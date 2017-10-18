Загадка Светопада

Школа Михаила Петровича Щетинина — это экспериментальная общеобразовательная школа, созданная в 1994 г. в посёлке Текос Краснодарского края.

По мнению профессора А. Л. Дворкина, председателя Экспертного совета по государственной религиоведческой экспертизе при Министерстве юстиции РФ, представляет собой не школу, а оккультную крайне жесткую тоталитарную секту, мечтающую о захвате власти, которая создает дополнительную напряженность в кавказском регионе, противопоставляя себя окружающему миру и воспитывая фанатичных, обученных военному делу адептов, которых планируется в свое время использовать для конкретных, в том числе и политических, целей. Так что официальное отношение властей, в начале пути школы, было вот такое.