Казалось бы очевидная вещь. Смерть не повод для смеха. Недаром в русском языке говорят – о покойнике либо хорошо, либо никак. В нашей русской культуре над смертью смеяться не принято, как бы ты ни относился к усопшему.



А для либералов смех – это способ десакрализации. Власти, страны, истории, героев. Все у них смехуечки, все хихи, да хаха.

И они в этом не одиноки. Они подражают Западу.

И вот уже вслед за Матильдой, где используется иной способ десакрализации власти, смехом хотят ударить… по Сталину. В Соединенном королевстве, которое так привыкло все другие страны рассоединять и сталкивать, сняли комедию «Смерть Сталина».

После чего журналист британского издания The Guardian позвонил мне, с целью узнать отношение к этому. Говорили минут десять, в статью попало пару предложений.

Прежде, чем вы прочитаете этот материал, опубликованный в «независимой» великобританской прессе, сразу скажу суть: такой фильм, комедия с таким названием не должна получить прокатное разрешение в России.

Источник: https://www.inopressa.ru/

«Смерть Сталина» Ияннуччи: фильм глазами его режиссера — и российских критиков

Британский сатирик, сценарист и режиссер Армандо Ияннуччи рассказал в интервью Observer о работе над черной комедией, которая выходит в прокат 20 октября. Московский корреспондент The Guardian выяснил, как известие о такой картине встретили в России.

«Армандо Иянуччи: «Я был изгоем, а комедия меня спасла» — так озаглавлено интервью в Observer. Журналист Тим Льюис, предваряя беседу, замечает: «Есть соблазн назвать 53-летнего Ияннуччи самым грозным политическим сатириком нашей эпохи», упоминая о таких его работах, как сериалы «В гуще событий» и «Вице-президент», а также фильм «В петле». Но при личной встрече Ияннуччи показался автору человеком скромным, улыбчивым и смешливым.

В новом фильме «Смерть Сталина» Ияннуччи «изобразил с неожиданной исторической достоверностью некрасивую борьбу за власть, которая последовала за кончиной советского деспота», говорится в статье. «Фильм одновременно несерьезный, волнующий и разоблачительный», — пишет Льюис. Одновременно Ияннуччи опубликовал книгу о классической музыке «Выслушайте меня» (Hear Me Out).

«Вы сняли комедию о Сталине и его ближайшем окружении, которая в то же время соответствует фактам. Это оказалось проще, чем вы думали?» — спросил журналист.

«Ну да. Когда мы собирали материалы, обнаружилось, что Василий, сын Сталина, действительно лишился хоккейной команды в авиакатастрофе. А поскольку комедия — это комедия об истерии, хочется достоверно изобразить то, что произошло, и реакцию людей. Поэтому все, подходящее под определение «крайне странно, но все-таки правда», рассматривалось для включения в фильм. Я думал разместить титры «Это правдивая история…», но потом подумал: нет, просто смотрите все как есть, и будет классно, если впоследствии вы выясните, что по большей части это правда».

«Это плохие люди, но в своем фильме вы их очеловечиваете с определенной стороны. У них есть родственники, за которых они боятся; они устраивают розыгрыши. Изменилось ли ваше отношение к этим людям?» — поинтересовался журналист.

«Э-э, отношение не изменилось. Но я спросил себя: что они должны были совершить, чтобы выжить и оказаться в ближайшем окружении Сталина, и как это на них сказалось? Например, тот факт, что он почти что насмехался над ними, вышучивал, сталкивал их лбами… Все это наводит на вопрос: «А как поступил бы ты сам в подобных обстоятельствах?» — сказал Ияннуччи.

«Власть развращает человека?»

«Ну да, под конец это было очень похоже на «Скотный двор», и, тем не менее, все они жили по соседству и запросто заходили друг к другу домой. Допустим, этот человек устроил так, чтобы твоего брата расстреляли, и все такое, но им всем приходилось сублимировать эти переживания — такой был этап в процессе движения вперед. Но, знаете ли, можно прочесть, что Борис Джонсон и Майкл Гоув были заклятыми врагами, а теперь помирились. Я не хочу уподоблять их Сталину, но в лихорадочной обстановке, когда вы видитесь каждый день, ты должен, наверно, изолировать часть своих эмоций, чтобы они не прорывались, — это нужно, чтобы выжить, чисто психологический прием», — заметил Ияннуччи.

