Свобода творчества в опасности!
08:47. 18 октября 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По итогам перфоманса Павленского в Париже, произошло то, чего ждали ретрограды всего мира. Передового творца боровшегося с системой отправили в дурдом.
Художник-акционист Петр Павленский, подпаливший в Париже здание филиала Банка Франции, был направлен судом в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Le Figaro.
Источник издания в судебных структурах уточнил, что Павленский был задержан вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной, она пока остается под стражей.
Их обвиняют в «умышленном уничтожении имущества путем поджога».
В ночь на понедельник, 16 октября, Павленский поджег парижский банк. Он объяснил свои действия желанием начать мировую революцию. Французы, разгневанные поступком Павленского, потребовали вернуть его обратно в Россию.
Акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми в середине января. Причиной эмиграции Павленский назвал то, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.
https://lenta.ru/news/2017/10/18/karatelnaya/ – цинк
PS. Вот так, кровавый режим Макрона душит свободу творчества и попирает права личности. И что самое страшное, этого передового творца хотят вернуть в тоталитарную Россию, где его по каким-то зловещим причинам в дурдом не посадили. Нет ли тут злого умысла?
Европейский Суд по Правам Человека должен срочно встать за защиту Павленского, попавшего в безжалостные жернова французского тоталитаризма.
Но он молчит, фактически участвуя в многонациональном сговоре с целью помешать творческой деятельности Павленского, фактически предавая идеалы Евросоюза. Только на благословенную Америку вся надежда!
Источник: colonelcassad.livejournal.com