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Т.В. Черниговская о мозге, детях, человеке и обществе

08:56. 18 октября 2017 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:
Действительно, как и обещает заголовок видео – очень интересная лекция д. биол. наук, специалиста по различным смежным дисциплинам в области когнитивных наук, создателя направления „психолингвистика” и т.д. – Татьяны Владимировны Черниговской.

Причём, в отличие от настойчиво рекламируемого некоторыми концептуальными сайтами Савельева, Черниговская не замыкается на голом материализме. Из-за чего, кстати, Савельева в этом блоге практически нет: слишком однобокий у него подход.

Нашумевшая лекция: „Как научить мозг учиться؟”



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, наука, нбик, образование, общество, природа, управление, человек, Черниговская
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Один комментарий»

  • 247 217
    Andrew Drozdov 18 октября 2017 в 9:44 Ссылка Пометить
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    Жутко намешано. Забыли только упомянуть только египетских фараонов и китайский способ приготовления яиц.
    Такой формат подачи информации больше подходит для развлекательной передачи. Хотя, возможно, у меня предубеждение, поскольку не знаю заявленного формата этой лекции.

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