«Значит, в вашем фильме есть уроки, актуальные для сегодняшней политической обстановки?» — уточнил журналист.

«Трамп собирает всех, кто был его ближайшими помощниками последние 3-4 месяца, и вынужденно говорит: «Кстати, вы уволены, потому что теперь моя задача — уцелеть. Вы не могли бы уйти?» А в конце концов он скажет дочери и зятю: «Теперь вы стали для меня камнем на шее, я больше не могу показываться вместе с вами на публике». Или после парламентских выборов Тереза Мэй оборачивается к двум своим ближайшим советникам и говорит: «Либо вы, либо я». И все они это в некотором роде понимают. Как в «Крестном отце»: «Ничего личного, только бизнес», — рассуждает Ияннуччи.

«Правда ли, что в России прозвучали призывы запретить фильм?» — спросил журналист.

Ияннуччи возразил: «Вы говорите «Россия» — а это был один человек в стране, где 200 млн человек. Просто кто-то где-то что-то сказал».

«А вы ожидали реакции?» — спросил Льюис.

«Я гадал, какой она будет. И с удивлением узнал, что мы продали фильм одному российскому дистрибьютору. Сталин возвращается. В Москве устанавливают бюсты Ленина, Сталина и других основных фигур русской революции к её 100-летию. Это ощущение «не бойтесь сильных людей». Такова идея в Москве на данный момент», — считает Ияннуччи.

«В России над «Смертью Сталина» Ияннуччи никто не смеется», — утверждает в заголовке The Guardian.

«В Великобритании первые рецензии на мрачную сатиру Ияннуччи о периоде после смерти Сталина были хвалебными. В России никто не смеется», — пишет журналист Шон Уокер. Автор объясняет реакцию россиян тем, что накануне 100-летия Октябрьской революции фильм «рискует возродить жаркие дебаты о роли Сталина».

«Смерть любого человека не тема для комедии, а особенно смерть главы государства и великого лидера, — сказал политик Николай Стариков, руководитель крайне националистической партии, автор серии бестселлеров о российской истории, в том числе книги, прославляющей Сталина. — Он был руководителем государства, которое во время войны было британским союзником. Вы могли бы вообразить, что русские снимут фильм в насмешку над смертью британского короля?»

Стариков назвал фильм «недружественным актом британского класса интеллектуалов» и заявил, что это, очевидно, элемент «антироссийской информационной войны», передает корреспондент.

«Официальный представитель российского Министерства культуры сказала, что не может комментировать вопрос о том, будет ли фильм запрещен в России, поскольку заявка на прокатное удостоверение пока не поступала», — говорится в статье. Представитель «Волга-фильм», российского дистрибьютора «Смерти Сталина», сказала, что заявка в Минкультуры будет подана после 20 октября. Она заявила, что любые публичные комментарии о потенциальном запрете — «только предположения».

Уокер возражает: «Однако, очевидно, что перспектива показов фильма уже вызвала озабоченность среди националистов».

«Ияннуччи сатирически высмеивал американскую политическую систему в «Вице-президенте», а британскую — в сериале «В гуще событий», но теперь он, возможно, обнаружит, что россияне — более обидчивый объект», — говорится в статье.

«Современная Россия крайне нервозно относится к своему прошлому — намного нервознее, чем СССР в какой-либо момент, — сказал российский кинематографист Роман Волобуев. — В СССР были комедии о Второй мировой войне и Октябрьской революции. А теперь вдруг все это слишком священно, «раны слишком свежие» и т.п. Исторические фильмы должны быть либо туманными и ностальгическими, либо ура-героическими».

Уокер поясняет: «При Путине победа во Второй мировой сделалась священным событием, которое изображается как основной краеугольный камень российского государства. В качестве побочного эффекта позитивное отношение к Сталину окрепло: это ведь он руководил страной во время войны».

«Каждый телепродюсер, с которым я знаком, хочет снять политическую комедию; у одного из них буквально висит фото Ияннуччи над столом, рядом с портретом Путина, — утверждает Волобуев. — Но они не хотят терять деньги на съемки того, что не покажет ни один канал».

Источник: nstarikov.ru