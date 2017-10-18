Т.В. Черниговская о мозге, детях, человеке и обществе
08:56. 18 октября 2017 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал: brahman
Действительно, как и обещает заголовок видео – очень интересная лекция д. биол. наук, специалиста по различным смежным дисциплинам в области когнитивных наук, создателя направления „психолингвистика” и т.д. – Татьяны Владимировны Черниговской.
Причём, в отличие от настойчиво рекламируемого некоторыми концептуальными сайтами Савельева, Черниговская не замыкается на голом материализме. Из-за чего, кстати, Савельева в этом блоге практически нет: слишком однобокий у него подход.
Нашумевшая лекция: „Как научить мозг учиться؟”
Причём, в отличие от настойчиво рекламируемого некоторыми концептуальными сайтами Савельева, Черниговская не замыкается на голом материализме. Из-за чего, кстати, Савельева в этом блоге практически нет: слишком однобокий у него подход.
Нашумевшая лекция: „Как научить мозг учиться؟”
Источник: ss69100.livejournal.com
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Жутко намешано. Забыли только упомянуть только египетских фараонов и китайский способ приготовления яиц.
Такой формат подачи информации больше подходит для развлекательной передачи. Хотя, возможно, у меня предубеждение, поскольку не знаю заявленного формата этой лекции.