ситуации, поэтому правильно сохранять здравый рассудок, который способен более обширно понимать главные вещи в этом мире. Эти цитаты помогут вам настроиться в жизни!1. Мечты должны быть либо безумными, либо нереальными… Иначе — это просто планы на завтра!2. Спокойствие — сильнее эмоций. Молчание — громче крика. Равнодушие — страшнее войны.3. Наверное, я так и не повзрослею… До сих пор верю в чудеса, любовь и хороших людей.4. Не за красоту в тебя влюбился, и не за старость разлюблю.5. Научитесь отпускать. Родное всегда найдет дорогу обратно.6. Необъяснимая штука — душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как болит.7. Живи так – чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а, общаясь с тобой, стали чуточку счастливей.8. Иногда какими-то странными путями в жизни все налаживается само собой.Макс Фрай9. Счастье — это когда твои родители здоровы.10. Унижая других, выше не станешь!11. Самое большое наше заблуждение в том, что у нас ещё много времени…12. Никогда не жалей о том, что сделал, если в этот момент был счастлив.13. Да простит нас Всевышний, когда мы недовольны тем, что имеем…14. Не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем барахлом наедине.15. У каждого свои проблемы — у кого-то хлеб черствый, а у кого-то бриллианты мелкие. Цените что имеете.16. Иногда Всевышний убирает человека из твоей жизни для твоей защиты. Не беги за ним.17. Не печальтесь ни о чем заранее и не радуйтесь тому, чего еще нет.18. Если душой не зацепила, телом долго не удержишь.19. У Бога все вовремя, так что учись ждать.20. Вот оно — настоящее счастье, а не ваши «айфоны».21. Когда чего-то добиваются твои дети, это куда важнее собственных достижений.22. Берегите родителей, потому что пока они живы — мы дети!23. Совесть — она такая… Она мучает не тех, кого должна мучить, а тех, у кого она есть.24. Один из самых сильных страхов для человека – это понять, что он ошибался в течение долгого времени.25. Многие считают важным в жизни найти человека, но только единицы знают, что важнее найти себя.

Источник: nashaplaneta.su