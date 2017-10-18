Т.В. Черниговская о мозге, детях, человеке и обществе

Нашумевшая лекция: „Как научить мозг учиться؟”

Действительно, как и обещает заголовок видео – очень интересная лекция д. биол. наук, специалиста по различным смежным дисциплинам в области когнитивных наук, создателя направления „психолингвистика” и т.д. – Татьяны Владимировны Черниговской.Причём, в отличие от настойчиво рекламируемого некоторымисайтами Савельева, Черниговская не замыкается на голом материализме. Из-за чего, кстати, Савельева в этом блоге практически нет: слишком однобокий у него подход.

Источник: ss69100.livejournal.com